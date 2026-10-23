Interior detecta un llamamiento yihadista a atacar a policías y manifestantes aprovechando las concentraciones en la calle

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Oficina de Coordinación de Ciberseguridad de Interior ha detectado una alerta de Dáesh que incita a cometer atentados durante las manifestaciones en España y Europa. El llamamiento yihadista señala como objetivos directos tanto a los manifestantes como a los policías desplegados, a quienes consideran "presa fácil" durante los altercados. Entre los métodos promovidos en foros extremistas figuran los ataques suicidas con explosivos, el uso de armas blancas y la ejecución de atropellamientos masivos.

El Ministerio del Interior ha detectado un llamamiento yihadista a atacar a policías y manifestantes en España y otros países europeos aprovechando las protestas que se están produciendo en las calles.

La publicación, localizada en una página web del entorno de Dáesh, incita a perpetrar atentados con explosivos, cuchillos y atropellamientos.

Así consta en una alerta informativa elaborada por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), dependiente del Ministerio del Interior, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El documento recoge el contenido de una publicación difundida en un foro yihadista y advierte de que sus autores mencionan expresamente a España entre los países donde se desarrollan las protestas.

La alerta, identificada con el número OCC-00055-097, lleva por título Llamamiento a atacar a policías y manifestantes. En ella, los especialistas de Interior detallan el contenido de los mensajes detectados durante sus labores de monitorización de espacios vinculados al extremismo yihadista.

La publicación señala las manifestaciones que tienen lugar en distintos países europeos como una ocasión para actuar contra los participantes y contra los agentes encargados de mantener el orden público.

En concreto, menciona las protestas de Francia, Italia, España y Portugal. Sus autores presentan estas concentraciones como escenarios propicios para cometer atentados aprovechando la presencia de numerosas personas en las calles.

El documento de Interior recoge que, junto a la incitación a cometer los ataques, se sugieren distintos métodos, entre ellos el uso de explosivos o armas blancas.

Además, otros participantes en la conversación aconsejan recurrir a atropellamientos para atacar a quienes participan en las manifestaciones.

La alerta refleja así cómo el llamamiento no se limita a una amenaza genérica contra Europa, sino que identifica dos objetivos concretos: los manifestantes y los policías desplegados para controlar las protestas.

Policías durante los disturbios

Uno de los aspectos sobre los que incide la publicación es la situación de los agentes que intervienen en concentraciones y altercados.

Los autores del mensaje consideran que los enfrentamientos entre manifestantes y policías pueden facilitar la comisión de atentados contra las fuerzas de seguridad.

Según recoge Interior, la publicación sostiene que “la policía se convierte en una presa fácil durante los forcejeos con los manifestantes”.

Es decir, los extremistas presentan las intervenciones policiales durante los disturbios como una oportunidad para atacar a los agentes mientras se encuentran ocupados en las labores de control de masas.

El llamamiento también se dirige contra los propios participantes en las protestas, a quienes identifica como posibles víctimas de los atentados.

En el caso de Francia, la publicación hace referencia al elevado número de personas que han salido a las calles.

El mensaje afirma que esa concentración de manifestantes ofrece una “rara y valiosa oportunidad de atacarlos”.

La referencia a Francia aparece acompañada de menciones a otros países europeos, entre ellos España, donde los autores también sitúan las protestas que pretenden aprovechar.

Explosivos y armas blancas

La Oficina de Coordinación de Ciberseguridad recoge igualmente que los mensajes contienen indicaciones sobre la forma de perpetrar los ataques.

En el caso de los explosivos, los autores promueven atentados suicidas mediante la inmolación de los atacantes, una práctica que el documento identifica expresamente con el martirio.

En cuanto a los ataques con cuchillos, la publicación incorpora instrucciones destinadas a incrementar la gravedad de las agresiones.

Los mensajes incluyen referencias a las características de las armas y a distintas partes del cuerpo de las víctimas. La alerta señala que sus autores llegan a presentar determinados ataques como una forma de “garantizar el éxito”.

El documento también advierte de que otros usuarios del mismo entorno yihadista proponen emplear vehículos para cometer atropellamientos.

De esta manera, el intercambio de mensajes combina el llamamiento a atentar contra manifestantes y policías con propuestas de distintos métodos para llevar a cabo las agresiones.

La Oficina de Coordinación de Ciberseguridad ha incorporado a su alerta una reproducción de la publicación original, difundida en inglés bajo un encabezado que alude expresamente a atacar a manifestantes y policías durante los disturbios que se están produciendo en Europa.

La captura incluida en el documento muestra el mensaje inicial y las recomendaciones que acompañan a la incitación a cometer atentados.

La alerta informativa de Interior deja constancia de la detección de este contenido en un espacio digital afín a Dáesh y de su mención expresa a España como uno de los países donde se desarrollan las protestas.

El documento queda registrado por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad con el identificador OCC-00055-097, bajo la categoría DC-AA.