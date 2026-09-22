Policía y Ejército se despliegan en la frontera de Ceuta ante una alerta por un nuevo asalto de centenares de subsaharianos

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Las claves Generado con IA Policía Nacional y Ejército han desplegado efectivos en la frontera de Ceuta ante una alerta por intento de asalto de centenares de subsaharianos. El intento de cruce fue frustrado por la presencia policial y la colaboración de la gendarmería marroquí, evitando que los migrantes atravesaran la valla. El Ministerio del Interior prevé reforzar la seguridad en Ceuta y Melilla con nuevos grupos de antidisturbios ante la posibilidad de nuevos asaltos. Actualmente hay unos 170 policías antidisturbios y 150 guardias civiles desplegados, aunque los cuerpos consideran que esta cifra es insuficiente para garantizar el orden.

Efectivos de las Fuerzas Armadas y de las unidades antidisturbios de la Policía Nacional se han desplegado esta misma mañana en el paso fronterizo de Benzú, al norte de la ciudad autónoma de Ceuta, ante una alerta por un nuevo posible asalto que intentaban centenares de subsaharianos al otro lado de la valla.

Según diversas fuentes policiales y militares sobre el terreno describen a EL ESPAÑOL, se ha desplegado un amplio dispositivo al constatar los movimientos de centenares de inmigrantes en las montañas marroquíes al otro lado de la frontera. Con la intención de prevenir su acceso a territorio español, se ha enviado este contingente policial y militar de manera preventiva.

Los inmigrantes han intentado incluso subirse al vallado pero no han conseguido cruzar. El intento se ha visto frustrado ante la nutrida presencia policial.

Según explican fuentes policiales, también gracias a la colaboración de la gendarmería marroquí, quienes han contribuido a su vez a evitar que este salto resultara exitoso.

En estos momentos cuatro vehículos militares permanecen desplegados con unos 25 agentes. Las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional han enviado cuatro furgones de manera urgente, que ya han regresado a su base en la ciudad autónoma al ver que todo estaba bajo control.

Un militar apunta con sus binoculares hacia la frontera de Benzú, que colinda con la ciudad marroquí de Belyounech. Del otro lado todo parece estar en calma, sin ningún movimiento.

Pero los más de dos decenas de militares que permanecen en ese enclave se encuentran en alerta. “Hemos tenido una nueva amenaza de invasión”, dice uno de ellos.

En un principio se especuló en redes sociales que los migrantes habían logrado atravesar la frontera, cosa que no ha llegado a suceder.

“Hubo movimiento y sabemos que en Marruecos están pendientes de que bajemos la guardia para que ellos puedan entrar nuevamente”, comenta.

Despliegue y alertas

El Ministerio del Interior tiene previsto reforzar este martes con nuevos grupos de antidisturbios de la Policía Nacional el dispositivo de seguridad en Ceuta y Melilla.

El Gobierno asume la posibilidad de nuevos asaltos masivos a la frontera desde Marruecos en los próximos días. Según fuentes a cargo del operativo en Ceuta, este martes se decidirá la cifra de nuevos agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) que se incorporarán al despliegue que ya existe en ambas ciudades autónomas.

La situación se sostendrá durante al menos "las próximas semanas", según señalan las fuentes consultadas.

En total, como explican los agentes, hay 6 grupos desplegados en Ceuta. Ninguno está completo. Uno de ellos trabaja por la noche, y otros cinco por las mañanas y por las tardes. Son aproximadamente 170 policías antidisturbios los que están de servicio estos días en la ciudad.

Junto a ellos, otros 150 agentes de la Guardia Civil de los grupos de seguridad ciudadana. En ambos cuerpos se considera una cifra insuficiente para garantizar el orden en la ciudad, repleta de miles de personas.

La amenaza que está sobre la mesa y que manejan los servicios de inteligencia es la de este miércoles 23 de septiembre, coincidiendo con las elecciones en Marruecos.

Sin embargo, la información que manejan en Policía Nacional y Guardia Civil es que la entrada masiva no tiene por qué producirse ese mismo día, y que un nuevo asalto puede producirse también en las jornadas posteriores.

Por ello, el dispositivo policial se reforzará con la intención de estar en guardia.