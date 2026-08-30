Tercera emboscada contra los militares de Ceuta en 72 horas: tres invasores lanzaron un molotov contra una patrulla

Decenas de personas durante una manifestación pacífica, a 29 de agosto de 2026, en Ceuta . Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Tres asaltantes lanzaron un cóctel molotov contra una patrulla militar en Ceuta, sin causar heridos. Es el tercer ataque contra las Fuerzas Armadas en la ciudad en apenas 72 horas. La Asociación de Tropa y Marinería Española advierte que militares, Policía Nacional y Guardia Civil se han convertido en objetivos de ataques. La situación incrementa la preocupación por la seguridad de los efectivos desplegados en la zona.

La tensión en la ciudad autónoma de Ceuta continúa en aumento tras registrarse un tercer ataque contra efectivos de las Fuerzas Armadas en solo tres días, perpetrado esta vez mediante el lanzamiento de un cóctel molotov.

La agresión, dirigida a un grupo de militares que afortunadamente han resultado ilesos, ha vuelto a encender las alarmas sobre la seguridad de las tropas desplegadas en la zona.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado públicamente este nuevo episodio, señalando que las Fuerzas Armadas parecen haberse convertido en un "objetivo a batir" junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil, quienes intentan devolver la normalidad a la ciudad.

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