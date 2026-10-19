Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y el Gobierno, actos de PSOE, PP y Vox, voto por correo, sondeos y encuestas

Pedro Sánchez presidirá en La Moncloa la firma del Estatuto del Estudiantado Universitario, junto a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

Yolanda Díaz y Elma Saiz acudirán al Consejo EPSCO en Luxemburgo con múltiples bilaterales europeas mientras Fernando Grande-Marlaska representará al Ejecutivo en Catar.

La jornada mediática estará marcada por las entrevistas a Carlos Cuerpo, José Manuel Albares, Ernest Urtasun y Ángel Víctor Torres a las puertas del tramo decisivo hacia el 29-N.