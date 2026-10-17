Rosa María Payá, Masih Alinejad y Yulia Navalnaya, viuda de Navalny, Premio FAES de la Libertad

José María Aznar, presidente de la Fundación FAES, aplaude tras entregar el XIII Premio FAES de la Libertad a Yulia Navalnaya (izquierda), viuda del líder opositor ruso Alekséi Navalni; la disidente cubana Rosa María Payá; y la activista iraní Masih Alinejad. Efe

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LO ESENCIAL Las claves El expresidente José María Aznar ha entregado el XIII Premio FAES de la Libertad a las activistas Rosa María Payá, Masih Alinejad y Yulia Navalnaya. Las galardonadas han sido reconocidas por su compromiso y trayectoria en la defensa de los derechos fundamentales y la dignidad humana en Cuba, Irán y Rusia. Aznar advirtió durante el acto que la libertad no solo se ve amenazada por las dictaduras, sino también por el servilismo dentro de las propias democracias. Las tres premiadas reivindicaron la unidad frente a la represión de los regímenes autoritarios y la importancia de defender el Estado de derecho en sus países.

El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, ha entregado este viernes el XIII Premio FAES de la Libertad a la disidente cubana Rosa María Payá, a la activista iraní Masih Alinejad y a Yulia Navalnaya, viuda del líder opositor ruso Alekséi Navalni, en reconocimiento a sus extraordinarias trayectorias de compromiso con la defensa de la libertad, la dignidad humana y los derechos fundamentales en Cuba, Irán y Rusia.

En el acto también han intervenido el eurodiputado y director de FAES, Javier Zarzalejos, y la exministra de Asuntos Exteriores y miembro del Patronato de la Fundación, Ana Palacio.

Durante la ceremonia, Aznar ha advertido de que la libertad está amenazada no sólo por las dictaduras, sino también por el servilismo en las democracias: “Quienes fomentan el servilismo siempre empujan la democracia en sentido iliberal”.

Aznar ha reivindicado el ejemplo de las tres galardonadas frente a quienes, a su juicio, ignoran su lucha por la libertad. “Rendimos el merecido homenaje a tres mujeres a quienes el feminismo impostado de nuestra progresía doméstica mantiene ‘invisibilizadas’; probablemente, porque las tres son personas libres, alérgicas a cualquier sumisión, incluida la ideológica. Cuando se tiene autoridad moral, no se necesita el empoderamiento de nadie”, ha destacado.

Por su parte, Zarzalejos ha puesto en valor la determinación de las premiadas y ha advertido de que “las autocracias se equivocan cuando confían en la supuesta debilidad de las mujeres” y también “cuando desprecian el valor de la libertad, una causa aparentemente frágil que, en realidad, es el motor de la mejor historia de la humanidad”.

El director de FAES se ha mostrado convencido de que “las calles de Teherán, de La Habana, de Moscú hablarán en paz más pronto que tarde y nos contarán las historias de todos aquellos, hombres y mujeres, que salieron para rebelarse contra la humillación, para defender su dignidad, para gritar su libertad”. “A todos ellos hoy también queremos rendir tributo en la persona de estas tres mujeres extraordinarias”, ha concluido.

José María Aznar, expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, durante su intervención en el acto de entrega del XIII Premio FAES de la Libertad. Efe

En su intervención, Yulia Navalnaya ha defendido la pluralidad de modelos de sociedades libres: “Hay muchas formas distintas de ser una sociedad moderna, próspera y libre”. Sin embargo, ha advertido de que “sin importar las promesas iniciales, toda dictadura actúa de la misma manera”. Frente al autoritarismo, ha apelado a la solidaridad entre quienes defienden la democracia: “¿Qué hay que hacer? Mantenernos unidos, estar juntos, ayudarnos unos a otros”.

Por su parte, Rosa María Payá ha recordado el legado de su padre, el disidente cubano Oswaldo Payá: “Mi padre no venía a pedir poder ni privilegios, sino a reclamar para los cubanos los mismos derechos y libertades que los españoles ya disfrutaban”. Ha reivindicado la capacidad de los ciudadanos para decidir el futuro de la isla: “Los dictadores no van a decidir el futuro de los cubanos: el pueblo no ha renunciado a su libertad”.

Payá ha defendido una Cuba sometida al Estado de derecho: “Queremos una Cuba donde la ley proteja a los ciudadanos y no sólo a quienes gobiernan”. Y, en un mensaje dirigido a España, ha expresado su esperanza en un cambio político próximo: “Yo me atrevo a decirles que estamos a instantes del amanecer en Cuba; que cuando amanezca, España esté del lado cubano”.

La activista iraní Masih Alinejad ha agradecido el respaldo recibido en España: “Para mí, España está más allá de Pedro Sánchez, y hoy estoy viva porque me han protegido las fuerzas del orden, y es un honor estar aquí”. Alinejad ha denunciado la coordinación de los regímenes autoritarios frente a las democracias: “Irán es un país comunista e islamista que odia a los luchadores por la libertad y odia la democracia, y por desgracia sus gobernantes están más unidos entre sí que las democracias”.

Asimismo, ha relatado la situación de su familia: “Mi hermana está ahora en prisión, a punto de ser ejecutada, simplemente por luchar contra el régimen en redes sociales”. Y ha denunciado la represión del régimen iraní a lo largo de las décadas: “En los años 80 fueron asesinados 5.000 manifestantes, y hoy, con las redes sociales, vuelve a ocurrir: publican sus crímenes con orgullo”.