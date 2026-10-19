Última hora del temporal en España, en directo | La llegada de la dana Adam mantiene en avisos rojos en el sur de Valencia y el norte de Alicante por lluvias e inundaciones
La dana Adam, de alto impacto y que ya ha dejado dos muertos en Cataluña y Valencia, continúa descargando con fuerza en el Mediterráneo.
La primera gran dana del otoño se cobra dos víctimas mortales y mantiene zonas del litoral mediterráneo en aviso rojo
La dana Adam continúa descargando con fuerza en el Mediterráneo, sobre todo en Valencia y las Baleares, con zonas en aviso rojo hasta este lunes.
El temporal de lluvias intensas y persistentes en el litoral sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante está dejando acumulados de agua históricos en las comarcas de La Safor y la Marina Alta, con 638,5 l/m² registrados en 24 horas en Pego (Alicante) y 635,2 l/m² en Forna (Atzúbia, Alicante).
La Generalitat Valenciana, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, ha enviado un nuevo mensaje Es-Alert pidiendo a la población de las zonas afectadas por las lluvias que no circulen evitando desplazamientos y permanezcan en sus viviendas.
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado este lunes de que permanecen cortadas al tráfico 15 carreteras secundarias en las provincias de Alicante, Córdoba, Sevilla, Toledo y Valencia debido al temporal de lluvias.
-
Se desborda el río Girona a su paso por Els Poblets (Alicante) y provoca inundaciones
El río Girona se ha desbordado a su paso por el municipio alicantino de Els Poblets, en la comarca de la Marina Alta, y ha provocado inundaciones en las zonas próximas al cauce, ha informado el Ayuntamiento a través de redes sociales.
Esta zona se encuentra en alerta roja por fuertes lluvias y tormentas desde el domingo. Desde el Ayuntamiento piden a toda la ciudadanía extremar las precauciones, evitar cualquier desplazamiento innecesario y no acercarse al río ni a las zonas inundadas.
Según Avamet, diversas poblaciones de la Marina Alta y la Safor registran ya entre 600 y 700 l/m2 en 24 horas. En concreto, en Forna (Atzúbia, la Marina Alta) llevan 702 l/m2 y sigue lloviendo, de los que 266 cayeron el domingo y 436 hasta las 7.35 de este lunes.
-
Las lluvias mantienen cortadas 15 vías en Alicante, Córdoba, Sevilla, Toledo y Valencia
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado este lunes de que permanecen cortadas al tráfico 15 carreteras secundarias en las provincias de Alicante, Córdoba, Sevilla, Toledo y Valencia debido al temporal de lluvias.
A través de un mensaje difundido en la red social X, el organismo ha pedido a los conductores que eviten desplazarse por las zonas afectadas.
📢🌧️⚫️A causa del temporal, permanecen cerradas 15 vías secundarias por inundación: 📍Alicante: ➡️CV-742, CV-747 en Jávea. ➡️CV-678, CV-700, CV-715, CV-727, CV-728 todas ellas en el entorno de Pego. ➡️CV-700, en La Vall de Gallineta. ➡️CV-723, Dénia ➡️CV-740, Teulada. https://t.co/Qglzeljd3R— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 19, 2026
En la provincia de Alicante, las carreteras afectadas son la CV-742 y la CV-747, en Jávea; la CV-678, CV-700, CV-715, CV-727 y CV-728, todas ellas en el entorno de Pego; la CV-700, en La Vall de Gallinera; la CV-723, en Dénia, y la CV-740, en Teulada.
En Valencia, permanece cerrada al tráfico la CV-670, a la altura de Oliva.
La DGT también ha informado del cierre de la N-301 en Quintanar de la Orden, en la provincia de Toledo; de la CO-4103, en Bujalance, y la CO-4207, en Montilla, ambas en Córdoba; y de la SE-6300, en Lebrija, en Sevilla.
-
Pocos incidentes durante la noche en Mallorca, Ibiza y Formentera, pese a la alerta roja
Mallorca, Ibiza y Formentera han registrado solo 16 incidentes por el temporal de lluvia y viento en la noche del domingo al lunes, a pesar de la alerta roja por riesgo grave decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) durante la madrugada para la mayor de las Islas Baleares.
-
La lluvia torrencial en Oliva (Valencia) obliga a hacer rescates en helicóptero
La lluvia que cae de forma torrencial desde las últimas horas en la comarca valenciana de la Safor, que acumula ya más de 500 litros por metro cuadrado, ha obligado a Emergencias de la Generalitat Valenciana a solicitar el helicóptero del Consorcio de Bomberos para operaciones de rescate en Oliva.