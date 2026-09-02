Silvia Intxaurrondo atribuye en TVE la invasión de Ceuta a un "ataque híbrido algorítmico" que alimenta a "la ultraderecha"

La presentadora Silvia Intxaurrondo en 'La hora de La 1'. RTVE

Las claves

Las claves Generado con IA Silvia Intxaurrondo atribuye la invasión de Ceuta a un "ataque híbrido algorítmico" que, según ella, favoreció a la ultraderecha. La periodista sostiene que la Unión Europea está interesada en investigar el origen y los responsables de este tipo de ataques. Intxaurrondo critica que el debate público se ha centrado en la política migratoria del Gobierno en vez de averiguar quién organizó la operación. Pedro Sánchez también vinculó a Israel, Rusia y una "internacional ultraderechista" con la difusión de bulos que alimentaron la crisis migratoria en Ceuta.

Silvia Intxaurrondo ha atribuido la invasión de Ceuta a "un ataque híbrido algorítmico" que ha favorecido a la "ultraderecha" en el programa de TVE La hora de La 1.

"Piénsenlo así. Nos han atacado en nuestra frontera sur con un ataque híbrido algorítmico que la Unión Europea está muy interesada en estudiar", dijo este martes, 2 de septiembre.

Según explicó la periodista, las instituciones europeas todavía desconocerían cuánto tiempo podría llevar identificar el origen o el "cerebro" de una operación de estas características, e incluso si finalmente sería posible encontrarlo.

Para Intxaurrondo, la consecuencia de este supuesto ataque "ha provocado una crisis humanitaria que amenaza incluso con resquebrajar las costumbres de la convivencia" en la ciudad autónoma.

El ataque también habría provocado "un debate político súper agitado" en nuestro país "con una de las principales líneas políticas de actuación de la ultraderecha, que es la inmigración".

Que dice Intxaurrondo que lo de Ceuta es "un ataque híbrido algorítmico". Luego da un par de piruetas para encajar la palabra "ultraderecha" y remata diciendo que lo pensemos así porque ellos dan el enfoque que consideran más "adecuado".



"Ataque híbrido algorítmico". No es coña… pic.twitter.com/QqpN9ay9fQ — Onvre Deconstruido (@o_deconstruido) September 1, 2026

Sin mencionar a Marruecos, Intxaurrondo cuestionó que, mientras distintos actores dentro de la Unión Europea han criticado la política migratoria del Ejecutivo español a raíz de la situación en Ceuta, haya quedado relegada la discusión sobre el origen de la operación.

"No se habla de lo que la provocó, del ataque", señaló la periodista, defendiendo que la "crisis humanitaria" no se habría producido "si no nos hubieran atacado para desestabilizar la frontera".

Así, apuesta por cambiar el foco del debate. Y en lugar de centrar la conversación en las decisiones del Gobierno ante la llegada de migrantes, Intxaurrondo considera necesario preguntarse quién organizó la operación, cómo se produjo y qué mecanismos deberían ponerse en marcha para que la situación no se vuelva a repetir.

"En el debate público se ha extraído el '¿oye, quién ha sido? ¿cómo nos han atacado? ¿Cómo evitar que nos ataquen otra vez? Y en cambio se ha centrado en lo que aparentemente quería el ataque, que era la política migratoria del gobierno", dijo.

"En el debate público se ha obviado quién ha sido, cómo nos han atacado y cómo evitar que nos ataquen otra vez"

La presentadora terminó su intervención en La Hora de La 1 asegurando que su programa ofrecerá a los "mejores expertos" y "el enfoque que consideramos más adecuado" para seguir analizando lo ocurrido en Ceuta.

Hay que recordar que, durante su entrevista en la SER, Pedro Sánchez señaló a Israel y Rusia, junto a una "internacional ultraderechista", al vincularlos con la difusión de bulos que, según sostuvo, contribuyeron a alimentar la crisis migratoria de Ceuta.