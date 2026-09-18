"Somos 70 frente a 4.000": los policías denuncian el "ridículo despliegue" para el traslado de migrantes al Puerto de Ceuta

Momento de la intervención policial durante el traslado de migrantes asentados en la playa de Benítez, en Ceuta, este viernes. Reduan Efe

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Policías nacionales denuncian la escasez de efectivos para controlar el traslado de unos 4.000 migrantes desde las playas de Ceuta al puerto. Solo 70 agentes antidisturbios estuvieron a cargo de la operación, viéndose superados en ocasiones por la multitud. Se habilitaron camas para 1.800 personas en el nuevo espacio del puerto, pero la cifra de migrantes trasladados fue muy superior. El responsable del puerto de Ceuta critica la reubicación masiva y denuncia descoordinación por parte del Gobierno central.

Los agentes antidisturbios de la Policía Nacional que esta mañana han participado en el dispositivo de traslado de miles de inmigrantes de las playas de Ceuta al puerto de la ciudad autónoma denuncian la exigua cifra de agentes con los que han contado para dirigir a esta cantidad de personas.

Fuentes oficiales señalan que se encuentran desplegados cuatro grupos de 170 policías de las Unidades de Intervención Policial (UIP). Sin embargo, diversos agentes que participan en el dispositivo describen cómo tan solo han sido 70 los policías encargados de controlar a unas 4.000 personas que se estima que han sido movilizadas de las playas ceutíes.

"Somos esos solo contra 4.000". Especialistas en seguridad ciudadana y control de masas que han participado en el traslado como tal describen múltiples situaciones en las que se han visto desbordados a lo largo de la mañana, aunque pese a ello han logrado mantener el control de la situación.

Avalancha de inmigrantes en el momento en que son trasladados de las playas de Ceuta al puerto de la ciudad.

Todo ha comenzado a las seis y media de la mañana con el traslado desde la playa Benítez hacia el puerto. Miles de personas salen en desbandada. Un grupo UIP de 40 policías y unos pocos guardias civiles les contienen y les mantienen. Acaban pidiendo refuerzos con otro grupo de apoyo para hacer el filtro y luego ir conduciéndoles poco a poco.

Han sido momentos de enorme tensión, y con situaciones en las que los antidisturbios han tenido motivos para realizar cargas contra los inmigrantes por la inferioridad numérica en la que se encontraban y porque lograron rebasar a la fuerza las líneas policiales.

Según se aprecia en las imágenes que han trascendido, el dispositivo, que algunos definen como "ridículo", se vio superado por una avalancha de inmigrantes que echaron a correr en dirección al puerto.

Finalmente, no se ha utilizado apenas la fuerza tras órdenes recibidas de sus superiores para evitar imágenes de cargas sobre la multitud de inmigrantes.

En total, como explican los agentes, hay 6 grupos desplegados en Ceuta. Uno de ellos trabaja por la noche, y otros cinco por las mañanas y por las tardes. Sin embargo, solo se han movilizado cuatro grupos esta mañana para todo el operativo. Son 170 policías antidisturbios los que están de servicio durante la mañana en toda la ciudad.

Sin embargo, solo dos grupos, uno de Sevilla y otro de la Unidad Central de Intervención en Madrid, estaban destinados específicamente para ese traslado de miles de personas.

El tercer grupo ha estado desplegado en la zona de El Trampolín dando de comer a los inmigrantes que todavía permanecían allí y el cuarto grupo estaba destinado a cubrir el resto de la ciudad durante la jornada de hoy. "Lo estamos controlando bastante bien para la poquísima gente que somos".

La ratio de agente por persona es muy desigual en estas circunstancias, señalan efectivos que han participado en el traslado.

Estas fuentes señalan que en otros dispositivos como partidos de fútbol o competiciones europeas, la cantidad de efectivos son el doble de lo que se está viendo esta mañana en las calles ceutíes.

Traslado al puerto

El nuevo espacio para migrantes, el quinto en la ciudad, se ubica en dos parcelas portuarias. El máximo responsable del puerto de Ceuta, Juan Manuel Doncel, ha afirmado que por parte del Gobierno central no se le ha trasladado que esta reubicación se iba a producir.

En este nuevo enclave están habilitadas camas para 1.800 personas. Sin embargo, como evidencian las imágenes que se han visto esta mañana en Ceuta, así como señalan los policías que se despliegan en la ciudad, la cifra que ha sido trasladada esta mañana es muy superior. Unas 4.000 o 5.000 personas. Y evidentemente, no todas ellas caben en este nuevo asentamiento.

Por ello, el responsable máximo de las instalaciones portuarias en la ciudad ha calificado la reubicación como una "irresponsabilidad" que "pone de manifiesto la descoordinación que se está llevando a cabo en todo lo que se está ejecutando por el Gobierno de España".