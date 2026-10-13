Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora del adelanto electoral: encuestas, Pedro Sánchez, actos de PP, PSOE y Vox y voto por correo

El 12 de octubre combinó el desfile de la Hispanidad con la precampaña del 29-N, marcada por la confirmación de la coalición entre Podemos y ERC.

Por su parte, el Supremo ha confirmado su resolución sobre la ley de nietos, que deja sin voto el 29-N a quienes no hayan acreditado que sus ascendientes se vieron obligados a exiliarse de España por motivos políticos durante el franquismo. El Gobierno ya planea recurrir ante el Constitucional.

Este martes arranca con los Reyes en Ceuta y el mitin de Feijóo en Huesca (19:00h), acelerando una semana contrarreloj que culmina el día 16 con el registro límite de coaliciones.