Crisis migratoria en Ceuta, en directo | La Policía investiga a una ONG por facilitar a los inmigrantes material para crear artefactos caseros

La tensión en Ceuta ha vuelto a elevarse tras el tercer ataque contra efectivos de las Fuerzas Armadas.

El último episodio tuvo lugar este domingo en la zona de San Amaro, donde tres personas fueron detenidas tras lanzar contra una patrulla militar varias botellas con líquido corrosivo, utilizadas a modo de cóctel molotov.

El ataque se suma a otros dos incidentes recientes contra militares, uno de ellos con un sargento herido leve, y evidencia el creciente clima de conflictividad que atraviesa la ciudad autónoma.

El episodio se produce apenas un mes después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos que desbordó Ceuta a finales de julio y que todavía mantiene abiertas numerosas heridas en la ciudad.