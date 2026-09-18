Tomás Gómez a Iker Jiménez: "Pablo Iglesias quería controlar TVE, CNI y CIS, y Sánchez ha controlado CIS, CNI y TVE"

Tomás Gómez e Iker Jiménez en el programa de anoche de 'Horizonte'. Captura Cuatro

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Las claves Generado con IA Tomás Gómez acusa a Pedro Sánchez de controlar el CIS, CNI y TVE, igual que quería Podemos con Pablo Iglesias. Gómez critica la gestión de la crisis de Ceuta, señalando que Moncloa busca responsabilizar al presidente Vivas. Según Gómez, la estrategia del Gobierno puede acarrear graves consecuencias electorales para la izquierda en 2027. 'Horizonte', el programa donde se hicieron estas declaraciones, destaca en audiencia superando a otros formatos en su franja horaria.

Tomás Gómez se ha erigido en uno de los principales arietes mediáticos y políticos críticos contra Pedro Sánchez por la gestión de la crisis de Ceuta.

El que fuera líder de los socialistas en Madrid volvió a arremeter contra el Gobierno una semana más en Horizonte, el programa de Iker Jiménez y Carmen Porter, emitido anoche.

Gómez, en primer lugar, considera que el "eso a Vivas" de Sánchez, en respuesta a una pregunta sobre los menores en Ceuta, responde a un "cambio de estrategia desde Moncloa".

"Lo que intentan es alargar el tiempo y buscar un responsable. Y están apuntando a Vivas", afirmó durante el programa.

El exdirigente socialista fue más allá al establecer un paralelismo con la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana.

"Lo que tiene que tener claro la gente es que el Mazón de Ceuta se llama Pedro Sánchez y, quien estaba en El Ventorro, La Mareta, cuando ocurre todo, es Pedro Sánchez", sostuvo.

A juicio de Gómez, Sánchez "siempre busca adversarios". "Nunca va a construir un discurso en positivo. El siempre va a buscar a quien echar la culpa de algo, detrás de quien esconderse y con quien pelear", afirmó.

Tomás Gómez: "Hay 3 cosas que quería controlar Podemos cuando la época de Pablo Iglesias: TVE, CNI y el CIS. Y Pedro Sánchez ha controlado el CIS, CNI y TVE" #Horizonte pic.twitter.com/TqfhAwXJMl — Iker Jiménez (@navedelmisterio) September 17, 2026

"La estrategia la han definido muy bien", insistió. Gómez vaticinó "más caos sanitario, de orden público, de seguridad ciudadana" en Ceuta, pero el "responsable" de todo ello será Vivas.

Gómez volvió entonces sobre la gestión de la DANA y aseguró que durante aquella crisis se focalizó toda la responsabilidad en el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

"Había gente de izquierdas y gente del PP que señalaban lo de Mazón como algo inédito", recordó.

Según el exdirigente socialista, algo similar estaría ocurriendo ahora dentro del PSOE a raíz de la crisis de Ceuta.

"Las consecuencias electorales pueden ser tremendas para la izquierda"

"Eso está pasando dentro del socialismo, por supuesto de votantes, pero también dentro de militantes con esta crisis de Ceuta", apuntó. "Sánchez está buscando una salida".

Fue entonces cuando Tomás Gómez advirtió de las "consecuencias electorales" que, a su juicio, puede tener la gestión del Ejecutivo ante el asalto masivo a Ceuta en los comicios de 2027.

"Pueden ser tremendas", aseguró antes de matizar que las consecuencias no afectarían únicamente al PSOE, sino al "resto de la izquierda".

El exlíder de los socialistas madrileños recordó, además, que una eventual mayoría de tres quintos de la derecha en el Congreso —210 diputados— permitiría acometer una reforma constitucional.

"Pero contradices al CIS", le espetó Iker Jiménez, en referencia a la última encuesta realizada por el organismo que controla José Félix Tezanos, que sitúa al PSOE 5,5 puntos por encima del PP.

Fue en ese momento, cuando Gómez elevó el tono de su crítica al poner en el foco tres instituciones del Estado: "Hay tres cosas que quería controlar Podemos cuando la época de Pablo Iglesias: TVE, el CNI y el CIS".

"Y Pedro Sánchez fue un alumno aventajado en muchas cosas. Y lo que ha controlado es el CIS, el CNI y RTVE", remató el que fuese uno de los alcaldes más votados de España.

'Horizonte', en racha

Horizonte, por cierto, ha vuelto a demostrar que está en plena forma. Así lo acreditan los datos de audiencia: el programa de Iker Jiménez ha vuelto a superar, por tercer día consecutivo a La Revuelta de Broncano.

En este caso, además, el triunfo se produce en una jornada que no hubo fútbol.

📺 #Horizonte se hace FUERTE en la noche de @cuatro 🔥



🥈 2ª OPCIÓN en toda su franja, de 21:35 a 01:00, con un 10,6% de media



📢 Access: 10,1% y 1.119.000



📢 Después: 11,4% y 773.000



👥 3.952.000 espectadores únicos en la noche#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/JGXqIelaoo — Dos30' (@Dos30TV) September 18, 2026

Este jueves, Horizonte despuntó un 10,1% en un access controlado por Motos y El Hormiguero (15%). Sin embargo, La Revuelta vuelve a firmar unidígito en La 1 (9,5%). Por detrás, se quedan Supervivientes (8,1%) y El Intermedio (6,1%).

En el tramo principal, el reality de Telecinco lidera con un 14% y el espacio de Iker Jiménez logra el segundo puesto (11,4%), venciendo al programa de Manu Sánchez (10,2%). El perro andaluz cae a su peor resultado en La 1.

También supera a Las hijas de la criada en Antena 3 (10,1%) y a Pesadilla en la cocina, que pincha en laSexta con un dato muy pobre (3,2%).