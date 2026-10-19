Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y el Gobierno, actos de PSOE, PP y Vox, voto por correo, sondeos y encuestas
La agenda política de este lunes, 19 de octubre, viene marcada por el acto de Sánchez en La Moncloa y el despliegue internacional del Gobierno.
La derecha conservaría tres quintos del Senado si Vox no se presenta en 19 provincias o va en listas 2+1 con el PP en ellas
Pedro Sánchez presidirá en La Moncloa la firma del Estatuto del Estudiantado Universitario, junto a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.
Yolanda Díaz y Elma Saiz acudirán al Consejo EPSCO en Luxemburgo con múltiples bilaterales europeas mientras Fernando Grande-Marlaska representará al Ejecutivo en Catar.
La jornada mediática estará marcada por las entrevistas a Carlos Cuerpo, José Manuel Albares, Ernest Urtasun y Ángel Víctor Torres a las puertas del tramo decisivo hacia el 29-N.
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"Será imposible votar": Albares pone urnas para 130.000 españoles en un colegio de Caracas abocado al "caos"
Los sindicatos del Consulado General de España en Caracas han remitido una carta de advertencia al embajador para alertar de la "imposibilidad material" de celebrar la votación del 29-N en la sede provisional habilitada tras los terremotos del verano.
La representación laboral denuncia un riesgo "inaceptable" y abocado al colapso logístico para dar servicio al censo de más de 130.000 españoles con derecho a voto en el país, señalando directamente al Ministerio de Exteriores de José Manuel Albares por mantener la ubicación pese a las evidentes limitaciones de espacio y seguridad.
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Malestar en la Audiencia por la "escasa entidad" del informe del CNI sobre Ceuta tras aceptar Robles ser la dos de Sánchez
La Audiencia Nacional ha acogido con escepticismo el informe remitido por la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, sobre la entrada masiva en Ceuta, al considerar que el documento no aporta datos relevantes tras un mes de requerimientos judiciales.
La falta de concreción del servicio de inteligencia sobre la actuación marroquí se produce en pleno clima de precampaña electoral para el 29-N y coincide en el tiempo con la confirmación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, como número dos de Pedro Sánchez en las listas del PSOE.
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Elecciones generales del 29-N, en directo | La agenda política de este lunes 19 de octubre
¡Buenos días! Bienvenidos al seguimiento en directo de la actualidad política de este lunes 19 de octubre, donde la precampaña para las elecciones generales del 29-N se acelera con intensidad.
En el plano del Gobierno, Pedro Sánchez preside por la mañana la firma del Estatuto del Estudiantado Universitario y se desplaza por la tarde a Valladolid para protagonizar un mitin central del PSOE junto a los ministros Óscar Puente y Ana Redondo.
Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, despliega la gran apuesta estratégica del Partido Popular al lanzar en Madrid su 'Contrato con España', un manifiesto transversal y sin siglas concebido para captar el voto de los electores indecisos.