Las 15 preguntas que Sánchez debe responder ante el Congreso sobre su gestión de la invasión y la crisis de Ceuta

Sánchez debe responder a preguntas sobre la falta de respuesta a alertas previas, la gestión durante sus vacaciones y la reacción diplomática ante Marruecos.

El Ejecutivo había atribuido la crisis a redes rusas e israelíes, pero la mayoría de teléfonos utilizados en la coordinación tenían prefijo marroquí.

Un informe policial contradice al Gobierno y señala la implicación de agentes marroquíes en el guiado activo de los migrantes hacia la frontera.

Pedro Sánchez comparece en el Congreso para explicar la gestión de la crisis migratoria en Ceuta ocurrida los días 30 y 31 de julio.

Pedro Sánchez comparece este jueves en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre qué propició la invasión de Ceuta de los días 30 y 31 de julio, sobre su gestión posterior de la crisis y sobre las tesis, algunas contradictorias o abiertamente desmentidas, que ha lanzado el Gobierno durante las últimas semanas.

La última de ellas atribuye a redes vinculadas a Rusia e Israel un papel instigador en la invasión y descarta cualquier participación de Marruecos en el asalto. Una versión que quedó puesta en tela de juicio este miércoles por el propio Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional.

En un informe de 55 páginas, acompañado de 32 fotografías, el CENIF documenta el "guiado activo" de migrantes hacia la frontera de Ceuta por parte de agentes marroquíes y describe cómo el llamamiento para asaltarla respondió a un "diseño estratégico" y "planificado".

"El surgimiento improvisado, automático y/o involuntario de una campaña mediática de este alcance es algo difícilmente asumible", sostiene el informe, que concluye que existió una "dirección estratégica y operacional" que actuó "conforme a procedimientos perfectamente definidos".

El documento señala también que la mayoría de los teléfonos que promovieron la avalancha migratoria o sirvieron de altavoz tenía prefijo marroquí, no ruso ni israelí.

Pedro Sánchez, el miércoles, en un mensaje en apoyo al pueblo de Ceuta. EFE

Pedro Sánchez debe responder a todas estas cuestiones, además de a muchas otras que se han ido acumulando durante las últimas semanas:

1. ¿Por qué no atendió el 27 de julio la llamada de Juan Jesús Vivas, que alertaba de un riesgo inminente, y permitió que su jefe de Gabinete le pidiera que estuviese "tranquilo"?

2. ¿Por qué rechazó el Gobierno el Estado de Alarma solicitado por Ceuta el día 28 y comunicó, apenas horas antes de la avalancha, que carecía de fundamento jurídico?

3. ¿Qué medidas adoptaron Interior y Defensa tras la alerta enviada por el CENIF el 29 de julio?

4. ¿Por qué disfrutó Sánchez de 27 días de vacaciones mientras la normalidad de Ceuta había sido destrozada por la invasión?

5. ¿Por qué pasó de denunciar una violación de la integridad territorial a presentar lo ocurrido como una crisis migratoria comparable a las llegadas de pateras a Canarias?

6. ¿Por qué sigue elogiando la "cooperación" de Marruecos cuando el informe policial del CENIF, desvelado por EL ESPAÑOL, describe claramente el guiado de los inmigrantes por agentes marroquíes uniformados y de paisano?

7. ¿Por qué vinculó a Rusia e Israel con la crisis invocando al Servicio Europeo de Acción Exterior cuando éste sólo detectó una amplificación rusa posterior y ninguna prueba de que un Estado extranjero instigara la invasión? ¿Por qué Policía ni Guardia Civil detectaron maniobras en las redes de las inteligencias rusas e israelíes previas al asalto de Ceuta?

8. ¿Por qué utilizó a Felipe VI para reivindicar su compromiso con Ceuta, atribuyéndole falsamente más de 20 años de reinado y reprochándole no haber visitado la ciudad?

9. ¿Cuándo autorizará Moncloa la visita del Rey a Ceuta? ¿Se producirá en esta legislatura?

10. ¿Por qué dio como cierta la cifra de 70.000 el número de personas que entraron en Ceuta cuando el Gobierno había dado la cifra oficial de 72.000 y el Ejecutivo de Ceuta ha insistido en que puede ser mayor?

11. ¿Por qué afirmó que quedaban 1.200 menores no acompañados cuando Infancia calculó casi 2.700, entre los acogidos y los pendientes de filiación?

12. ¿Por qué esperó hasta el 25 de agosto para declarar Ceuta situación de interés para la Seguridad Nacional y proclamar un Mando Único con Ángel Víctor Torres al frente cuando las capacidades ordinarias del Ejecutivo ceutí llevaban semanas desbordadas?

13. ¿Por qué España no pidió formalmente los fondos europeos de emergencia hasta el 24 de agosto, ni el despliegue de Frontex hasta el 28, pese a que Bruselas asegura que ofreció ayuda desde el primer día?

14. ¿Por qué sólo uno de cada cuatro militares desplegados lleva un fusil cargado pese a las tres emboscadas sufridas por las patrullas y a que fuentes del Ejército de Tierra y las asociaciones de tropa y marinería, así como el propio PP, reclaman que sean investidos como agentes de autoridad?

15. ¿Qué respuesta diplomática piensa exigir a Rabat tras la publicación del informe del CENIF, que sugiere la autoría intelectual de Marruecos en la invasión?

16. ¿Por qué Margarita Robles dijo que Interior sí contaba con informes del CNI que previeron la tensión migratoria en la frontera con Ceuta pero Marlaska dijo que los servicios de inteligencia habían sido incapaces de prever la invasión?

17. ¿Por qué el PSOE ha tratado de boicotear, a través de Ferraz y la Delegación del Gobierno de Madrid, las manifestaciones por el Día de Ceuta, llegando a amenazar a algunos de sus diputados, tal y como confesó a EL ESPAÑOL el socialista Melchor León, para que no se movilizaran?

18. ¿Puede desmentir públicamente que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no tienen información sobre la entrada de, al menos, una decena de yihadistas entre los asaltantes?

19. ¿Cómo piensa garantizar que Marruecos no volverá a propiciar otra entrada masiva de personas?

20. ¿Por qué no son capaces de dar una fecha límite para solucionar la crisis migratoria que afecta a Ceuta, y que hace imposible la vuelta a la normalidad de la Ciudad Autónoma?