Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez, actos de PP, PSOE y Vox, encuestas y cierre del plazo electoral
La agenda política de este viernes está marcada por el Consejo Europeo, la sesión de la Diputación Permanente y el cierre del plazo electoral de cara al 29-N.
La Junta Electoral expedienta a Sánchez por pedir "una mayoría más rotunda" desde Moncloa tras la convocatoria del 29-N
Hoy, viernes 16 de octubre, Pedro Sánchez participa en el Consejo Europeo en Bruselas y comparecerá ante los medios de comunicación al término de la cumbre.
En el plano legislativo, el Congreso acoge la sesión de la Diputación Permanente para mantener el control parlamentario y debatir iniciativas clave con las Cortes disueltas.
Asimismo, los partidos apuran las últimas horas del plazo legal fijado por el calendario electoral para inscribir formalmente sus coaliciones de cara al 29-N.
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Colau dice a Podemos que se puede discutir "el candidato a la presidencia" pero no "la unidad" de la izquierda
La candidata del Frente Amplio para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Ada Colau, se ha dirigido a Podemos para afirmar que "se puede hablar de todo" incluido "del candidato a la presidencia", pero "lo no se puede discutir es la unidad para derrotar al fascismo", y ha rechazado que haya "diferencias importantes" entre ambos espacios.
"Es momento de unirse", ha afirmado Colau en una entrevista en 'El perro andaluz' de TVE, recogida por Europa Press, en la que ha advertido a Podemos que "la historia" les "va a juzgar por cómo nos comportemos durante estas 24 horas".
Aun así, se ha mostrado "optimista" ante las últimas 24 horas de negociaciones que quedan para que Frente Amplio y Podemos lleguen a un acuerdo para concurrir unidos al 29N, y ha pedido "específicamente" al partido morado que "escuchen a la ciudadanía" porque "está pidiendo altura de miras".
También ha solicitado a esa ciudadanía que "haga llegar a los partidos" aquello que "se está comentando en los bares, en las casas" y ha pedido "por favor" que "exprese la necesidad de esa unidad".
Colau ha apelado a la "coincidencia programática" entre Podemos y Frente Amplio para defender la unidad: "Todas las fuerzas progresistas, estamos de acuerdo en el programa. Hay que defender las pensiones y subirlas, hay que subir los salarios, hay que defender el derecho a la vivienda y acabar con la especulación".
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La Junta Electoral expedienta a Sánchez por pedir "una mayoría más rotunda" desde Moncloa tras la convocatoria del 29-N
La Junta Electoral Central abre expediente al presidente tras la denuncia del PP por romper la neutralidad institucional al pedir "una mayoría más rotunda" en rueda de prensa.
El organismo ordena retirar los cortes del portal oficial y recuerda que el jefe del Ejecutivo no puede prevalerse de medios públicos en periodo electoral.
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"¡Ahora todo el mundo quiere a Juan Jesús Vivas de presidente del Gobierno!": lo que no se vio del IV Foro Económico de Ceuta
La jornada inaugural dejó gestos de gran complicidad entre la directiva de EL ESPAÑOL y Juan Jesús Vivas, al que Pedro J. Ramírez arropó elogiando la resistencia caballa y anunciando una nueva corresponsalía en la ciudad.
El foro alternó la gravedad de la crisis migratoria con anécdotas de tono distendido, desde el emotivo testimonio de Cruz Sánchez de Lara en el helipuerto hasta las bromas futbolísticas del empresario Félix Revuelta.
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Elecciones generales del 29-N | ¿Cuál es la agenda política de este viernes?
¡Buenos días! Arrancamos el seguimiento en directo de este viernes 16 de octubre, una jornada crucial marcada por tres citas clave en el calendario político e institucional.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa desde las 10:00 h en la reunión del Consejo Europeo en Bruselas y comparecerá ante los medios de comunicación al término de la cumbre.
La Diputación Permanente del Congreso se reúne para mantener el control parlamentario y debatir la convalidación de iniciativas en pleno periodo de disolución de las Cortes.
Las fuerzas políticas apuran las últimas horas del plazo legal fijado por el calendario electoral para inscribir formalmente sus coaliciones de cara a los comicios del 29-N.