Crisis migratoria en Ceuta, en directo | La Policía investiga a una ONG por facilitar a los inmigrantes material para crear artefactos caseros
Últimas noticias sobre la actualidad política española y la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma de Ceuta.
Tercera emboscada contra los militares de Ceuta en 72 horas: tres invasores lanzaron un molotov contra una patrulla
No Name Kitchen, la ONG investigada por comprar material para artefactos caseros como los usados contra ceutíes
La tensión en Ceuta ha vuelto a elevarse tras el tercer ataque contra efectivos de las Fuerzas Armadas.
El último episodio tuvo lugar este domingo en la zona de San Amaro, donde tres personas fueron detenidas tras lanzar contra una patrulla militar varias botellas con líquido corrosivo, utilizadas a modo de cóctel molotov.
El ataque se suma a otros dos incidentes recientes contra militares, uno de ellos con un sargento herido leve, y evidencia el creciente clima de conflictividad que atraviesa la ciudad autónoma.
El episodio se produce apenas un mes después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos que desbordó Ceuta a finales de julio y que todavía mantiene abiertas numerosas heridas en la ciudad.
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Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta: "Me dijeron que el ministro Marlaska no me podía atender"
Desde el Ministerio, ha relatado Vivas a EL ESPAÑOL, "me dijeron que el ministro Marlaska no me podía atender porque estaba ocupado con la catástrofe de los incendios. Me dijeron que iban a consultarlo a ver si había amparo jurídico para decretarlo y que me llamaban en 24 horas".
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Mónica García sobre Ceuta: Marruecos tiene una responsabilidad y también la ultraderecha
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado este lunes que en la crisis de Ceuta por la entrada masiva de migrantes "Marruecos tiene una responsabilidad, y también esa ultranacional ultraderechista que quiere desestabilizar nuestro país a través de desestabilizar el Gobierno".
En una entrevista en Telecinco, García ha añadido que "clama al cielo que la derecha apoye esa ruptura de la soberanía nacional para intentar volver a socavar al Gobierno de España".
"Marruecos tiene una responsabilidad", ha insistido, y ahora el Gobierno se tiene que hacer cargo de esta crisis migratoria "con la primera hoja de ruta que es la defensa de los derechos humanos", que este Ejecutivo "nunca va a vulnerar".
La ministra, además, ha reiterado que los migrantes no traen enfermedades, pero sí pueden enfermar por las condiciones de hacinamiento, y ha informado de que "en todos los rastreos de la tuberculosis no se ha encontrado ningún caso confirmado".
Ha insistido en que no ha habido colapso en el sistema sanitario "gracias al sobreesfuerzo de los profesionales sanitarios, que han dado el 120 por ciento" si bien ha reconocido que el sistema ha estado "tensionado".
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Entradas masivas de migrantes en los últimos años
La crisis migratoria que vive ahora Ceuta tiene precedentes recientes tanto en la propia ciudad autónoma como en Canarias. Entre 2020 y 2021, más de 23.000 migrantes llegaron a las islas Canarias, en uno de los episodios de mayor presión migratoria registrados en el archipiélago.
Ceuta también vivió una situación extraordinaria en mayo de 2021, cuando miles de personas entraron en la ciudad desde Marruecos en apenas unas horas, en una de las mayores entradas masivas registradas en la frontera española.
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Illa asegura que el Gobierno de Sánchez "está a la altura de las circunstancias"
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez "está a la altura de las circunstancias" en la crisis migratoria de Ceuta y ha recriminado la actitud de la Unión Europea.
En una entrevista que publica este domingo El Periódico, Illa declara: "La frontera sur de España es también la de Europa, y Europa debería actuar en estos casos. La primera respuesta no debería ser el egoísmo, sino la solidaridad".
El presidente de la Generalitat expresa a continuación la voluntad del gobierno catalán de "ayudar y no enredar".
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La Fiscalía cifra en 17 las víctimas de agresiones sexuales en Ceuta
El Ministerio de Igualdad ha reforzado la atención a las víctimas y trabaja en la búsqueda de espacios específicos de acogida para mujeres y niñas, con el objetivo de prevenir situaciones de violencia.
De las 17 víctimas de agresiones sexuales contabilizadas por la Fiscalía desde el inicio de la crisis migratoria, 16 son mujeres.
Mientras tanto, el Gobierno ha reforzado el triaje de migrantes, ha solicitado ayuda a la Unión Europea y prevé aprobar este martes en Consejo de Ministros un paquete de emergencia de 165 millones de euros para hacer frente a la situación.
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Crisis migratoria en Ceuta, en directo | Las ministras de Infancia e Igualdad comparecen en el Congreso
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la de Igualdad, Ana Redondo, comparecerán este lunes en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de su gestión respecto a la crisis que vive Ceuta tras la entrada de miles de personas migrantes el pasado 30 de julio.
Ambas acudirán a la Cámara Baja después de que lo hicieran la semana pasada hasta siete ministros y antes de que el próximo jueves comparezca a petición propia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
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El Gobierno de Ceuta y otros colectivo siguen reclamando la expulsión de migrantes
El Gobierno local de Ceuta y otros colectivos y organizaciones siguen reclamando la expulsión de los miles de migrantes que permanecen todavía en el territorio un mes después de la entrada de más de 70.000 personas a través de la frontera con Marruecos.
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El Gobierno aprueba un Plan de Emergencia
El Consejo de Ministros aprobará este martes un paquete de emergencia de 165 millones de euros para Ceuta, que se sumarán a la ampliación que tendrá, más a medio plazo, el Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico de Ceuta, según EFE.
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La ONG investigada por comprar material para artefactos caseros
La Policía Nacional identificó el pasado viernes a varios miembros de la ONG No Name Kitchen que, junto a grupos de migrantes, adquirieron grandes cantidades de salfumán, papel de aluminio y acetona en un supermercado de la ciudad.
Los productos levantaron las sospechas de los agentes por su posible utilización para fabricar artefactos como los que han sido empleados en los últimos días contra militares y manifestantes.
Según han confirmado fuentes policiales a EL ESPAÑOL, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación por los hechos y sobre las personas identificadas. Los activistas no fueron detenidos porque se trata de productos de venta libre y no existían pruebas directas que vincularan en ese momento el material adquirido con los artefactos utilizados en los ataques.
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Los servicios esenciales de Ceuta se concentrarán para reclamar recursos y soluciones
Los bomberos de Ceuta han convocado una concentración este lunes ante la sede de la Delegación del Gobierno que pretende reunir a todos los servicios de primera línea de la ciudad para reclamar "medios, recursos y soluciones" por la crisis que afecta a la autonomía ceutí.
Con el lema Ceuta necesita soluciones, la concentración se efectuará en la céntrica Plaza de los Reyes, junto al edificio de la Delegación del Gobierno, y tal y como recoge el cartel anunciador, además de llamar a los ciudadanos ceutíes a participar, piden que acudan a este acto policías nacionales, locales, bomberos, sanitarios, Protección Civil, Seguridad Privada, profesores, funcionarios de prisiones, militares, guardias civiles, trabajadores de los servicios de limpieza y periodistas, entre otros colectivos.
"Los servicios de primera línea desempeñan una labor esencial para garantizar la atención, la seguridad, las emergencias y el bienestar de la ciudadanía", reclaman los organizadores.
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Crisis migratoria en Ceuta, en directo | Tercer ataque contra militares en Ceuta en solo tres días
La tensión continúa creciendo en la ciudad autónoma después de que un grupo de militares fuera atacado con un cóctel molotov. Afortunadamente, los efectivos resultaron ilesos.
La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado públicamente el nuevo episodio y advierte de que las Fuerzas Armadas parecen haberse convertido en un «objetivo a batir», junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil, en un momento de máxima tensión en Ceuta.