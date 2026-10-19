Última hora del temporal en España, en directo | La llegada de la dana Adam mantiene en avisos rojos en el sur de Valencia y el norte de Alicante por lluvias e inundaciones

La dana Adam continúa descargando con fuerza en el Mediterráneo, sobre todo en Valencia y las Baleares, con zonas en aviso rojo hasta este lunes.

El temporal de lluvias intensas y persistentes en el litoral sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante está dejando acumulados de agua históricos en las comarcas de La Safor y la Marina Alta, con 638,5 l/m² registrados en 24 horas en Pego (Alicante) y 635,2 l/m² en Forna (Atzúbia, Alicante).

La Generalitat Valenciana, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, ha enviado un nuevo mensaje Es-Alert pidiendo a la población de las zonas afectadas por las lluvias que no circulen evitando desplazamientos y permanezcan en sus viviendas.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado este lunes de que permanecen cortadas al tráfico 15 carreteras secundarias en las provincias de Alicante, Córdoba, Sevilla, Toledo y Valencia debido al temporal de lluvias.