Broncano sitúa la fecha de las elecciones en "marzo" y vaticina la derrota de Sánchez: "Temo que sea mi última presentación"

David Broncano, durante la presentación de la nueva temporada de RTVE. Redes sociales

Las claves

Las claves Generado con IA David Broncano señala marzo como posible fecha de las próximas elecciones generales y vincula su continuidad en RTVE a los resultados. Durante la presentación de la nueva temporada en RTVE, Broncano bromeó sobre la posibilidad de que su contrato no continúe si Pedro Sánchez pierde las elecciones. Broncano tiene contrato renovado con RTVE hasta 2028, con una subida de sueldo y un presupuesto de 31,5 millones de euros para 320 programas. 'La Revuelta', el programa de Broncano, regresará el 7 de septiembre y se grabará desde el Teatro Albéniz de Madrid.

David Broncano ha puesto el foco en marzo como posible fecha para las próximas elecciones generales, vinculando su futuro en RTVE al resultado de los comicios.

"Temo que esta sea mi última presentación de septiembre en Televisión Española", empezó diciendo el presentador de La Revuelta durante el evento de presentación de los contenidos de la nueva temporada de la cadena.

Broncano, incluso, llega a vaticinar la derrota de Pedro Sánchez al hablar sobre su continuidad en la pública.

"No nos engañemos, todos sabemos lo que va a pasar. Según lo que suceda en las elecciones en marzo, me podría reemplazar perfectamente Morante de la Puebla en septiembre", dijo en tono de humor, pero reconociendo que "estoy nervioso, real".

"En la vida ya sabes que hay veces que hay que salir y torear", espetó María Eizaguirre Comendador, la directora de Comunicación y Participación de RTVE, que fue la encargada de presentar el evento en Prado del Rey este miércoles, 2 de septiembre.

"Ojalá que no suceda, pero es algo que yo tengo en mente", sentenció Broncano sobre su futuro en la pública.

Por un lado, cabe recordar que, por el momento, no existe una fecha oficial para la celebración de las próximas elecciones generales.

💥 David Broncano, en la presentación de la nueva temporada de RTVE: “Temo que esta sea mi última presentación en TVE… no nos engañemos, todos sabemos lo que puede pasar. Según lo que suceda en las elecciones en Marzo…” pic.twitter.com/SQYdUgxd6G — Pablo (@pabloo_c5) September 2, 2026

No obstante, si Pedro Sánchez cumple su intención de agotar la legislatura, los comicios tendrían que celebrarse en 2027, dado que las últimas elecciones tuvieron lugar el 23 de julio de 2023.

Por otro, es preciso apuntar que Broncano seguirá en TVE al menos dos años más, después de que la Corporación renovara su contrato hasta 2028. Es decir, una fecha que va más allá de las elecciones previstas para 2027.

Contrato hasta 2028

La renovación trajo, además, una subida de sueldo para Broncano. RTVE acordó su continuidad con un tope de 31,5 millones de euros por 320 programas en los próximos dos cursos.

Esto supone un incremento de 3,4 millones de euros respecto al primer contrato, que establecía un coste de 14.076.135 euros por temporada, 28,1 millones en total por los dos cursos.

Con las nuevas condiciones, el ente público fijó en 98.600 euros el presupuesto por cada entrega de La Revuelta, cuando inicialmente era de 87.975 euros.

La Revuelta, por cierto, volverá a la 'guerra' del access contra El Hormiguero de Pablo Motos el próximo lunes, 7 de septiembre. Lo hará desde una nueva ubicación, porque el programa pasará a grabarse desde el Teatro Albéniz de Madrid.