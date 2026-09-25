Los túneles de Ceuta esconden a los más peligrosos y llevan a las playas donde las narcolanchas salen hacia la Península

Los túneles, antiguos pasadizos militares, no conectan con Marruecos pero alojan a decenas de asaltantes ocultos.

La Policía ha descubierto recientemente un túnel bajo el campus universitario, usado como refugio clandestino.

Estos túneles conectan con playas donde las narcolanchas recogen a los inmigrantes para llevarlos a la Península.

Túneles secretos en Ceuta sirven de escondite a inmigrantes peligrosos vinculados con mafias y narcotráfico.

Los túneles secretos de Ceuta esconden a los invasores más peligrosos y llevan a las playas donde las narcolanchas salen hacia la Península.

Según revelan fuentes policiales a EL ESPAÑOL, estas galerías subterráneas son utilizadas como escondites por cientos de asaltantes para permanecer ocultos del control de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Policía tiene controlados varios túneles que desembocan en las playas de Ceuta, donde las mafias recogen a los inmigrantes y los llevan dirección Algeciras (Cádiz) y de otros municipios andaluces.

Imágenes de los túneles en Ceuta.

Estas fuentes policiales también afirman a este periódico que muchos de estos invasores que se encuentran en los túneles tienen relación directa con mafias y con bandas de narcotraficantes.

Son los inmigrantes más peligrosos y muchos de ellos cuentan con antecedentes o hasta con expedientes de expulsión ya abiertos en España.

También se cree que aquí se esconden los que mantienen lazos con el yihadismo.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a uno de estos túneles descubiertos por la Policía hace dos semanas y en el que se puede comprobar los escondites de los invasores.

En el vídeo de más de cuatro minutos de duración se puede comprobar el trayecto desde la arena de la playa hasta el lugar donde duermen los marroquíes.

Barro, basura y escombros en un pasadizo estrecho. Duermen sobre cartones y hay zonas que están medio inundadas.

Estas galerías subterráneas en Ceuta están construidas desde hace años y se deben a que en el pasado tuvieron un uso militar.

No conectan España con Marruecos, pero sí sirven de refugio para centenares de asaltantes.

Túnel bajo el campus

Este jueves, los bomberos localizaron un túnel de cientos de metros bajo el campus universitario de la ciudad autónoma.

La galería se sitúa en el monte Hacho, una ubicación que comunica la playa del Trampolín con los bajos del 54, donde se encuentra la antigua sede del Grupo de Regulares de Ceuta n.º 54 y ahora se halla el Campus Universitario de Ceuta.

El túnel se encuentra a cuatro kilómetros de la frontera con Marruecos pero no conecta con el país vecino. El pasadizo sirve para alojar a decenas de inmigrantes que accedieron a Ceuta tras el asalto del pasado 30 de julio.

Fuentes del Cuerpo de Bomberos consultadas por EL ESPAÑOL sostuvieron que los invasores "rompieron un tabique" dado que el muro de acceso al túnel "estaba sellado" y que una vez en su interior colocaron los "colchones y otros enseres".

Los equipos de extinción de incendios acudieron a la galería subterránea tras ser alertados por una columna de humo que salía de allí debido a un fuego. Una vez en el lugar, descubrieron que en su interior estaba uno de los asentamientos clandestinos de los inmigrantes.

Para apagar las llamas tuvieron que lidiar con algunos de los bártulos allí hallados, tales como botellas llenas de orina o harapos.

Esta vida subterránea, prolongada durante dos meses, había permanecido oculta a los ojos de los ceutíes, pero en la ciudad en las últimas semanas ya empezaba a haber rumores entre los vecinos de que "estaban entrando por los túneles a las playas".

Los propios ceutíes sospechaban de que en los túneles estaban los inmigrantes escondidos. Los vecinos indican que los allí alojados son "los que estaban en el monte".