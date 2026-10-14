Pedro J.: "Sánchez sólo podría demostrar ser ajeno a la trama contra Biedma renunciando a ser líder del PSOE y candidato"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro J. Ramírez sostiene que Pedro Sánchez solo puede demostrar su ajenidad a la trama contra la jueza Biedma dimitiendo como líder del PSOE y candidato para las elecciones del 29-N. El director de EL ESPAÑOL afirma que los audios conocidos corroboran la responsabilidad política del presidente en una trama criminal destinada a coaccionar o agredir a la magistrada. Anticipa que el PSOE terminará imputado como persona jurídica por la falta de mecanismos para prevenir la financiación de estas presuntas prácticas ilegales. La jueza Biedma ha pedido personarse como afectada en el 'caso Leire', que investiga supuestas extorsiones y acoso vinculados a militantes socialistas para condicionar causas judiciales.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha aseverado que ante la declaración de la magistrada Biedma, instructora de la causa del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y la de la líder del clan de los Rocho, "sólo tiene una manera de convencer a los españoles de que él no tuvo nada que ver: dimitir".

Antes de la intervención del periodista, se han emitido fragmentos de dichas declaraciones, sobre los que ha comentado: "Estos audios corroboran la responsabilidad, como mínimo, política del presidente del Gobierno en una trama criminal destinada a coaccionar y, tal vez, a agredir físicamente a la jueza instructora del asunto de su hermano".

El director de este medio ha defendido su dimisión como secretario general del partido y como candidato a los comicios del 29-N como "protesta" porque se desarrollaran este tipo de prácticas siendo "el máximo responsable". Decisión que debería tomar "si tuviera reflejos políticos", ha apostillado.

"Es la única manera que tiene Sánchez de limpiar su nombre, su reputación, de que haya un porvenir para él en alguna actividad internacional, de que algún día él pueda formar parte de la vida pública española con la cabeza alta, está todavía a tiempo. No sé qué día es el último día para presentar las listas, le queda todavía tiempo suficiente", ha argumentado.

Sin embargo, piensa que el jefe del Gobierno no optará por retirarse de la vida política porque "reaccionar de esta manera no entra en su código de conducta, en su perfil ético", sino que "sólo practica la resiliencia para seguir en el poder".

El director ejecutivo de EL ESPAÑOL ha explicado la complicada situación a la que se enfrenta el presidente con la imputación que Leire Díez que decía "actuar en nombre de Sánchez" y la de Santos Cerdán, "persona de confianza y el responsable de la gestión en su nombre del Partido Socialista".

A lo que se suman "los pagos a Leire por parte de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, que ahora va a ser la gerente de la campaña electoral" y las notas del empresario Javier Pérez Dolset en las que afirmaba que el exjuez Luis Pérez Dolset tenía toda la información sobre Biedma.

Asimismo, ha vaticinado que "después de las elecciones, haya sido cual haya sido el resultado, se va a producir la imputación del PSOE como persona jurídica en esta causa, como consecuencia de que no existieron mecanismos para prevenir que el partido financiara todo esto".

Tras la imputación de la formación, el director de este diario ha explicado que "la posición de Sánchez va a ser insostenible, no ya ante la opinión pública, sino ante los tribunales y ante los propios militantes" y ha asegurado que no va a poder mantener que "él era una persona íntegra que no tuvo nada que ver en algo tan terrible".

Acoso a la jueza

La magistrada Biedma pidió personarse como persona afectada en las presuntas tramas de acoso y extorsión del PSOE para cerrar o condicionar casos judiciales cercanos a la formación o al presidente del Gobierno.

Estas supuestas prácticas se investigan en el 'caso Leire', el cual implica como imputados a Leire Díez y Santos Cerdán, militantes socialistas que se habrían puesto en contacto con el clan de los Rocho para "eliminar" a la jueza. Además, están siendo investigados por tráfico de influencias y por obtención de información reservada.

El juez Pedraz instruye dicha causa en la Audiencia Nacional y ha citado a declarar como investigados al exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; o al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, entre otros.

La instructora del proceso judicial que condenó al hermano de Sánchez denunció que había sufrido acoso y seguimientos en su vida personal por ser responsable del juicio.

Tiempo después, la líder del clan de los Rocho, un conocido grupo familiar vinculado al narcotráfico y el crimen, aseguró que le habían compartido información personal de Biedma y que se habrían puesto en contacto con ellos para "eliminar" a la magistrada a cambio de cerrar causas pendientes de la familia.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez a la inhabilitación de cargos públicos durante nueve años por prevaricación. Sánchez ha recurrido la decisión.