Montse Mínguez aprobó como edil un cambio urbanístico en Lérida que permitió a su pareja enriquecerse con pisos de lujo

En 2014, cuando Mínguez dirigía Economía en el consistorio, el Ayuntamiento también condonó 281.783 euros a una empresa concesionaria vinculada a su parejÜ.

El entramado del empresario incluye sociedades en PanamÜ y mÜs de 30 inmuebles en España, alcanzando una inversión inmobiliaria superior a los seis millones de euros.

En dicha finca, su pareja Sergi Vélez desarrolló la urbanización de lujo BotÜnic a través del grupo empresarial Nest Capital Homes.

Montse M3!nguez presidió en 2017 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lérida que aprobó una modificación urbanística en el sector Ciutat Jardí sin inhibirse, pese a la implicación privada de su pareja.

Montse Mínguez, actual portavoz del PSOE, presidió en julio de 2017 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lérida que modificó el plan urbanístico y avanzó en el nuevo modelo del sector Ciutat Jardí, en la ciudad catalana.

En una de esas fincas afectadas por la recalificación, Sergi Vélez Viola, su actual compañero sentimental, construyó a través de Nest Capital la urbanización residencial Botànic, que incluía viviendas dúplex, áticos y piscinas privadas en un complejo de lujo en una de las mejores zonas de Lérida.

El convenio se encuentra en el acta del ayuntamiento del 18 de julio de 2017.

Mínguez ejerció la presidencia de aquella sesión en calidad de vicepresidenta de la Junta de Gobierno, debido a la ausencia del alcalde, Àngel Ros.

La Junta validó de forma unánime el documento de la enmienda al plan de redistribución del sector SUR-2. La propuesta fue iniciada por la Junta de Compensación de Ciutat Jardí, entidad encargada de la gestión urbanística de esa zona.

Las actas disponibles no detallan su impacto en la parcela del proyecto urbanístico Botànic ni permiten establecer qué condiciones concretas se modificaron para esta promoción.

Lo que sí queda claro es que Mínguez no se apartó de las decisiones y aprobaciones municipales pese a que su pareja formaba parte de la inversión privada que movía aquella reforma del plan de urbanización.

Mínguez intervino hace dos semanas en la tribuna del Congreso para defender la política de vivienda impulsada por el Gobierno. Ahí habló de "fondos buitre o de familias", una frase que ahora se vuelve en su contra tras conocerse los negocios de su pareja.

Discurso de Montse Mínguez en el Congreso defendiendo los Reales Decretos Ley de Vivienda

También durante ese debate, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se refirió a Urbagestión, la empresa propietaria del piso de Maricarmen Abascal como "pyme buitre, muy carroñera".

Hoy sabemos que el fondo de la pareja de Montse Mínguez posee casas por seis millones, mientras Urbagestión sólo tiene la de la fallecida Maricarmen.

Este miércoles EL ESPAÑOL ha desvelado la existencia de dos empresas en Panamá del grupo familiar de Sergi Vélez.

El holding familiar incluye Nest Capital Homes, con un mínimo de 30 residencias y estudios destinados al alquiler en España.

La recalificación

Mínguez desempeñó una parte significativa de su trayectoria política en la Paeria de Lérida, denominación tradicional del ayuntamiento de esta ciudad.

Fue teniente de alcalde entre 2007 y 2019, y responsable de Economía y Recursos Humanos, de acuerdo con su currículum publicado por el PSC.

En 2017 ejercía como primera teniente de alcalde del gobierno socialista de Àngel Ros. La vicepresidencia de la Junta de Gobierno formaba parte de sus cometidos municipales.

La reunión del 18 de julio comenzó a las 13:00 horas y concluyó a las 13:25. Además de Mínguez, asistieron los ediles Fèlix Larrosa, Xavier Rodamilans, Rafael Peris, Montse Parra, Joan Gómez y Sara Mestres, junto con el interventor y el secretario.

La modificación del SUR-2 fue el décimo punto del orden del día. El acuerdo se basaba en una propuesta del coordinador técnico de Planeamiento Urbanístico fechada el 12 de julio y dispuso su difusión y notificación a los interesados.

El expediente había obtenido la aprobación inicial el 9 de mayo de 2017. Aquella resolución exigía la corrección de los totales de las cargas de las parcelas resultantes y sus porcentajes para ajustar los cálculos del documento.

El área también había visto alterada su normativa, aprobada definitivamente en diciembre de 2015 y publicada en marzo de 2016. Incidía en los vallados de las parcelas y en las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Lérida-Alguaire.

Maqueta del proyecto urbanístico Botanic Lesfera

Complejo de lujo

El proyecto inmobiliario denominado Botànic se ubica en el número 87 de la avenida Ciutat Jardí, en el noroeste de Lérida. El entorno mezcla edificios residenciales y casas unifamiliares cercanas al centro de la ciudad.

La promoción se presentó como una propuesta residencial de altas calidades y lujo. La ficha del proveedor Rhonatherm identifica a Nest Capital como cliente y describe 35 viviendas dúplex y áticos con piscina, terraza y jardín privado.

Las fotografías del edificio muestran espacios exteriores independientes en la planta baja y en las cubiertas. Junto a las piscinas particulares, el conjunto cuenta con otra piscina de mayor tamaño.

En una entrevista publicada en 2018, Vélez presentó Botànic como ejemplo del modelo empresarial de Nest Capital. La publicación destacaba su ubicación en Ciutat Jardí, el paisaje y las vistas hacia la catedral (Seu Vella).

El proyecto comprendía una sala multiusos, una zona infantil con ludoteca, un aula para actividades formativas y un espacio deportivo.

La empresa también anunciaba una aplicación para reservar instalaciones y comunicarse con la administración de la comunidad.

La oferta comercial figura, asimismo, en la evaluación económica del documento municipal del POUM de 2018. El estudio recopiló siete anuncios de Nest Capital en esa dirección, con superficies entre 89 y 186 metros cuadrados y precios entre 158.000 y 334.000 euros.

Eran ejemplos utilizados para analizar el mercado inmobiliario, no la cantidad total de viviendas autorizadas.

La documentación permite verificar que el Ayuntamiento incorporó la promoción a su estudio de oferta residencial.

El negocio familiar

Vélez situó Botànic en 2017 dentro de la secuencia de proyectos de Nest Capital. Antes mencionaba el centro de ocio Koa y Residencial Greenpark; después, anunciaba Aiguacel Costa Brava, en Palafrugell.

Su actividad continúa la trayectoria empresarial de José Luis Vélez Burrell, su padre, ligado a la promotora y constructora Uvesa (Urbanización Viales Edificios Sociedad Anónima, S.L.).

Sergi Vélez incrementó sus responsabilidades empresariales desde 2017 y, tras el fallecimiento de su progenitor en septiembre de 2018, continuó la gestión familiar junto con su hermana Nuria.

El cambio también se hizo patente en los registros mercantiles. En junio de 2017 se formalizó su designación como administrador único de Sajovive, cuya razón social se modificó a Nest Capital Homes en enero de 2018.

El conglomerado aúna desarrollo inmobiliario y bienes destinados al alquiler. Su recorrido global abarca las dos empresas panameñas, reveladas por este periódico, y la intervención de Vélez en la gestión de Nueve Tigres S.A., en Argentina, hasta 2019.

En la entrevista de 2018, el promotor también detalló iniciativas llevadas a cabo en Polonia, Bélgica, Brasil y Argentina. Botànic se incluía en esa gama de proyectos residenciales.

Según los balances públicos de Nest Capital Homes, la empresa incrementó más de un 300% la inversión inmobiliaria entre 2021 y 2025. En las últimas cuentas publicadas la cifraban en 6.286.063,58 euros (un 39% más que en el ejercicio anterior).

La deuda condonada

Esta recalificación no es la única operación empresarial de Sergi Vélez que ha estado bajo la lupa con Montse Mínguez y el Ayuntamiento de Lérida involucrados.

En junio de 2014, el Consistorio eximió a Adaix de Negocios, una empresa relacionada con el empresario, del pago de 281.783 euros por la licencia de la discoteca Larida.

Mínguez era, por aquel entonces, segunda teniente de alcalde y dirigía el departamento de Economía. Su pareja había sido administrador de la firma concesionaria y, posteriormente, fue el representante legal.

La empresa consiguió en 2009 la gestión de actividades recreativas en el Turó de Gardeny, pero acumuló atrasos en los pagos durante los años siguientes. El Ayuntamiento dividió sus adeudos y concedió prórrogas consecutivas.

Los diputados y portavoces del PSOE Patxi López y Montse Mínguez esta semana en el Cognreso. Borja Sánchez-Trillo Efe

La implicación atribuida a Mínguez figura en un correo electrónico del 25 de marzo de 2014. Según la información publicada por The Objective, admitía que la compañía no había abonado nada del ejercicio anterior y detallaba el aplazamiento convenido para facilitar los pagos.

El decreto que alteró las responsabilidades de la concesionaria fue rubricado por el entonces regidor, Àngel Ros, el 11 de junio. La exención combinó una reducción del canon y la dispensa de un aval de 161.655 euros ligado a la demolición de una construcción.

Marta Camps, entonces edil socialista, presentó una queja por presuntas irregularidades ante Anticorrupción. El Ayuntamiento desestimó la acusación de trato preferencial y defendió el aval de los informes técnicos.

La Fiscalía investigó los sucesos, pero cerró las pesquisas en octubre de 2015 sin encontrar pruebas de corrupción en la administración.

La contradicción

La envergadura del negocio de la pareja de Mínguez va de la mano del debate nacional sobre la crisis de la vivienda. El PSOE aboga por mayores limitaciones y deberes para los grandes propietarios y los fondos de inversión, a los que imputa el alza de precios del mercado y tacha de "buitres".

El rechazo parlamentario de los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno antecedió a la convocatoria electoral anticipada comunicada por Pedro Sánchez para el 29 de noviembre.

El Gobierno dio el visto bueno a nuevos documentos el 6 de octubre, con disposiciones sobre alquileres y amparo de arrendatarios, y puso su ratificación ante la Diputación Permanente.

La vivienda ocupa, por tanto, una posición primordial en la precampaña socialista.

Mínguez, por su parte, defendió este martes en Antena 3 la labor de su pareja y negó que el partido tome medidas contra los dueños de propiedades.

"No vamos contra las empresas ni contra los propietarios", afirmó ante Susanna Griso.

Sobre Vélez, agregó: "Y como gran tenedor paga sus impuestos y cumple con la Ley de Vivienda".

Desde Ferraz, la defensa a Mínguez no ha sido contundente. Las fuentes socialistas consultadas por este periódico remiten a las explicaciones que la propia protagonista ha dado en las últimas horas.

Incluso Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha tratado de defenderla en laSexta alegando que "el problema sería que se hicieran políticas en favor de un familiar".

Una defensa que queda en entredicho tras revelarse su participación en las decisiones del Ayuntamiento de Lérida que permitieron a su pareja construir una urbanización de lujo.