Siga en directo el programa especial sobre la crisis de Ceuta de EL ESPAÑOL

Las claves

Las claves Generado con IA EL ESPAÑOL emite un programa especial en directo sobre la crisis migratoria en Ceuta, con análisis y conexiones con los principales escenarios. Más de 70.000 inmigrantes cruzaron la frontera de Ceuta el 30 de julio; actualmente, entre 5.000 y 15.000 permanecen en la ciudad, según distintas fuentes. La crisis ha generado problemas humanitarios y de convivencia, con colegios utilizados como refugio y preocupación entre los padres por la seguridad y salubridad. El Gobierno central asumió el Mando Único un mes después de la crisis, lo que ha provocado críticas de la oposición por supuesta inactividad y falta de respuesta rápida.

EL ESPAÑOL emite este lunes 31 de agosto un programa especial dedicado a la crisis de Ceuta. El espacio informativo analizará en directo las claves de una situación con implicaciones que trascienden las fronteras: la seguridad y el control fronterizo, la presión migratoria, la relación de España con Marruecos, la actuación del Gobierno y las respuestas de las instituciones europeas.

A lo largo del programa, EL ESPAÑOL ofrecerá información de última hora, conexiones con los principales escenarios de la actualidad y el análisis de periodistas y expertos para explicar el origen, la evolución y las consecuencias de los acontecimientos. La cobertura pondrá el foco tanto en lo que sucede sobre el terreno como en las decisiones que se adopten desde Madrid, Rabat y Bruselas.

Contará con las intervenciones de periodistas de la casa como Fernando Garea, Jorge Calabrés, Ana Núñez-Milara, políticos como la europarlamentaria del PP Alma Ezcurra o protagonistas directos de la crisis como Karim Bulaix, presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta.

La invasión de la ciudad autónoma por más de 70.000 inmigrantes el pasado 30 de julio ha llevado a Ceuta a una situación límite.

La mayoría de los invasores abandonaron la ciudad el mismo día, pero mientras el Gobierno, en palabras del ministro Marlaska, cifra en 5.000 los inmigrantes que aun siguen en la ciudad, el propio Gobierno de Ceuta triplica esos números, elevando la cifra hasta las 15.000 personas. Así, Ceuta se ha convertido en un auténtico desafío de gestión a todos los niveles.

El primero de ellos es, sin duda, el humanitario. ¿Dónde se acoge a 15.000 personas en una ciudad ya de por sí saturada por la inmigración? ¿En qué condiciones? ¿Qué sucede con la salubridad? ¿Con la Sanidad?

¿Qué sucede con la convivencia? ¿Con el día a día de los ceutíes? Porque en menos de dos semanas llega la 'vuelta al cole' y son miles los padres locales que ya han dicho que no llevarán a sus hijos al colegio por cuestiones tan simples como la seguridad de los niños o la salubridad, en tanto que cientos de invasores han utilizado algunos colegios como refugio temporal y los han dejado prácticamente inutilizables.

A todo esto, hay que sumar la bronca política. El Gobierno central ha asumido el Mando Único de la situación, pero lo ha hecho un mes después de la invasión y únicamente cuando Pedro Sánchez ha puesto fin a sus vacaciones en la residencia de La Mareta, Lanzarote. Es por ello que desde la oposición se le acusa de inactividad, de falta de proactividad en una situación que él mismo definió como "un ataque a la soberanía española".

La última hora, que ha tensado aún más los nervios, ha sido la entrevista del propio presidente del Gobierno en la Cadena Ser este lunes 31 a primera hora de la mañana. Sánchez ha vuelto a defender al gobierno de Rabat, ha señalado lo necesario de la coordinación con Mohamed VI y ha criticado a Felipe VI, del que ha dicho que ya ha llegado el momento de que visite la ciudad autónoma, 20 años después de la última visita del Jefe del Estado.

Además, el especial analizará los antecedentes de la actual crisis y los factores estructurales que convierten a Ceuta en un punto especialmente expuesto a las tensiones geopolíticas y migratorias. La singularidad de su frontera terrestre, su condición de ciudad española en el continente africano y su papel en la relación entre España y Marruecos obligan a observar la situación con una perspectiva amplia.