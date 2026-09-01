"El Gobierno de Sánchez nos ha abandonado": el programa especial de EL ESPAÑOL refleja la desesperación de los ceutíes

Frame del programa especial de EL ESPAÑOL sobre Ceuta. .

Las claves

Las claves Generado con IA Los ceutíes expresan su desesperación ante la crisis migratoria y acusan al Gobierno de Sánchez de abandono y falta de rumbo. En apenas 48 horas cruzaron ilegalmente desde Marruecos unas 72.000 personas, una cifra similar al 87% de la población de Ceuta. La llegada masiva de migrantes ha provocado problemas de seguridad, presión en los servicios públicos y pérdidas económicas de 33 millones de euros en agosto. Vecinos, sanitarios y representantes sociales relatan miedo, ansiedad y falta de respuesta eficaz por parte del Gobierno central ante la situación.

"El Gobierno nos ha abandonado. No hay un rumbo fijo", afirma el empresario inmobiliario ceutí Premi Mirchandani, quien asegura que el principal problema de seguridad lo representan determinados adultos recién llegados: "Los que vienen con tatuajes son talegueros de Marruecos".

Unas palabras que pronunciaba en el especial de Invertia TV en EL ESPAÑOL con motivo del primer mes desde que se produjera la invasión de la ciudad por parte de miles de migrantes.

Algo más de dos horas en las que EL ESPAÑOL ha dado voz a la realidad de lo que se vive en la ciudad a través de la voz de sus vecinos, y que muestra la angustia que viven los ceutíes en estos momentos.

Un mes después, Ceuta continúa lejos de recuperar la normalidad. El Gobierno cifra en unas 72.000 las personas que cruzaron irregularmente desde Marruecos en apenas 48 horas, una llegada equivalente a casi el 87% de los 83.000 habitantes de una ciudad de solo 18 kilómetros cuadrados.

Aunque la mayoría regresó al país vecino durante las primeras horas, Interior calcula que todavía permanecen en Ceuta alrededor de 5.000 migrantes, de los que 3.800 han sido trasladados a espacios de acogida temporal. Una cifra que el gobierno de Ceuta eleva hasta los 10.000 migrantes.

La crisis ha pasado de ser una emergencia fronteriza a convertirse en un problema de seguridad, convivencia, sanidad y actividad económica.

Durante el programa, presentado por Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL, han pasado vecinos, sindicatos médicos y colegiales, eurodiputados y periodistas de este diario encabezados por su director, Pedro J. Ramírez.

Es el caso de María José y Yolanda, dos vecinas que abandonaron Ceuta durante los primeros días aunque volvieron después.

Ambas describieron cómo la crisis ha condicionado la vida de sus familias: “Nos han quitado nuestra libertad para dársela a los inmigrantes", decían.

Una de ellas ha decidido que sus hijas no regresen de momento a las aulas porque “cada vez que salen a la calle les da un ataque de ansiedad”.

El temor se repite en el testimonio de Nuria Benítez, sanitaria ceutí: “Me da miedo que mi hija salga por la calle y le he comprado un spray de gas pimienta, y a mi hijo lo hemos enviado a Santander”.

La presión también se ha trasladado a unos servicios públicos que ya arrastraban carencias. Entre el 31 de julio y el 14 de agosto, Ingesa contabilizó 5.801 asistencias relacionadas con la crisis, a las que se sumaron más de 2.500 atenciones de Cruz Roja.

Sanidad ha preparado además el envío de 45.000 vacunas para prevenir posibles brotes. “Con cero refuerzos externos no se puede decir que se haya reforzado la sanidad; lo que se hace es poner parches”, denuncia Enrique Roviralta, presidente del Colegio de Médicos de Ceuta.

La proximidad del comienzo del curso añade otra preocupación. “Aún no nos han dicho cómo se va a organizar”, explica Ramón, profesor ceutí, que resume la excepcionalidad de estas semanas con una imagen: “Es triste que vayas al supermercado y allí haya militares”.

Desde el Sindicato Unificado de Policía, Carlos Prieto advierte de que “Ceuta está muy lejos de recuperar la normalidad” y reclama un refuerzo estructural, especialmente en materia de extranjería.

El golpe económico completa el diagnóstico. La Cámara de Comercio cifra en 33 millones de euros las pérdidas directas sufridas durante agosto: la facturación del comercio ha caído un 53%, la de la hostelería y la restauración un 50,7% y la demanda turística se ha desplomado cerca de un 90%.

“Ha sido tremendo. La población está desolada”, resume su presidente, Karim Bulaix.

"El riesgo es Sánchez"

En el programa también intervino Pedro J. Ramírez, director del EL ESPAÑOL. Defendió que "el principal riesgo que tenemos en este momento para la Seguridad Nacional es cómo entiende el presidente Sánchez el ejercicio de gobierno":

Refiriéndose a la entrevista a Sánchez en la Cadena Ser de este lunes, alertaba de que "no sólo no ha restablecido la confianza de los ciudadanos españoles, y en especial los de Ceuta, sino que ha amplificado el desasosiego que existe en la ciudad".

"El liderazgo de Sánchez se ha convertido en un factor de riesgo. ¿Por qué el Gobierno no hizo nada para impedir que se consumara la crónica de una invasión anunciada?", añadía Ramírez, refiriéndose a las advertencias que al Estado había hecho Juan Jesús Vivas.

El periodista recordaba que el Gobierno dejó que "durante un mes la situación se siguiera pudriendo en Ceuta".

Algo que ha sucedido por la "incompetencia o la indecisión" de Sánchez, que este lunes "se ofuscó también "intentando crear una polémica en torno a Felipe VI. Cómo puede salir a hablar en público un jefe de gobierno y dar una cifra falsa sobre su reinado".

Para Ramírez, "con un pie en la inopia y otro en la ineptitud, Sánchez nos augura un año terrible hasta que los españoles nos podamos desembarazar de él en las urnas":

"Lo que está ocurriendo en Ceuta nos convence a muchos de que las próximas elecciones van a ser las más importantes de nuestra vida", sentenciaba.

Junto a Ramírez también estuvieron Fernando Garea, Yolanda Rodríguez, Ana Núñez-Milara, Cristan Campos y Jorge Calabrés.