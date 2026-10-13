Susanna Griso y la portavoz del PSOE Montse Mínguez este martes en 'Espejo Público'. Captura Antena 3

Griso pone en apuros a la portavoz del PSOE por los pisos de su pareja: "No sé si es fondo buitre, pero sí un gran tenedor"

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LO ESENCIAL Las claves Susanna Griso cuestiona en 'Espejo Público' a la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, por el negocio inmobiliario de su pareja, un holding valorado en millones de euros con decenas de pisos en alquiler. Mínguez defiende que la compañía de su novio es una "empresa familiar" que cumple la legalidad y la Ley de Vivienda, tildando la publicación de las informaciones como un "ataque personal". La tensión aumentó en el plató tras las intervenciones de Griso y Soto Ivars, llevando a la dirigente socialista a amenazar con cortar la conexión en directo. La presentadora cerró la entrevista señalando que la empresa es un "gran tenedor", a lo que Mínguez replicó que, como tal, paga sus impuestos y cumple la ley.

Susanna Griso ha puesto este martes en un brete a Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, al preguntarle por el negocio inmobiliario de su pareja, en plena ofensiva de los socialistas contra los fondos buitre.

La presentadora de Espejo Público se ha hecho eco de una información de Artículo14 sobre Sergio Vélez, novio de Mínguez, quien gestiona un holding inmobiliario valorado en varios millones de euros y con decenas de pisos en alquiler.

Según la publicación, además, se han llevado a cabo desahucios de inquilinos. A ello se suma que la política cuenta con tres viviendas en propiedad.

Mínguez se ha defendido asegurando que se trata de "una empresa familiar" que cumple con la "legalidad" y con la Ley de Vivienda vigente en Cataluña.

"Intentar vender que una empresa que es una empresa familiar lo está haciendo mal es mentira”, ha afirmado, antes de calificar la información firmada por el periodista Javier Chicote como un "ataque personal".

Todos cumplen con la legalidad, Sra. Mínguez, y lo cierto es que su pareja, con o sin pequeña empresa, ha hecho de la vivienda su forma de vida. Y si su pareja, a través de su empresa, ha desahuciado a familias, no se diferencia nada del resto. A la familia desahuciada le da igual que la empresa tenga capital nacional o extranjero. Hipocresía nivel dios. — Marta de Pedro 🇪🇸 (@Martadpp) October 13, 2026

La dirigente ha insistido en que su partido no está en contra de los propietarios ni de las empresas inmobiliarias, sino que busca frenar las subidas del alquiler.

“No vamos contra las empresas ni contra los propietarios. Lo que vamos a limitar es la subida del alquiler”, señalaba.

Griso ha cuestionado entonces la coherencia del discurso socialista sobre la vivienda. "¿No fue la ministra de Vivienda la que dijo que Urbagestión era una pyme carroñera? Lo digo porque cómo no íbamos a atacar personalmente...".

Mínguez ha insistido en denunciar un "ataque personal" y ha asegurado que "todo el mundo" sabe quién financia a Chicote, a lo que la periodista de Antena 3 replicaba: "Es un tema de coherencia".

Ha sido entonces cuando el escritor Soto Ivars intervenía para cuestionar el argumento de la portavoz.

"¿Quién financia a Chicote porque ha publicado una información cierta sobre el patrimonio de su pareja y el suyo? ¿Quién financia entonces al PSOE?", preguntaba el colaborador haciendo que Mínguez llegara a amenazar con poner fin a la entrevista.

"Perdónenme ustedes. Porque si esto tiene que ir así, me voy a desconectar en cero coma dos", advertía.

Mínguez retomaba después el discurso de su formación, defendiendo "que no se puede ir a la yugular, ni a la especulación ni a los fondos buitres", a los que ha definido como "dinero extranjero que compra edificios enteros para expulsar a la gente de su casa para convertir los barrios en pisos turísticos.

"Gran tenedor"

"Esto es lo que está encima de la mesa y el modelo de sociedad que nos estamos jugando el 29N", añadía, para recalcar, una vez más, que "la ley funciona".

"Si hay un inquilino que no paga se le desahucia; si hay un inquilino que es una familia vulnerable y que no tiene una alternativa habitacional se le protege".

Para cerrar la entrevista, Griso deslizaba el siguiente comentario sobre la empresa de su pareja: "Pero un holding con varios millones de euros en inmuebles no sé si es un fondo buitre, pero sí es un gran tenedor".

"Y como gran tenedor paga sus impuestos y cumple con la Ley de la Vivienda", zanjaba la política socialista.