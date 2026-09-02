Manifestaciones por Ceuta hoy, en directo | Última hora de las protestas en Madrid, Barcelona y resto de España

Las manifestaciones por Ceuta serán hoy 2 de septiembre conmemorando el Día de Ceuta.

Las protestas cuentan con el apoyo del PP y Vox y con las críticas del Gobierno de España.

¿A qué hora son las manifestaciones por Ceuta en España?

Las manifestaciones por Ceuta se celebran hoy a las 19:00 horas en Ceuta y las Islas Canarias, y a las 20:00 horas en la Península e Islas Baleares.

¿Cuál es el recorrido de las manifestaciones por Ceuta en Madrid y Barcelona?

Las manifestaciones en Madrid y Barcelona no tienen recorrido, ya que están planteadas como concentraciones estáticas que comenzarán a las 20:00 horas.

En Madrid los puntos de encuentro son la Plaza de Cibeles y el Congreso de los Diputados, mientras que en Barcelona se celebrarán en la Plaça de Sant Jaume y la Plaça de Catalunya.