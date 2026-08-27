Miras pide al Gobierno frenar la llegada de pateras a Murcia con "todos los medios necesarios, incluidos los militares"

Fernando López Miras (c), este jueves, presidiendo el Consejo de Gobierno celebrado en el Palacio Consistorial de Cartagena. CARM

Las claves

Las claves Generado con IA El presidente murciano, Fernando López Miras, pide al Gobierno que use todos los medios, incluidos los militares, para frenar la llegada de pateras a la región. El Consejo de Gobierno se celebró en Cartagena como muestra de protesta por la llegada de 161 inmigrantes en situación irregular en los últimos ocho días. López Miras reclama más recursos para la Guardia Civil y un refuerzo de la vigilancia en puntos clave como Cartagena y Águilas. La Delegación del Gobierno en Murcia niega que exista una situación descontrolada y recuerda que las llegadas actuales están lejos de los picos de años anteriores.

Fernando López Miras ha decidido celebrar el Consejo de Gobierno en Cartagena, este jueves, debido a que el litoral cartagenero ha recibido dos de las tres últimas pateras llegadas a territorio murciano con 161 inmigrantes en situación irregular.

El presidente de la Región de Murcia ha querido escenificar así el malestar que hay en el Palacio de San Esteban con el Gobierno de España y su gestión para combatir a las mafias que trafican con seres humanos empleando taxis patera, incluso narcolanchas de gran potencia.

De hecho, López Miras ha reclamado al Gobierno que active “todos los medios necesarios, incluidos los militares” para frenar lo que considera un “descontrol” en las costas murcianas.

"Iniciamos el curso político en una ciudad clave para España, cuyo litoral no puede quedar en manos de las mafias mientras el Gobierno de España mira hacia otro lado".

En plena crisis migratoria en Ceuta, convertida en un polvorín político y social, López Miras ha insistido en pedir al Ministerio del Interior que debe "reforzar" la vigilancia en puntos clave del litoral murciano para la entrada de pateras, como Cartagena o Águilas, para generar “un efecto disuasorio” frente a la acción de las mafias que están traficando con seres humanos desde la ruta de Argelia.

La seguridad no se improvisa, se previene, planifica y garantiza.



Eso es lo que le exigimos al Gobierno de España. pic.twitter.com/aylTDUOqtj — Fernando López Miras (@LopezMirasF) August 27, 2026

El presidente de la Región de Murcia ha realizado esta petición este jueves, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en el Palacio Consistorial de Cartagena.

En el litoral cartagenero han tomado tierra dos pateras con 111 inmigrantes a plena luz del día. Una de ellas lo hizo en una turística cala de La Manga.

"Es evidente que necesitamos un mayor control de fronteras y el Gobierno de España o no puede o no quiere realizarlo. No estamos pidiendo privilegios: estamos pidiendo protección y seguridad”.

Una patera con 62 tripulantes, este miércoles, desembarcando en la Cala del Barco en Cartagena.

López Miras ha aprovechado su comparecencia para lamentar que aún no ha recibido respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la carta que le envió para pedirle un refuerzo de efectivos y embarcaciones para la Guardia Civil para atajar la actividad de las mafias.

De forma que ha vuelto a recordar que hizo "una petición muy concreta: que refuerce de manera inmediata los medios marítimos de la Guardia Civil, que incremente los medios tecnológicos para poder detectar y seguir las embarcaciones en tiempo real, que informe con transparencia sobre los recursos de los que dispone el Estado para proteger nuestras costas y que exista una coordinación real entre Administraciones".

"No hay descontrol"

Por su parte, desde la Delegación del Gobierno en Murcia en declaraciones a Onda Regional se ha negado que exista una llegada masiva de pateras a las costas murcianas: "No hay una situación descontrolada".

Además, la Delegación del Gobierno ha lanzado una campaña en su perfil oficial de 'X' donde alerta de que "en las últimas semanas estamos viendo a diario bulos sobre la llegada de embarcaciones irregulares con personas migrantes".

La costa murciana ha recibido a 161 inmigrantes en situación irregular en ocho días, es decir, fruto de tres pateras, y la Delegación del Gobierno recalca que el resto de vídeos o comentarios que se difunden por redes sociales no son reales.

"No estamos ante una situación extraordinaria. En noviembre de 2017, con el Gobierno anterior, llegaron hasta 650 personas inmigrantes a las costas de la Región en solo tres días. Hoy estamos lejos de los picos registrados en episodios anteriores".