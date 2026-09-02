Manifestaciones por Ceuta hoy, en directo | Última hora de las protestas en Madrid, Barcelona y resto de España
Ceuta, Madrid y otras ciudades de España acogen este 2 de septiembre manifestaciones para exigir al Gobierno soluciones ante la crisis migratoria.
Las manifestaciones por Ceuta serán hoy 2 de septiembre conmemorando el Día de Ceuta.
Las protestas cuentan con el apoyo del PP y Vox y con las críticas del Gobierno de España.
¿A qué hora son las manifestaciones por Ceuta en España?
Las manifestaciones por Ceuta se celebran hoy a las 19:00 horas en Ceuta y las Islas Canarias, y a las 20:00 horas en la Península e Islas Baleares.
¿Cuál es el recorrido de las manifestaciones por Ceuta en Madrid y Barcelona?
Las manifestaciones en Madrid y Barcelona no tienen recorrido, ya que están planteadas como concentraciones estáticas que comenzarán a las 20:00 horas.
En Madrid los puntos de encuentro son la Plaza de Cibeles y el Congreso de los Diputados, mientras que en Barcelona se celebrarán en la Plaça de Sant Jaume y la Plaça de Catalunya.
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Manifestaciones por Ceuta | El comercio y la hostelería de Ceuta cierran para sumarse a la concentración
El comercio y la hostelería ceutí ha comenzado a cerrar las puertas de sus negocios en torno a las 18:00 horas para poder sumarse a la concentración, que se prevé multitudinaria.
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Manifestaciones por Ceuta | Concentración en Barcelona en apoyo a Ceuta: dónde ir hoy
Cataluña no es ajena a la crisis migratoria de la ciudad autónoma. En Barcelona, los ciudadanos que deseen unirse a las protestas simultáneas de toda España están convocados a las 20:00.
El punto de encuentro elegido por los organizadores es la Plaça de Catalunya, un lugar céntrico que busca visibilizar el apoyo barcelonés a la compleja situación que atraviesa la frontera sur.
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Manifestaciones por Ceuta hoy | Ceuta comienza a movilizarse: cientos de personas se concentran en las Murallas Reales
Riadas de ceutíes se comienzan a concentrar en las Murallas Reales al grito de “Vámonos Caballas, todos a las murallas”.
La concentración partirá de ese lugar para culminar sobre las 20 horas en la Plaza de África, donde se leerá un manifiesto.
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Manifestaciones por Ceuta | ¿PP y Vox estarán presentes en todas las manifestaciones del país?
Sí, a escala local. Alcaldes, concejales y cuadros territoriales del PP y Vox acudirán a los actos convocados en sus respectivos ayuntamientos por toda España. Por su parte, las cúpulas nacionales de ambos partidos centrarán su presencia en la concentración de Madrid, frente al Congreso.
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Manifestaciones por Ceuta | ¿Por qué no participa el Gobierno central?
El PSOE y Sumar declinan asistir al considerar que la oposición realiza un uso partidista de la crisis y alimentan discursos de crispación.
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Manifestaciones por Ceuta | ¿Por qué se protesta hoy?
La fecha coincide con el Día de Ceuta. La plataforma 'Por Ceuta' ha aprovechado a la jornada festiva de la ciudad autónoma para extender la protesta a toda la Península.
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Manifestaciones por Ceuta | Dónde es la manifestación por Ceuta en Madrid: horario y lugar
En la capital, la solidaridad con Ceuta también se hará notar con fuerza. La manifestación principal en Madrid está convocada a las 20:00 horas en la Puerta del Sol.
Además, se ha organizado otro acto de apoyo frente al Congreso de los Diputados para reclamar acciones políticas concretas al Gobierno.
Diversos municipios de la Comunidad de Madrid también se sumarán desde sus ayuntamientos.
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Manifestaciones por Ceuta | Horario y recorrido de la manifestación en Ceuta hoy
El epicentro de las protestas es la propia ciudad de Ceuta. La manifestación comenzará a las 19:00 horas desde las emblemáticas Murallas Reales.
Se espera una asistencia histórica que recorrerá las calles hasta llegar a la Plaza de África en torno a las 20:00 horas.
Allí, el acto culminará con la lectura de un manifiesto y la interpretación de los himnos de Ceuta y España.
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¿Dónde son los principales puntos de reunión?
Los epicentros son la Plaza de las Cortes (frente al Congreso) en Madrid, la Delegación del Gobierno en Barcelona y las plazas consistoriales en centenares de municipios.
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¿Qué se exige en las protestas de hoy?
Las concentraciones reclaman medidas de emergencia, más recursos asistenciales y un plan estatal de reubicación para frenar el colapso que sufre la ciudad autónoma.
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Máxima expectación ante las movilizaciones en toda España
Arranca la cobertura en EL ESPAÑOL para seguir en directo la jornada de movilizaciones convocadas este 2 de septiembre en toda España. A las 20:00 horas, la plaza de las Cortes frente al Congreso de los Diputados en Madrid, la Delegación del Gobierno en Barcelona y las puertas de decenas de ayuntamientos de todo el país acogen concentraciones para exigir soluciones inmediatas ante el colapso asistencial que sufre la ciudad autónoma.