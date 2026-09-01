Los militares podrán usar sus armas de fuego en Ceuta como autodefensa, pero solo habrá un fusil cargado por cada patrulla

Las claves

Las claves Generado con IA Los militares en Ceuta podrán usar armas de fuego en autodefensa, pero solo uno de cada cuatro o cinco soldados por patrulla llevará un arma cargada. La medida se toma tras varios ataques a patrullas con piedras y botellas con líquido corrosivo en la ciudad autónoma. El Ministerio de Defensa ha autorizado el uso de armas, mientras se han dado instrucciones específicas sobre control de masas y defensa. La Asociación de Tropa y Marinería Española reclama que los militares sean reconocidos como profesión de riesgo y agentes de la autoridad para tener respaldo jurídico.

Los militares desplegados en Ceuta han recibido luz verde para poder utilizar sus armas de fuego en Ceuta en caso de tener que defenderse de alguna agresión. Así lo ha confirmado Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española. No obstante, solo uno de cada cuatro o cinco soldados podrán llevar una pistola o fusil cargado.

En los últimos días se han registrado varios episodios de ataques contra efectivos de las Fuerzas Armadas y las distintas patrullas desplegadas en la ciudad autónoma con lanzamientos de botellas cargadas con líquido corrosivo o de piedras.

Gómez, en una intervención este lunes en el programa Diario de la Noche de Telemadrid, ha explicado que se han activado las reglas de enfrentamiento (ROE, por sus siglas en inglés), las directrices operativas que regulan la conducta de las fuerzas armadas o policiales en situaciones de crisis o conflicto. No obstante, no ha detallado las mismas.

También ha confirmado que el Ministerio de Defensa ha autorizado el uso de armas de fuego a los militares "como autodefensa": "Se han distribuido los fusiles que son de dotación y las pistolas por patrulla", que podrán portar "uno de cada cuatro o cinco" efectivos que integran la partida de soldados.

El presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española ha añadido que también se han dado una serie de instrucciones a los militares desplegados en Ceuta sobre el control de masa y defensa ante las agresiones registradas la semana pasada.

El último suceso de este tipo ocurrió el domingo y la Guardia Civil detuvo a tres marroquíes. El ministro Ángel Víctor Torres, responsable del mando único para abordar la crisis migratoria, informó este lunes que más de 200 inmigrantes ya han sido expulsados de territorio español por "actuar al margen de la ley".

La Asociación de Tropa y Marinería Española lleva días exigiendo "de manera urgente" el reconocimiento de profesión de riesgo y de agentes de la autoridad para los militares, que de momento son exclusivas de la Policía y la Guardia Civil. Sin esa acreditación, esgrimen, los efectivos de las Fuerzas Armadas no pueden identificar ni detener a nadie ni tampoco tienen respaldo jurídico en caso de que tengan que usar sus armas de fuego.

Hasta ahora, los militares que patrullaban las calles de la ciudad autónoma iban desarmados o portaban pistolas y fusiles sin munición o con munición de fogueo. El presidente de la ATME ha celebrado la nueva directriz de Defensa, pero ha exigido que todos los miembros de las patrullas puedan portar armamento con balas reales.