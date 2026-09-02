El informe de la Policía aporta 32 fotos de agentes marroquíes 'uniformados y no uniformados' guiando la invasión de Ceuta

La Policía destaca que la invasión de agosto fue planificada y ejecutada con una coordinación y eficacia superiores a episodios anteriores, señalando una mejora en la gestión de estos procesos.

El informe identifica a agentes no uniformados, con apariencia atlética y atuendo discreto, actuando como líderes, controlando la situación y coordinándose con agentes uniformados.

Las imágenes documentan cómo los agentes marroquíes daban indicaciones y ayudaban a los inmigrantes a superar obstáculos y organizar el paso de vehículos con gran cantidad de personas.

El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras incluye 32 fotos que muestran a agentes marroquíes, uniformados y de paisano, guiando la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.

El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras que atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos la planificación y ejecución de la entrada de 72.000 inmigrantes en Ceuta incluye 11 fotografías de agentes marroquíes uniformados y otras 21 de agentes marroquíes no uniformados coordinando la invasión.

Así figura en el documento de la Policía Nacional al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. "A lo largo de la principal ruta y puntos relevantes que llevan hacia el Espigón de El Tarajal, se han compartido públicamente imágenes de diferentes miembros uniformados de las Fuerzas de Seguridad",

En ellas, los gendarmes "dan indicaciones a las personas que cruzan irregularmente la frontera para superar obstáculos y organizan el acceso a la zona de vehículos de gran tonelaje con gran cantidad de inmigrantes".

El CENIF identifica otro grupo también, el de "agentes dinamizadores sobre el terreno no uniformados": "Se ha detectado la presencia de una serie de personas con un comportamiento que no encaja con la dinámica de comportamiento de la masa que realiza la entrada/salida de territorio español".

La pasividad de los agentes marroquíes durante la invasión de Ceuta CENIF

Se trata de "varones de entre 30 y 50 años, de complexión fuerte o atlética y pelo corto", con una vestimenta "que no coincide con la de la mayoría de personas que tratan de entrar o salir de Ceuta".

"En la mayoría de los casos visten camisetas o polos de colores neutros y poco llamativos, pantalón largo y gorra (incluso hay casos en los que portan gorras con logotipos policiales)".

Estos agentes de paisano llevan "calzado deportivo cerrado (zapatillas de deporte en lugar de sandalias o chancletas como la mayoría de la gente) y en muchos casos llevando consigo mochilas, riñoneras o pequeños bolsos de mano.

El patrón de comportamiento incluye una conducta "atenta al entorno, que transmite aplomo centralidad, diferenciación, liderazgo, etc. respecto a la masa de personas que les rodea (caminan en sentido contrario al flujo de personas, apartándose de las vías de paso mientras observan el paso de grupos, arengando a la masa para continuar la marcha)".

Estos agentes iban "ayudando a otros a salvar obstáculos en el camino, grabando el discurrir de la masa de personas o manteniendo conversaciones permanentemente con teléfono móvil, como si registrasen o monitorizasen el acontecimiento".

En algunos casos, señala el CENIF, "se les ha detectado impartiendo instrucciones al personal uniformado desplegado sobre el entorno. Todos ellos muestran actitudes de control, liderazgo y dirección de la situación frente a las personas que les rodean".

Agentes "no uniformados" reconocidos en el informe del CENIF CENIF

Para el CENIF no es una novedad esta práctica de los gendarmes marroquíes. Como reveló EL ESPAÑOL, es una técnica que ya habían utilizado en otras entradas masivas en las ciudades autónomas.

"Viene revelada", señala la Policía, "por el análisis comparativo con los otros procesos que tienen como objeto entradas de cierta entidad en Ceuta. La comparación de ciertos elementos entre los procesos de los años 2021 y 2024 muestra una estructuración y secuencia de hechos".

Sin embargo, lo ocurrido en agosto a juicio de la Policía "no solo responde básicamente a las mismas características, sino que incluso exterioriza un cierto proceso de depuración o mejora que se traduce en una gestión general y del impacto del mismo mucho más elaborado y eficiente que en los casos precedentes".

"Nos encontramos ante un proceso planificado y ejecutado por medio de la coordinación de actores de la relevancia de los mencionados en el Nivel 3 y 4, y ello requiere una alta capacidad de influencia en redes sociales, en personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos y en personas o instituciones con la capacidad y experiencia necesaria para formar parte del nivel de planificación del proceso", continúa el informe.