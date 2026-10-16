Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez, actos de PP, PSOE y Vox, encuestas y cierre del plazo electoral

La candidata del Frente Amplio para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Ada Colau, se ha dirigido a Podemos para afirmar que "se puede hablar de todo" incluido "del candidato a la presidencia", pero "lo no se puede discutir es la unidad para derrotar al fascismo", y ha rechazado que haya "diferencias importantes" entre ambos espacios.

"Es momento de unirse", ha afirmado Colau en una entrevista en 'El perro andaluz' de TVE, recogida por Europa Press, en la que ha advertido a Podemos que "la historia" les "va a juzgar por cómo nos comportemos durante estas 24 horas".

Aun así, se ha mostrado "optimista" ante las últimas 24 horas de negociaciones que quedan para que Frente Amplio y Podemos lleguen a un acuerdo para concurrir unidos al 29N, y ha pedido "específicamente" al partido morado que "escuchen a la ciudadanía" porque "está pidiendo altura de miras".

También ha solicitado a esa ciudadanía que "haga llegar a los partidos" aquello que "se está comentando en los bares, en las casas" y ha pedido "por favor" que "exprese la necesidad de esa unidad".

Colau ha apelado a la "coincidencia programática" entre Podemos y Frente Amplio para defender la unidad: "Todas las fuerzas progresistas, estamos de acuerdo en el programa. Hay que defender las pensiones y subirlas, hay que subir los salarios, hay que defender el derecho a la vivienda y acabar con la especulación".