Lanzan un ES-Alert en Cartagena y elevan a roja la alerta por lluvias en Cartagena: "Han caído más de 60 litros ya"

Un coche, este jueves, tratando de cruzar una calle anegada por el agua en Cartagena. M. B.

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Las claves Generado con IA La AEMET ha elevado a roja la alerta por lluvias en Cartagena y Mazarrón, tras registrar hasta 76 litros por metro cuadrado en 24 horas. El temporal ha provocado calles anegadas, coches arrastrados por la corriente y contenedores a la deriva en Cartagena. Se han suspendido clases en 14 municipios de la Región de Murcia y en la Universidad Politécnica de Cartagena para minimizar desplazamientos. Autoridades recomiendan evitar desplazamientos, especialmente en zonas litorales, ramblas y carreteras secundarias por el riesgo de inundaciones.

Un coche de alta gama 'navegando' por una calle de Cartagena mientras lo arrastra la corriente. Contenedores a la deriva y calles anegadas por el agua. Estas son algunas de las preocupantes estampas que está dejando el temporal de lluvias que empezó en Teruel y que ha llegado con fuerza a la Región de Murcia.

"Ha caído más de 60 litros por metro cuadrado en Cartagena", comenta con preocupación Toñi, vecina de la diputación cartagenera de La Palma.

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología ha cifrado en 70 litros las precipitaciones registradas en el Campo de Cartagena y se han gestionado 73 incidentes desde la Dirección General de Emergencias. De hecho, el campamento de las Fiestas de Carthagineses y Romanos ha amanecido anegado.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha pedido precaución a los vecinos del Campo de Cartagena y de Mazarrón porque la Agencia Estatal de Meteorología ha elevado el nivel de alerta por la intensidad de las lluvias que se esperan durante las próximas horas.

"Atención. La Aemet de Murcia actualiza a aviso rojo por lluvias en la comarca del Campo de Cartagena y Mazarrón. Enviamos mensaje ES-Alert a la población en la zona para extremar la precaución. Muy pendientes de la evolución".

López Miras, muy activo en todo momento en sus redes sociales, lanzaba este mensaje después de informar de que las clases en colegios e institutos quedaban suspendidas en 14 municipios de la Región de Murcia y en 7 pedanías de la capital del Segura.

Un coche, este jueves, a la deriva por Cartagena por las fuertes lluvias.

En la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) también han suspendido las clases. Conforme se ha elevado el nivel de la alerta se han ido tomando decisiones en instituciones públicas, para minimizar los desplazamientos por carretera.

"Acabo de celebrar una reunión en el Centro de Coordinación de Emergencias del 112, para evaluar con los técnicos responsables y las distintas consejerías, la última actualización de la AEMET por lluvias para las próximas horas en la Región de Murcia", según ha insistido López Miras en 'X'.



"Muy pendientes de la evolución. Mucha precaución y atentos a la información por los canales oficiales".

Hay que evitar los desplazamientos, no tratar de cruzar por zonas de rambla ni carreteras secundarias y no circular con el vehículo cuando el agua acumulada supera los 30 centímetros de altura.

El campamento de las Fiestas de Carthagineses y Romanos anegado por las lluvias. Cedida

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, también ha pedido a la ciudadanía que mantenga "especial atención en las zonas litorales" y que no realicen desplazamientos en coches.



"Evitad ramblas, cauces y otras zonas inundables". "Todos los recursos del Estado están movilizados para actuar".

Un portavoz de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha informado de que la zona donde más precipitaciones se han registrado ha sido Los Patojos (Cartagena), "con 76 litros por metros cuadrado en las últimas 24 horas".

Entretanto, las fuertes lluvias siguen dejando situaciones preocupantes, como la crecida del caudal de la rambla que pasa al lado de la Comisaría de Policía Nacional en Cartagena o un coche engullido por el agua cerca de Navantia.