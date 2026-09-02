Manifestaciones por Ceuta hoy, en directo | Última hora de las protestas en Madrid, Barcelona y el resto de España exigiendo soluciones a la crisis migratoria
Cientos de miles de personas se han manifestado en toda España como apoyo a Ceuta ante la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma.
🔴 Manifestación masiva por Ceuta en Madrid y Barcelona: horario, dónde es, recorrido y calles cortadas.
Hoy, 2 de septiembre, se han celebrado múltiples manifestaciones en Ceuta, Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas como apoyo ante la crisis migratoria.
En la manifestación en Ceuta se han concentrado alrededor de 25.000 personas mientras que en Madrid la cifra supera las 50.000 personas según fuentes de Delegación del Gobierno.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP: "Se va a saber todo. Se va a saber por qué invadieron Ceuta, quién lo consintió, quién lo promovió y ya sabemos quién nos mintió. Todo el Consejo de Ministros y el presidente del Gobierno".
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Unas 3.000 personas se concentran en Pamplona en defensa de Ceuta y la "integridad nacional"
Alrededor de 3.000 personas, según la Delegación del Gobierno en Navarra, se han concentrado en la Plaza Consistorial de Pamplona convocadas por el Movimiento Cívico del Pueblo.
La movilización, con presencia de representantes de UPN y PPN, ha mostrado banderas de España y Ceuta y ha lanzado consignas en defensa de la unidad nacional y contra el Gobierno. La jornada también ha dejado momentos de tensión cuando algunos asistentes han increpado a periodistas de RTVE.
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Miles de personas abarrotan la plaza del Ayuntamiento de Valencia en apoyo a Ceuta: "Si yo fuera ceutí no viviría tranquilo"
Miles de personas han abarrotado la plaza del Ayuntamiento de Valencia este miércoles en apoyo a Ceuta en una de las múltiples concentraciones organizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) alrededor de todo el país.
Según Delegación de Gobierno, han asistido 25.000 personas mientras que el Ayuntamiento de Valencia ha cifrado la asistencia en "más de 50.000 personas".
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Manifestaciones por Ceuta | La bandera de Ceuta se proyecta en la fachada de las Cortes de Castilla y León
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Manifestación por Ceuta | 18.000 alicantinos se vuelcan con los ceutís entre cánticos y banderas
Desde la Plaza del Ayuntamiento, gritos como “Ceuta es España” y “Yo soy español, español, español” se hacen escuchar mientras resuena el himno nacional y avanzan cientos de personas.
La concentración, convocada bajo el lema “Alicante con Ceuta”, se suma a la iniciativa impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que ha logrado adhesiones en más de 260 ayuntamientos de todo el país.
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Manifestación por Ceuta hoy | Tensión en el Congreso: los manifestantes comienzan a correr mientras se escuchan pelotazos
La situación se ha vuelto tensa en las inmediaciones del Congreso, donde parte de los manifestantes ha comenzado a abandonar la zona.
Según el relato sobre el terreno, los grupos ultras permanecen en primera línea mientras algunas personas empiezan a correr. En medio de la tensión, se han escuchado pelotazos en las inmediaciones de la Cámara Baja.
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Manifestación por Ceuta | España se echa a la calle: en imágenes
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Manifestación por Ceuta | Una plaza de Sant Jaume dividida
La movilización de apoyo a Ceuta en Barcelona llenó este miércoles la plaza de Sant Jaume con cientos de asistentes ante las sedes de la Generalitat y el Ayuntamiento.
A la concentración, iniciada a las 20:00 horas de la tarde, asistieron dirigentes del PP como su líder en Barcelona, Daniel Sirera, y el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible, Alberto Nadal.
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Manifestación por Ceuta | Miles de personas llenan la plaza de María Pita, en A Coruña
A Coruña ha protagonizado esta tarde una multitudinaria concentración en apoyo a Ceuta tras la entrada masiva de unas 70.000 personas desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.
A las 20:00 horas, en la plaza de María Pita, más de 10.000 personas según los datos de la Policía Local se congregaron ante el Ayuntamiento.
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Manifestaciones por Ceuta hoy, en directo | Andalucía se moviliza por Ceuta: multitudinarias concentraciones llenan las principales ciudades
Centenares de miles de personas han participado en las movilizaciones convocadas por la FEMP en las principales ciudades andaluzas con motivo del Día de Ceuta. En Sevilla, la concentración ha abarrotado los alrededores del Ayuntamiento y ha contado con la presencia de varios miembros del Gobierno andaluz.
En Jerez, la alcaldesa y presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, ha reivindicado el "apoyo a Ceuta y a España" durante una jornada marcada por las muestras de solidaridad con la ciudad autónoma.
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Manifestación en Ceuta | Multitudinario grito de solidaridad con Ceuta en Aragón
Aragón se ha volcado este miércoles con Ceuta con concentraciones multitudinarias en Zaragoza, Huesca y Teruel y multitud de pueblos y ciudades del territorio.
La atronadora solidaridad de la Comunidad ha desbordado puntos como la plaza del Pilar, con miles de banderas e incesantes gritos contra Pedro Sánchez y en contra de la invasión.
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Manifestación por Ceuta | Castilla y León se desborda en solidaridad con Ceuta
De Valladolid a Salamanca, y de Salamanca a León pasando por casi todas las provincias, Castilla y León ha salido este miércoles a la calle para mirar hacia el sur, hacia Ceuta, y mostrar todo su apoyo en lo que tienen claro que “no es emigración, es una invasión”.
Lo que comenzó como una convocatoria de solidaridad acabó adquiriendo, en muchos puntos, el tono de una protesta política de mayor alcance, porque la solidaridad con el pueblo ceutí es grande desde toda España.
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Manifestaciones por Ceuta hoy | La manifestación multitudinaria en Alicante, en imágenes
La concentración se suma a la iniciativa impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que ha logrado adhesiones en más de 260 ayuntamientos de todo el país.
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Manifestaciones por Ceuta | Illa muestra su apoyo a Ceuta y carga contra el "oportunismo" de PP y Vox
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrado su "solidaridad" con Ceuta y sus ciudadanos, aunque ha marcado distancias con las concentraciones impulsadas por PP y Vox.
Illa ha defendido que la soberanía, la seguridad y la convivencia deben protegerse "con recursos, orden y valores", y ha advertido de que esta defensa no puede dar paso a "la manipulación" ni a "discursos de odio". Además, ha rechazado el "oportunismo y la instrumentalización" política.
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Manifestaciones por Ceuta hoy | Más de 50.000 personas abarrotan Valencia en apoyo a Ceuta junto a miles en Alicante y Castellón
Las concentraciones en apoyo a Ceuta han llenado este miércoles las plazas y calles de Valencia, Alicante y Castellón. En Valencia, más de 50.000 personas, según el Ayuntamiento, han participado en la movilización, donde se han escuchado consignas como "España sí, Marruecos no" o "Ceuta no está sola".
En Alicante, la cifra asciende a 18.000 asistentes, mientras que en Elche se han contabilizado unos 7.500. Las movilizaciones también han reunido a miles de personas en Castellón.
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Centenares de vigueses se manifiestan por la unidad de España: "Vigo, con Ceuta"
Praza do Rei reunió a centenares de vigueses que respondieron a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias para alzar la voz ante la crisis que vive la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Una manifestación que, paralelamente, se ha celebrado en las principales plazas y Ayuntamientos de todos los municipios del país.
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Manifestaciones por Ceuta | Sevilla se desborda de Puerta Jerez al Ayuntamiento en apoyo a Ceuta
El intenso calor con que ha sorprendido este comienzo de septiembre no ha sido obstáculo para que miles de sevillanos —la cifra exacta está por determinar— se hayan lanzado al centro a expresar su apoyo a Ceuta.
Con 38 grados, riadas de vecinos han convergido en el tramo que va de Puerta Jerez al Ayuntamiento, colmando toda la Avenida y las plazas Nueva y de San Francisco.
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Manifestaciones por Ceuta | Cibeles se vacía, las puertas del Congreso siguen abarrotadas
Mientras la manifestación en Cibeles se va vaciando, la concentración en el Congreso de los Diputados continua. Además, algunos miembros del Núcleo Nacional se están haciendo notar frente a la Cámara Baja.
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Manifestaciones por Ceuta hoy | Más de 7.000 personas muestran su apoyo a Ceuta desde Ciudad Real
Más de 7.000 personas se han concentrado en la Plaza Mayor de Ciudad Real para mostrar su apoyo y solidaridad con Ceuta, según los datos facilitados por el Ayuntamiento.
La elevada participación refleja la movilización registrada este miércoles en distintos puntos de España en respaldo a la ciudad autónoma. La concentración ha reunido a numerosos ciudadanos en una jornada marcada por las muestras de solidaridad con los ceutíes.
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Manifestaciones por Ceuta hoy | Ayuso: "Este Gobierno debe dimitir urgentemente" y acusa a Sánchez de abandonar a España
Isabel Díaz Ayuso ha reclamado la dimisión "urgente" del Gobierno durante la concentración de apoyo a Ceuta celebrada en Madrid. La presidenta madrileña ha acusado al Ejecutivo de "inacción", "prepotencia" y "abandono" y ha asegurado que "nos han abandonado, no solo a los ceutíes, a España entera ante los ojos del mundo".
Ayuso también ha criticado que mientras algunos han acompañado a los ceutíes durante agosto, otros han estado "de vacaciones riéndose de todo".
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Manifestaciones por Ceuta | Feijóo vuelve a atacar a Sánchez
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ensalzado a los ciudadanos españoles que han participado en las manifestaciones por Ceuta.
"La dignidad que le falta a Pedro Sánchez la tienen los ciudadanos de este país, echados a la calle para proteger la Nación", ha publicado en 'X'.
"La defensa de nuestras fronteras y de nuestros compatriotas la haremos juntos todos los españoles", ha concluido.