España solicita a Marruecos revisar la altura de sus drones después de interferir uno en el aterrizaje de un vuelo en Melilla

El objetivo de la petición española es evitar que los drones interfieran en las operaciones de vuelos comerciales en la ciudad autónoma.

A pesar del incidente, el aeropuerto de Melilla no suspendió operaciones ni canceló vuelos, según informó AENA.

El dron marroquí estaba realizando labores de vigilancia en la frontera y volaba más bajo de lo habitual, provocando la demora de un vuelo comercial.

España ha pedido a Marruecos que revise la altura de vuelo de sus drones tras la interferencia de uno en el aterrizaje de un avión en Melilla.

España ha solicitado este jueves a las autoridades marroquíes que revisen y ajusten la altura de vuelo de sus drones después de que el pasado martes un dispositivo que volaba en espacio aéreo de Marruecos interfiriera en el aterrizaje de un avión comercial en el aeropuerto de Melilla.

Según informa RTVE, el aparato estaba realizando labores de vigilancia en el perímetro fronterizo, en el lado de Marruecos, ante los llamamientos en redes sociales para un nuevo cruce masivo de la frontera con España.

También existen drones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevando a cabo estas acciones en el espacio aéreo español, como medida de refuerzo de la frontera española en las ciudades autónomas.

El dron marroquí, que volaba más bajo de lo habitual, hizo que un vuelo comercial de Iberia demorase su aterrizaje.

Sin embargo, no afectó a la operativa del aeropuerto, según AENA. No fue necesario cerrar el espacio aéreo melillense ni hubo cancelaciones de vuelos.

Fue la Torre de Control del aeropuerto de la ciudad autónoma quien comunicó a la Guardia Civil este incidente.

El objetivo de esta petición a Marruecos, según la Delegación del Gobierno de España en Melilla, es evitar que la actividad de este tipo de dispositivos voladores pueda interferir en las operaciones de los vuelos comerciales.

El vicepresidente de Melilla y consejero de Turismo, Miguel Marín, ha expresado su deseo de que este tipo de situaciones no afecten a la conectividad aérea de la ciudad.

Las nubes bajas, habitualmente presentes en el espacio aéreo de Melilla, suelen ser el motivo principal de cancelaciones y retrasos en los vuelos.