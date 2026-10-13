Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora del adelanto electoral: encuestas, Pedro Sánchez, actos de PP, PSOE y Vox y voto por correo
El Supremo frena el voto de la Ley de Nietos por riesgo electoral mientras el Gobierno y la Abogacía buscan revertir el veto.
El Supremo protege el "interés general" frente a las trampas electorales del Gobierno
El 12 de octubre combinó el desfile de la Hispanidad con la precampaña del 29-N, marcada por la confirmación de la coalición entre Podemos y ERC.
Por su parte, el Supremo ha confirmado su resolución sobre la ley de nietos, que deja sin voto el 29-N a quienes no hayan acreditado que sus ascendientes se vieron obligados a exiliarse de España por motivos políticos durante el franquismo. El Gobierno ya planea recurrir ante el Constitucional.
Este martes arranca con los Reyes en Ceuta y el mitin de Feijóo en Huesca (19:00h), acelerando una semana contrarreloj que culmina el día 16 con el registro límite de coaliciones.
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La visita de los Reyes a Ceuta marcará la jornada de este martes
Este martes Felipe VI y la reina Letizia visitarán Ceuta ante la crisis migratoria que comenzó en la ciudad el pasado mes de agosto.
Su agenda empezará a las 12.30 horas en el Ayuntamiento, en el entorno del Palacio de la Asamblea y la Plaza de África. Allí, los Reyes serán recibidos por las autoridades y saludarán a los ciudadanos congregados.
Los actos que se celebren en el interior del Palacio podrán seguirse en directo desde una pantalla instalada en la Plaza de África.
A las 16.45 horas, Felipe VI y Letizia visitarán el CEIP Vicente Aleixandre, en el barrio de Manzanera.
A las 18.00 horas tendrá lugar un acto ecuménico en el cementerio de Sidi Embarek en recuerdo de las personas fallecidas los días 30 y 31 de julio. La jornada concluirá a las 19.00 horas con un encuentro con representantes de la sociedad ceutí en el Parador.
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Elecciones generales 29-N | Arranca la jornada del martes 13 de octubre
¡Muy buenos días y bienvenidos a nuestro directo! Arrancamos este 13 de octubre digiriendo la resaca del desfile de la Hispanidad, la confirmación de la coalición entre Podemos y ERC y el freno del Supremo al voto de la ley de nietos.
Para hoy, la precampaña coge fuerza con la visita real a Ceuta, el Consejo de Ministros y el mitin de Feijóo en Huesca a las 19:00, con la vista puesta en el límite del 16 de octubre para registrar coaliciones.