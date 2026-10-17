Floren Aoiz, candidato de Bildu, advirtió de "resaca" tras quedar libre Ortega Lara: a los 12 días, ETA mató a Miguel Á. Blanco

Form#0000 parte de la Mesa Nacional de HB que impuls#0000 la ponencia 'Oldartzen' para socializar el sufrimiento del terrorismo.

El candidato fue condenado en 2014 por pertenencia a organizaci#0000n terrorista en el 'caso herriko tabernas'.

En 1997, Aoiz advirti#0000 de "resaca" tras la liberaci#0000n de Ortega Lara, doce d#0000as antes del asesinato de Miguel #0001ngel Blanco.

EH Bildu designa como candidato al Senado por Navarra a Floren Aoiz, ex portavoz de Herri Batasuna.

"Tras la borrachera policial, viene la resaca".

Floren Aoiz pronunció estas palabras el 1 de julio de 1997, cuando era portavoz de Herri Batasuna, el día en que la Guardia Civil liberó a José Antonio Ortega Lara, después de 532 días secuestrado por ETA.

Era una amenaza. Y doce días después, los terroristas la convirtieron en una realidad al asesinar a Miguel Ángel Blanco.

Ahora, casi tres décadas después, EH Bildu ha elegido a Aoiz como candidato al Senado por Navarra.

Es la renovación de caras que EH Bildu presenta para estas elecciones generales.

La formación de Arnaldo Otegi jubila a Mertxe Aizpurua, la directora de Egin que recibió la liberación de Ortega Lara con el titular "Ortega vuelve a la cárcel", y sube a su cartel a Floren Aoiz, el dirigente de HB que aquel mismo julio de 1997 avisó de que tras la "borrachera" vendría la "resaca".

Portada del diario 'Egin' el 2 de julio de 1997, un día después de la liberación de José Antonio Ortega Lara tras pasar más de 500 días secuestrado por la banda terrorista ETA. E. E.

Bildu presenta el movimiento como un relevo con "perfiles con una amplia trayectoria política e institucional". La trayectoria de Aoiz incluye la amenaza que precedió al asesinato que movilizó a toda España, la del joven concejal del PP en Ermua.

Blanco fue secuestrado en julio de 1997 y ETA dio un ultimátum al Gobierno de 48 horas para trasladar a todos los presos etarras a centros penitenciarios vascos. El Ejecutivo no cedió y ETA mató al edil popular.

Arnaldo Otegi y Floren Aoiz en una imagen de 2002. E. E.

Negó la violencia

Nacido en Tafalla en 1966, Floren Aoiz fue miembro y portavoz de la Mesa Nacional de Herri Batasuna y parlamentario foral de esa formación entre 1987 y 1997. Actualmente preside la Fundación Iratzar, vinculada a Sortu.

Durante una entrevista en la televisión pública vasca, y al ser preguntado por el impuesto revolucionario y la extrema violencia que ejercía la banda terrorista, Aoiz se negó a condenar los actos perpetrados.

"¿Considera que es ético asesinar?", le pregunta el presentador. El exportavoz de HB no quiso contestar y salió por la tangente: "Lo que me parece poco ético es subrayar unas muertes determinadas y ocultar las responsabilidades de otras".

Este es Floren Aoiz, candidato de Bildu en Navarra. El mismo que en 1993 se negaba a rechazar los asesinatos de ETA y justificaba el impuesto revolucionario para extorsionar a los vascos. Estos son los socios de Sánchez. El 29N decidimos entre decencia y los defensores de ETA. https://t.co/XuvFPf8oFt — Cuca Gamarra (@cucagamarra) October 16, 2026

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, publicó en su perfil de X que Aoiz es el candidato a EH Bildu por Navarra y "el mismo que en 1993 se negaba a rechazar los asesinatos de ETA y justificaba el impuesto revolucionario para extorsionar a los vascos".

"Estos son los socios de Sánchez. El 29N decidimos entre decencia y los defensores de ETA", agregó la parlamentaria de Génova.

Condenado por terrorismo

Aoiz fue condenado por la Audiencia Nacional en 2014 como autor de un delito de pertenencia a organización terrorista.

Fue penado a seis meses de cárcel por el caso herriko tabernas, la red de restaurantes vascos afines a la banda terrorista que financiaba la actividad armada.

Por su parte, el Tribunal Supremo ratificó dicho fallo en junio de 2015, en una sentencia que rebajó las penas a los cinco principales acusados y mantuvo las del resto, entre ellos la de Aoiz.

Sin embargo, el condenado no entró en prisión. El juez del caso aplicó el atenuante de dilaciones indebidas en el proceso judicial.

Pero esta no fue la primera vez que el ahora candidato al Senado por Navarra de EH Bildu pasa por el Alto Tribunal.

En 1997, año que sucedió la liberación de Ortega Lara y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el Supremo condenó a los 23 miembros de la Mesa Nacional de HB a siete años de cárcel por ceder sus espacios electorales a un vídeo de ETA.

Aoiz permaneció dos años en prisión, hasta que el Tribunal Constitucional anuló aquella sentencia en 1999.

Ponencia 'Oldartzen'

El navarro también formó parte de la Mesa Nacional de HB cuando la formación aprobó a finales de 1994 la ponencia Oldartzen, base teórica de la llamada "socialización del sufrimiento".

Fue la estrategia que ETA y su entorno pusieron en marcha a mediados de los años noventa. Aoiz, entonces miembro y portavoz de la dirección de HB, formó parte del órgano que la impulsó.

Oldartzen significa en euskera "embistiendo" o "pasando a la ofensiva". La idea era que el dolor dejara de recaer solo sobre las fuerzas de seguridad y alcanzara a toda la sociedad que no compartía el proyecto del nacionalismo radical.

En la fila de abajo y el cuarto empezando por la izquierda, Floren Aoiz, el ahora candidato por Navarra al Senado, junto a la plana mayor de Herri Batasuna. E. E.

Hasta entonces, la mayoría de las víctimas de ETA eran guardias civiles, policías y militares. A partir de ese momento, la banda amplió sus objetivos a concejales y cargos del PP y del PSOE, periodistas, jueces, profesores universitarios y ertzainas.

Los atentados se completaban con la kale borroka, la violencia callejera de los grupos juveniles, que atacaba sedes de partidos, autobuses, cajeros y domicilios de cargos públicos.

El asesinato de Gregorio Ordóñez, teniente de alcalde del PP en San Sebastián, el 23 de enero de 1995 en un bar de la Parte Vieja, suele considerarse el inicio de esa nueva fase.

Más candidatos

Otro de los candidatos de EH Bildu, y precisamente también por Navarra aunque esta vez por el Congreso de los Diputados, es Eneka Maiz.

Fue alcaldesa de Echarri Aranaz, municipio navarro situado a 40 kilómetros de la capital, durante cuatro años, la legislatura que abarcó los años 2015 y 2019.

Al igual que Aoiz, nunca condenó la extrema violencia ejercida por la banda terrorista ETA.

Es más. En 2018, bajo su mandato, Maiz le dio la posibilidad a cinco hijos de presos de ETA de lanzar el txupinazo.

Entre este grupo de jóvenes se encontraban dos hijos de Asier Karrera, condenado por el asesinato en 2000 del dirigente socialista vasco Fernando Buesa.

Un año después, Maiz impulsó junto a la red Sare una campaña para pedir la excarcelación por enfermedad de Juan Cruz Maiza Artola, alias Giuseppe, antiguo jefe logístico de ETA y vecino del municipio.

En el último puesto de la lista navarra figura Bel Pozueta, diputada en las dos últimas legislaturas y madre de Adur Ramírez de Alda, uno de los condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua en 2016.

En las listas figura también Josu Estarrona, de Alternatiba. En noviembre de 2022 cantó en una comisión del Parlamento Vasco unos versos de la bertsolari Maddalen Arzallus sobre la excarcelación del etarra Ion Kepa Parot.

El número dos por Guipúzcoa, Gorka Elejabarrieta, defendió en marzo en el Senado los recibimientos a presos de ETA excarcelados, más conocidos como ongietorris.