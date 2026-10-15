Inmigrantes en uno de los campamentos de Ceuta. E.E.

La Policía destapa una trama de 45 inmigrantes que entraron en la invasión, detenidos por usar DNI falsos para salir de Ceuta

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional ha detenido en Ceuta a 45 personas de nacionalidad marroquí por usar DNI ajenos para intentar viajar en ferri hacia Algeciras. Los migrantes llegaban a pagar hasta 6.000 euros por los documentos de identidad, mientras que cinco de los arrestados se dedicaban a facilitar dicho material. La investigación constató que los mismos documentos se reutilizaban en varios viajes y detectó un aumento de denuncias por pérdida o robo de DNI en la zona. Ante el fraude, se ha reforzado el control del Puerto de Ceuta con agentes de la unidad especializada Punto Atenas de la UCRIF.

La Policía Nacional ha detenido a 45 personas en Ceuta por utilizar de forma fraudulenta documentos de identidad para tratar de viajar a la península después de la entrada masiva de inmigrantes registrada en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio.

De los arrestados, todos de nacionalidad marroquí, 40 pretendían embarcar en los ferris que conectan Ceuta con Algeciras utilizando documentos nacionales de identidad pertenecientes a terceras personas.

Por ellos llegaban a pagar hasta 6.000 euros. Los otros cinco detenidos se encargaban de facilitar esa documentación.

Así lo ha comunicado este jueves la Policía Nacional, que ha desarrollado la investigación en el marco del operativo extraordinario establecido en la ciudad autónoma tras la crisis migratoria de finales de julio.

Las detenciones se han producido después de que los agentes encargados de los controles documentales del Puerto de Ceuta comenzaran a detectar irregularidades entre algunos de los pasajeros que pretendían embarcar en los ferris con destino a la península.

Los policías observaron que los rasgos físicos de varios viajeros no coincidían con las fotografías de los documentos de identidad que presentaban para superar los controles fronterizos.

Tras realizar las comprobaciones oportunas, pudieron determinar que los documentos pertenecían a otras personas y que estaban siendo utilizados para suplantar su identidad y tratar de abandonar la ciudad autónoma.

Los investigadores han descubierto además que algunos de esos documentos habían sido utilizados reiteradamente por distintas personas en diferentes desplazamientos desde Ceuta hacia Algeciras.

Esta circunstancia ha llevado a la Policía Nacional a identificar indicios de la posible existencia de redes criminales organizadas dedicadas al favorecimiento de la inmigración irregular.

Aumento de denuncias

Durante el desarrollo de las pesquisas, los investigadores han constatado también un incremento de las denuncias por sustracción o extravío de documentación de identidad y de viaje en Ceuta.

La mayor parte de estos documentos pertenecen a ciudadanos de países del espacio europeo.

La principal sospecha de los agentes es que esa documentación termina siendo utilizada por terceras personas para tratar de superar los controles establecidos en el Puerto de Ceuta y embarcar hacia la península.

Los policías han detectado que un mismo documento podía ser empleado por diferentes viajeros, lo que apunta a un posible sistema organizado para facilitar las salidas irregulares de la ciudad.

El procedimiento consistía en conseguir documentos auténticos de otras personas y utilizarlos para intentar superar los filtros policiales mediante la suplantación de identidad.

La investigación ha permitido detener a cinco personas que presuntamente facilitaban esos documentos a quienes pretendían abandonar Ceuta.

Refuerzo del Punto Atenas

Ante el incremento de estos intentos de fraude documental, la Policía Nacional ha decidido reforzar el dispositivo de vigilancia establecido en el puerto ceutí.

Para ello ha desplegado agentes de la Oficina Central de Operativa Documental Punto Atenas, una unidad especializada en detectar documentos falsificados o utilizados fraudulentamente.

Este servicio se encuentra integrado en la Unidad Central Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), perteneciente a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

Su principal función es prestar apoyo técnico a los policías que, durante sus actuaciones, encuentran documentos de identidad, viaje o conducción sobre cuya autenticidad existen dudas.

El Punto Atenas funciona como un centro de consultas rápidas al que pueden recurrir los agentes desde cualquier punto de España.

Cuando los especialistas detectan indicios de falsificación o irregularidades en la documentación examinada, elaboran un informe técnico con firma digital que se incorpora a las actuaciones policiales.

Este mecanismo permite resolver con rapidez las dudas que puedan surgir durante los controles fronterizos, especialmente en investigaciones relacionadas con la inmigración irregular y las falsedades documentales.

La operación desarrollada en Ceuta ha contado con la coordinación de distintas plantillas de la Policía Nacional desplegadas tanto en la costa andaluza como en los servicios centrales.

Los investigadores trabajan conjuntamente con la Fiscalía especializada en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes, mientras se mantiene reforzado el dispositivo de control documental en el Puerto de Ceuta.