Pedro J. en 'La Roca': "Casado necesita a Ayuso para que el PP complete su repóquer ganador"

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha visitado este domingo el programa La Roca en laSexta para analizar la actualidad informativa y hablar sobre la publicación de la primera parte de sus memorias, Palabra de director: un recorrido por la historia española de los últimos 40 años que incluye revelaciones y testimonios inéditos sobre hechos relevantes como el 23-F, el 11-M o las negociaciones de diferentes gobiernos con ETA.

Palabra de director (Planeta, 2021) son 700 páginas que brindan al lector todos los secretos que un periodista no puede contar mientras ocurren en el periódico que preside. En la entrevista conducida por Nuria Roca, el director ha tratado temas vigentes en su libro, como su relación con el Rey Emérito, con Felipe González o el día a día de un periodista que conoce de antemano los entresijos de la profesión y los secretos más vulnerables.

"Yo siempre quise ser periodista, el periodismo es una manera de vivir", afirma. "Si no hubiera sido periodista, quizá hubiera sido un número en el fracaso escolar, no me habría podido dedicar a otra cosa. Estoy orgulloso de todo lo que mis compañeros y yo hemos conseguido", declaraba.

Pedro J presenta su libro en La Roca

Además de mostrar su pasión por la profesión y analizar los pasajes más destacados de su primer volumen de memorias, Pedro J. Ramírez ha tenido tiempo para analizar lo más destacado de la actualidad política en España.

El director de EL ESPAÑOL ha insistido en que "Casado necesita a Ayuso para llegar a Moncloa", después de que el líder del Partido Popular haya sugerido en la clausura del Congreso andaluz este mismo domingo por la mañana que en su formación "no caben los solistas, esto no es un 'talent show' de megalomanías". Una clara referencia a las palabras de la aún diputada del grupo popular Cayetana Álvarez de Toledo y enmarcadas en el pulso que génova mantiene con Isabel Díaz Ayuso a cuenta de la presidencia del PP madrileño.

"El PP tiene un póquer de ases con Ayuso, Feijoo, Moreno Bonilla y Almeida, pero ese póquer sólo será repóquer si Casado es capaz de ligar la combinación entre ellos. Es suicida que deje que el aparato de Génova tenga una guerra con Ayuso. Casado necesita a Ayuso para llegar a Moncloa y lo mismo diría si fuera con Feijoo, con Bonilla o con el alcalde de Madrid. Esas son las figuras del partido", ha señalado en el programa de laSexta.

"De la misma manera en la que Casado ha dicho que el PP no puede ser una hoguera de vanidades, él se debe a los votantes y tiene la obligación de generar una alternativa en España", ha añadido Ramírez.

El director también ha tenido palabras para el presidente del Gobierno al que, como a todos los que le precedieron, siempre le ha pedido pactar con la oposición.

"Creo que el PP es un partido de estado y aunque Sánchez esté actuando con enorme hostilidad, el que está fracasando es Sánchez al no conseguir colaboración de la oposición. Para ser jefe de Gobierno hay que ser un líder de la oposicion dispuesto a llegar a pactos y acuerdos", ha concluido.

Periodismo y poder

El presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL ha indagado en el programa La Roca sobre su extensa trayectoria entre las rotativas. Preguntado sobre si el periodismo y el poder pueden tener una relación cordial, Ramírez ha afirmado que "puede haber un noviazgo, pero el matrimonio con el poder nunca es posible".

"Yo me he hecho mucho más amigo de presidentes cuando son ex que cuando gobernaban, cuando nosotros publicábamos algo que no les gustaba se producía un conflicto, pero no he renunciado nunca a publicar nada relevante por ser amigo de algún político", ha resaltado.

El director no se considera poderoso a pesar de su amplio bagaje profesional, pues "el poder siempre lo tiene el que tiene el BOE". Su Palabra de director es, en consecuencia, "una carta de amor al periodismo, un homenaje a todos los grandes periodistas que, durante los 42 años en los que he sido director, han protagonizado grandes exclusivas".

El primer tomo de las memorias de Pedro J. Ramírez ahonda en una de sus relaciones más importantes en términos políticos: la de Felipe González, el que ha llegado a considerar como su "garganta profunda" y una de sus "grandes fuentes al inicio de la Transición".

"Teníamos una relación, no de amistad, pero sí de cierta complicidad. Yo no votaba al PSOE, pero pensaba que había que apoyar a este joven presidente que simbolizaba el cambio. Fue mi 'garganta profunda' en algunas de las grandes exclusivas que publiqué", ha destacado.

En referencia a su relación con el Rey Emérito, Juan Carlos I, "al principio le admiraba, era el símbolo de la Transición, lo mejor que había ocurrido en España en varios siglos, él estaba en la cima", ha recordado en laSexta. Sin embargo, Ramírez ha reconocido que, conforme iba descubriendo secretos del monarc y publicando historias en papel, la relación sufrió un viraje: "En el verano del 90, cuando Sadam Husein invade Kuwait, Juan Carlos se queda en Mallroca con los barcos y amantes". "Él estaba muy unido con Felipe González, que tapaba los líos de Juan Carlos, y Juan Carlos protegía todos los abusos de poder, era una sociedad de gananciales", ha relatado.

