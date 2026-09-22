Albares, el político que más busca ir a la tele: el ministro sale en entrevistas en pantalla una media de 8 minutos por semana

Mónica García es la política que más ha incrementado su presencia en televisión, sumando 3,4 horas más de entrevistas respecto a 2025; Yolanda Díaz es quien más la ha reducido.

Más de 22,3 millones de españoles han visto entrevistas a políticos en televisión en 2026, un 20,6% más que en el mismo periodo de 2025.

Óscar Puente lidera en impacto de audiencia, con sus nueve entrevistas alcanzando a 7,49 millones de espectadores, por delante de Fernando Clavijo y Pablo Bustinduy.

José Manuel Albares es el político que más aparece en entrevistas televisivas en 2026, con una media de 8 minutos por semana y 6,7 horas acumuladas.

José Manuel Albares es el político que más aparece en entrevistas en televisión en 2026. O dicho de otro modo: es quien más busca aparecer en ella.

En lo que va de año, el ministro de Exteriores acumula 6,7 horas de entrevistas en televisión: o sea, que aparece en pantalla una media de 8 minutos por semana.

Esta es una de las conclusiones del informe elaborado por Dos30', que refleja el creciente interés de los españoles por la política.

Más de 22,3 millones de espectadores han visto en 2026 alguna entrevista a un dirigente político, según los datos recogidos hasta el 15 de septiembre. Esto es un 20,6% más que en el mismo periodo de 2025.

En total, 188 políticos han concedido entrevistas en las diferentes televisiones nacionales y autonómicas. Las cadenas han dedicado 123 horas a sentar delante de las cámaras a representantes políticos.

Tras Albares, en el ranking por tiempo de exposición está Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid acumula 5,1 horas bajo los focos. El podio lo completa el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con 4,8.

Para encontrar a Pedro Sánchez hay que bajar hasta el puesto número 16, porque apenas concede entrevistas.

Ranking por volumen de horas de entrevistas en TV Dos30'.

El presidente del Gobierno suma dos horas, muy por debajo de los ministros Carlos Cuerpo y Óscar Puente, o del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo: los tres alcanzan las 4,5 horas.

Sánchez ha escalado posiciones gracias a las dos entrevistas concedidas este mes: una en Mañaneros 360, de RTVE, y otra en El Intermedio, de laSexta.

Puente, mayor impacto

Pero el ranking cambia cuando se mide el impacto real sobre la audiencia. Y ahí el primer puesto no es para Albares, sino para el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Sus nueve entrevistas en 2026 han alcanzado a 7,49 millones de espectadores, según el informe de Dos30'.

En segundo lugar aparece Fernando Clavijo, con 5,9 millones, mientras que el tercer puesto es para Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con 5,2 millones.

Sánchez ocupa en este caso la duodécima posición. Sus tres entrevistas han logrado una cobertura de 3,2 millones de espectadores.

Óscar Puente es el político que mayor impacto ha conseguido en TV con sus entrevistas Dos30'.

Una cifra similar a la de Ayuso, que alcanza los 3,17 millones con sus diez apariciones, la mayoría de ellas en Telemadrid, donde concentra el 45,1% de su tiempo de entrevista.

Feijóo se sitúa en el puesto 18, con 2,3 millones de espectadores alcanzados en sus ocho entrevistas. Santiago Abascal, líder de Vox, suma 1,365 millones con tres apariciones.

Mención aparte merece el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Ocupa la sexta posición del ranking de impacto, con 4,7 millones de espectadores en sus siete entrevistas.

El dirigente se ha convertido en un rostro habitual de los programas de televisión tras la invasión sufrida por la ciudad a finales de julio. La semana pasada, la visita de Vivas disparó a El Hormiguero con un 17% de share.

Es conveniente explicar que más minutos en pantalla no implican necesariamente más espectadores. La cadena, el programa y la audiencia de cada espacio resultan determinantes para medir el alcance real de una entrevista.

La que más crece

El informe de Dos30' deja además otro dato relevante: Mónica García es la política que más ha aumentado su presencia en televisión durante 2026, el año que precede a las elecciones de la Comunidad de Madrid en la que ella será cabeza de lista.

La ministra de Sanidad acumula 3,4 horas más de entrevistas que en 2025.

También incrementan su presencia Carlos Cuerpo, con 1,8 horas más, y Fernando Clavijo, con 1,7 horas adicionales.

En el lado contrario aparece Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda es la que más ha reducido su tiempo de entrevistas en televisión, con 7,2 horas menos que en 2025.

También han disminuido su presencia Óscar López, con 1,7 horas menos, y Pilar Alegría, con 1,2 horas menos.

Mónica García, en una entrevista reciente con Silvia Intxaurrondo en 'La hora de La 1'. RTVE

El estudio permite conocer también en qué cadenas concentra cada político sus apariciones.

De las más de dos horas de entrevistas de Pedro Sánchez, casi la mitad del tiempo corresponde a La 1. En el caso de Feijóo, el 53,3% de sus entrevistas se emitieron en Antena 3.

Abascal presenta una concentración todavía mayor: el 73,3% de su tiempo de entrevista corresponde a la principal cadena de Atresmedia.