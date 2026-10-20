Las víctimas de Adamuz critican que Óscar Puente se mofe de la situación de Renfe en el sketch de Marc Giró.

El enfado de las víctimas de Adamuz por la mofa de Puente sobre las averías de Renfe: "Hace chistes con 46 muertos"

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LO ESENCIAL Las claves Las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz critican duramente un vídeo promocional en el que el ministro Óscar Puente bromea sobre las averías de Renfe. El presidente de la asociación de víctimas, Mario Samper, acusa al ministro de insensibilidad y pide su dimisión por hacer chistes teniendo 46 fallecidos sobre la mesa. El polémico 'sketch' con Marc Giró simulaba una avería en un ascensor mientras el ministro irónicamente se quejaba de las incidencias del servicio ferroviario.

El vídeo promocional del programa de Marc Giró de este miércoles en La Sexta ha levantado polémica en redes sociales y, especialmente, entre las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

El invitado es el ministro de Transportes, Óscar Puente, y en el sketch aparece subiéndose a un ascensor mientras bromea por las averías de Renfe.

La asociación de víctimas ha sido contundente en su condena al citado vídeo: "Hace chistes con 46 fallecidos sobre su mesa", asegura su presidente, Mario Samper.

"Nos parece increíble que este señor sea capaz de presentarse sin vergüenza alguna a un programa de este tipo y gastar bromas al respecto", denuncia.

Samper, superviviente del accidente, considera que los comentarios de Puente demuestran "su absoluta insensibilidad e incapacidad" para continuar al frente del Ministerio.

✨🛗 ¡¡ARRIBA #ASCENSHOW de @caraalshow con Marc Giró y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible @oscar_puente_ !! También visitarán el programa @maria_patino y @FitoPaezMusica 📍MIÉRCOLES a las 23:00 en #laSexta y en @atresplayer https://t.co/YNITWbRm8Q — laSexta (@laSextaTV) October 19, 2026

"Tiene sobre su mesa a 46 fallecidos y a muchas familias destrozadas", recuerda el presidente de la asociación, que también ha criticado que el ministro se mofe de la situación de Renfe.

"Condenamos absolutamente este tipo de manifestaciones, que este señor salga en televisión mofándose de las víctimas y que siga en su cargo después de esto", zanja.

El polémico sketch

Puente, como todos los invitados de Giró, se sube a un ascensor ficticio para promocionar su entrevista.

El sketch, de menos de un minuto de duración, comienza con el ministro entrando en el ascensor y pidiendo ir "a la sexta".

Sin embargo, el ascensor se avería, en una clara referencia a las incidencias que sufre el servicio ferroviario del que depende su ministerio.

Es entonces cuando por megafonía se anuncia lo siguiente: "Por una avería del sistema el ascensor estará parado más tiempo de lo habitual".

"Vaya por Dios. Como si no tuviéramos bastante con la Renfe ya", suelta el dirigente socialista.

Acto seguido, el elevador se reactiva: "Uy, perdonen. He tenido una bajada de tensión. Una pastilla y, mira, subiendo otra vez".

Con el problema ya resuelto, el propio Puente comienza a bailar, junto a Giró y el famoso gato del programa, al ritmo de una versión de la canción de Megan Trainor Made You Lock.

Puente, además, se hace eco de la promoción en su cuenta personal de X: "Si sobrevivo a esto...", resume.

Una circunstancia que ha indignado a las víctimas al considerar que tras la muerte de 46 personas en un accidente ferroviario, no caben este tipo de bromas y, menos, por parte de un ministro.