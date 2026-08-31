Sánchez se mide (de nuevo) con el Rey: cuando saltarse el protocolo se convierte en pulso

Sánchez se mide (de nuevo) con el Rey

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez ha justificado su ausencia en la crisis de Ceuta reprochando cuántas veces ha ido el Rey a la ciudad. El presidente ha comparado públicamente su tiempo en el cargo con el de Felipe VI, aunque ha dado datos incorrectos sobre los años de reinado del Monarca. La insistencia de Sánchez en medirse con el Rey y señalarle en público ha cruzado una nueva línea, superando el ámbito del protocolo institucional. La noticia destaca que cuando se retuercen los papeles entre quien gobierna y quien representa al Estado, el asunto trasciende lo protocolario.

"¿Cuántas veces ha ido el Rey a Ceuta?". Con este reproche, Pedro Sánchez ha intentado justificar su ausencia durante la crisis. Y ha ido incluso más allá.

El presidente ha llegado a comparar sus respectivos tiempos en el cargo: “Llevo ocho años gobernando, el Rey más de 20”. En realidad, Felipe VI lleva 12 años en la Corona.

Pero, más allá del (¿se le puede llamar error?), lo verdaderamente embarazoso es esa insistencia en medirse con el Monarca y afearle en público, que ha cruzado hoy una nueva línea.

Sólo hay que echar un vistazo a episodios recientes.

Sánchez gobierna y Felipe VI representa al Estado. Y cuando alguien intenta retorcer los papeles, el asunto supera el mero protocolo.