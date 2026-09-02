Manifestaciones por Ceuta hoy, en directo | Última hora de las protestas en Madrid, Barcelona y el resto de España exigiendo soluciones a la crisis migratoria

Hoy, 2 de septiembre, se han celebrado múltiples manifestaciones en Ceuta, Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas como apoyo ante la crisis migratoria.

En la manifestación en Ceuta se han concentrado alrededor de 25.000 personas mientras que en Madrid la cifra supera las 50.000 personas según fuentes de Delegación del Gobierno.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP: "Se va a saber todo. Se va a saber por qué invadieron Ceuta, quién lo consintió, quién lo promovió y ya sabemos quién nos mintió. Todo el Consejo de Ministros y el presidente del Gobierno".