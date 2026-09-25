Sánchez exige más policías y cortes de calles cuando acude al Congreso: "Es absolutamente desproporcionado", dice la UIP

El dispositivo se activa antes, durante y tras la presencia de Sánchez, afectando la movilidad en varias calles aledañas al edificio.

El protocolo obliga a vaciar el espacio público y prohíbe detenerse cerca del Congreso durante la estancia del presidente.

Pedro Sánchez exige más presencia policial y cortes de calles en sus visitas al Congreso, según un nuevo protocolo de seguridad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exige más policías y cortes en las calles cuando acuda al Congreso de los Diputados.

Por ello, la Iª Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional dispone de un nuevo protocolo de seguridad. Las nuevas reglas están recogidas en la "Instrucción de servicio" dedicada a las "Sesiones plenarias en el Congreso de los Diputados", a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) consideran el nuevo dispositivo de seguridad "absolutamente desproporcionado", según el sindicato JUPOL.

El documento establece cortes de paso antes de la llegada del presidente, una reapertura parcial durante su estancia y el restablecimiento de los cortes para su salida.

Además, ordena impedir que los ciudadanos se detengan en esa zona después de que haya entrado Sánchez en el edificio de las Cortes.

La ampliación del cordón de seguridad responde, según el texto, a "instrucciones dispuestas por la Jefatura Superior de Policía de Madrid".

Este mayor celo en la protección llamó ya la atención durante las vacaciones de Sánchez en La Mareta, y se produce en un momento en el que la contestación a su figura y a la de su Gobierno ha aumentado en la calle, como ha podido comprobarse con la visita de ministros a Ceuta.

Para JUPOL, "la Policía Nacional está para garantizar la seguridad y proteger los derechos de todos los ciudadanos, no para convertir el entorno de una institución democrática en un espacio prácticamente inaccesible cada vez que acude el presidente del Gobierno".

El nuevo dispositivo se activa en los supuestos en los que acuda el presidente del Gobierno a un pleno y se coordina con la Comisaría Especial del Congreso.

Los cambios afectan a la movilidad del espacio público que rodea el edificio. La orden no se limita a proteger los accesos, regula también el paso y la permanencia de quienes circulan por sus inmediaciones, incluso durante el tiempo en que Sánchez está dentro.

Pedro Sánchez llegando al Congreso de los Diputados E.E.

Más control

El anexo detalla que los cortes de calles se establecerán antes de la llegada del presidente en cinco puntos de los alrededores. El "personal del Congreso" colaborará con la Policía y se ocupará principalmente "de las aceras contiguas al edificio".

"Con anterioridad a la llegada del presidente del Gobierno, y previo aviso por personal de la Comisaría Especial del Congreso, se establecerán los cortes en los puntos marcados en las planimetrías adjuntas", explica el documento.

Una vez fijados los cortes, los agentes deberán vaciar el espacio público dentro de la zona de seguridad. Se permitirá permanecer o entrar a las "personas habilitadas por el Congreso para el acceso al mismo. Igualmente, se permitirá el acceso a los residentes y comerciantes de la zona interior".

Los demás viandantes serán desviados por calles que la instrucción identifica como "alternativas", entre ellas Santa Catalina y Fernanflor. Los planos incluidos en el anexo sitúan el dispositivo en torno al Palacio de las Cortes y sus calles adyacentes.

Imagen satelital del Congreso y, en rojo, la nueva zona protegida por la Policía Google Maps / EE

Prohibido detenerse

La restricción cambia cuando el presidente ya ha accedido al Congreso. En ese momento, la Policía volverá a permitir el tránsito de peatones por la zona, pero la instrucción ordena ir "impidiendo que se detengan personas (en grupo o individuales)".

La orden tiene prevista una excepción operativa en el caso de que la estancia de Pedro Sánchez en el Congreso se prolongue mucho. En ese supuesto, el responsable de seguridad avisará para poner fin al despliegue y volver a los parámetros ordinarios de vigilancia.

Antes de la salida del presidente, el personal de seguridad de la Cámara volverá a avisar a los Cuerpos de Seguridad para poner nuevamente en marcha el dispositivo.

"En el momento en el que la personalidad abandone la zona de influencia inmediata, se levantará el presente despliegue, pasando a desarrollar el servicio de cobertura de las sesiones plenarias de acuerdo a lo establecido con carácter general en la Instrucción de Servicio I.10", describe el documento el protocolo de salida de Sánchez del Congreso.

En ese momento se pondrán en marcha los cortes iniciales y el espacio ampliado quedará de nuevo libre de personas ajenas al Congreso. El dispositivo terminará cuando el presidente abandone la zona de influencia inmediata.

Descontento de las UIP

El sindicato policial JUPOL ha expresado el malestar que, según afirman, le han trasladado agentes de las UIP encargados de aplicar las nuevas directrices de seguridad en el Congreso.

El sindicato sostiene que el dispositivo restringe de forma "absolutamente desproporcionada" la circulación y la permanencia de los ciudadanos alrededor de la Cámara.

La organización reclama a la Dirección General de la Policía que explique quién estableció la instrucción, "qué criterios objetivos justifican su aplicación y qué garantías evitan restricciones excesivas". También pide que se aclare su fundamento ante los representantes de los agentes.

JUPOL afirma que los policías están preparados para actuar "cuando existen motivos objetivos de seguridad", pero cuestiona que la presencia de Sánchez implique por sistema un despliegue extraordinario.

El comunicado sindical invoca el derecho a circular recogido en el artículo 19 de la Constitución.