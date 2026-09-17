El delegado del Gobierno de Murcia es pillado de noche en la Feria de Albacete en plena alerta amarilla por lluvias

A la izquierda, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, con el alcalde de Los Alcázares, la madrugada del jueves, y a la derecha, cuando Lucas es pillado horas antes en la Feria de Albacete. D. G. / @javierruizser

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Las claves Generado con IA El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, fue grabado en la Feria de Albacete mientras la Región de Murcia estaba en alerta amarilla por lluvias. El vídeo de Lucas en la feria se viralizó, generando críticas por parte de la oposición y usuarios en redes sociales, que cuestionaron su responsabilidad en plena alerta. La Delegación del Gobierno defendió que la salida fue privada, antes de la activación de la alerta naranja, y que Lucas regresó a Murcia para seguir la evolución del temporal. Fuentes oficiales y mensajes en redes señalan que la alerta por lluvias ya era conocida cuando Lucas asistió a la feria, lo que ha intensificado la polémica.

El vídeo no deja lugar para las dudas sobre la presencia del delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, disfrutando de la Feria de Albacete este miércoles por la noche. Hasta ahí ningún problema, salvo porque la salida se produjo cuando la comunidad murciana tenía una alerta amarilla de la AEMET por lluvias.

Las imágenes con Francisco Lucas cazado en una caseta de la feria donde bullía la fiesta, este miércoles por la noche, como era de esperar, se han viralizado acompañadas de todo tipo de comentarios sobre la conducta del delegado del Gobierno y secretario general del PSOE en la Región de Murcia.

Prueba de ello es la cuenta en ‘X’ de Marinera trasquilá [@topwarrior198] con la siguiente pregunta: "¿Y este es el responsable de la seguridad en la Región? La Región de Murcia en alerta naranja, clases suspendidas y el delegado del Gobierno tomándoselas en la Feria de Albacete. Pillada total".

El senador del PP Francisco Bernabé también ha recurrido a la misma red social para afear la salida de “juerga” del dirigente socialista Francisco Lucas:

“Hola, @Lucassayala. ¿Todo bien en tu juerga? Te lo digo porque en la comunidad autónoma en la que eres delegado del gobierno estamos en alerta naranja ante el riesgo de lluvias torrenciales. Parece que te preocupa lo mismo que Ceuta a Sánchez”. “PD. ¿Has ido en el coche oficial?"

El delegado de gobierno de fiesta y la región en alerta naranja. Pvta vergüenza @Lucassayala pic.twitter.com/Rc1EHrtfjn — Javier Ruiz (@javierruizser) September 16, 2026

La Delegación del Gobierno de Murcia ha tenido que salir al paso, ofreciendo una amplia explicación y detallando la duración de la salida. Todo ello, a la vista de que el propio Lucas publicó un post en ‘X’ a las 2.44 horas de la madrugada del jueves asegurando que estaba en Los Alcázares, con su alcalde, Mario Pérez, para seguir la evolución del temporal.

Una fuente de la Delegación del Gobierno aclara que Francisco Lucas "se desplazó hasta Albacete, para una cena privada, donde permaneció desde las 20.15 a las 22.30 horas [de este miércoles]".

A continuación, inició un viaje por carretera de vuelta a la comunidad murciana. En Google Maps se establece que ese trayecto dura 1 hora y 58 minutos: hay 201 kilómetros de distancia desde el Recinto Ferial de Albacete hasta Los Alcázares. Prueba de ello es que Lucas no publicó en su personal de 'X', hasta las 2.44 horas de la madrugada del jueves, una foto con el regidor de la localidad del Mar Menor.

“Emprendió un viaje a Los Alcázares donde había quedado previamente con su alcalde, Mario Pérez, para seguir de cerca la evolución de las lluvias en uno de los municipios más sensibles ante este tipo de fenómenos y que más daños ha sufrido en otras ocasiones en episodios similares”, según explica esta fuente de la Delegación del Gobierno.

Desde el área que representa al Ejecutivo central se sostiene que esa cena en la Feria de Albacete se produjo “antes de la hora de inicio del aviso naranja, que se activó a las 3 de la madrugada”.

"En ese momento, no había ningún aviso naranja activo en la Región de Murcia ni previsión de lluvias. Todos los modelos apuntaban a que las primeras lluvias se iban a producir a primeras horas del día de hoy".

Aunque un mensaje de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) deja en fuera de juego a Francisco Lucas. Esto es lo que tuiteó ayer la cuenta @AEMET_Murcia: "16/09 18:48 AVISOS HOY Y MAÑANA | Región de Murcia: lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja".

Eso supone en la práctica que el socialista Lucas se desplazó a la Feria de Albacete, asistió a una cena y se fue de casetas con los amigos, siendo consciente de que había vigente una alerta amarilla, por fuertes lluvias, en algunos municipios de la Región de Murcia.

El tuit de la Aemet que deja en fuera de juego la versión de la Delegación del Gobierno en Murcia. @AEMET_Murcia

El otro dato que deja en entredicho la versión de que el delegado del Gobierno no se marchó en plena alerta, lo pone la cuenta personal de 'X' del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, porque a las 20 horas estaba celebrando una reunión con Emergencias, para evaluar la situación y tomar decisiones como suspender las clases en centros educativos de catorce municipios.

"Acabo de celebrar una reunión en el Centro de Coordinación de Emergencias del @112rmurcia para evaluar, con los técnicos responsables y las distintas consejerías, la última actualización de la @AEMET_Murcia por lluvias para las próximas horas en la #RegióndeMurcia. Muy pendientes de la evolución. Mucha precaución y atentos a la información por los canales oficiales", según tuiteó López Miras.

Ese es el contenido del post del popular López Miras que se producía mientras el socialista Lucas llegaba a la Feria de Albacete.

Críticas de San Esteban

"Cuando el delegado del Gobierno se fue a Albacete ya sabía que había una alerta naranja. La actualización de la AEMET fue sobre las seis y pico de la tarde, por eso, el presidente regional se reunió en el 112 para ver qué evolución había y las medidas a adoptar", según remarcan fuentes del Gobierno de la Región de Murcia.

Pese a todo, esta fuente de la Delegación del Gobierno insiste en defender que su titular ha estado al pie del cañón en cada hora de las distintas alertas registradas que empezaron en amarillo el miércoles y pasaron de naranja a rojo este jueves.

"El delegado del Gobierno ha pedido al Gobierno Regional y al Partido Popular que, si verdaderamente le preocupan la buena gestión de fenómenos meteorológicos adversos como el de las últimas horas, abandone la deslealtad institucional y cumpla con su obligación de convocar a la Delegación del Gobierno y los organismos del Estado, cosa que nunca hace, al correspondiente CECOPI".

"Lucas lamenta la repercusión que ha generado un vídeo sacado intencionadamente de contexto con fines políticos".