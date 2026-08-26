El precedente que el PP invoca para Ceuta: Marlaska devolvió en mayo a Argelia a 5 menores que pedían quedarse en España

La ley exige valorar individualmente cada devolución de menores, priorizando su interés superior y garantizando su protección en el país de origen.

En el caso de Ceuta, el Gobierno optó por trasladar a la Península a 500 menores y aún quedan unos 2.000 en la ciudad, sin repatriaciones a Marruecos.

El retorno contó con el apoyo de la Fiscalía y la intervención del Ministerio del Interior, ya que sus familias reclamaron la patria potestad.

España devolvió en mayo a cinco menores argelinos a su país tras llegar en barco a Baleares y estar bajo tutela del Consell de Ibiza.

El pasado mes de mayo, España retornó a Argelia a cinco menores de edad que, nueve meses antes, habían llegado a las costas baleares en un barco de recreo aparentemente robado.

Una vez pisaron suelo español y tras documentar su travesía en redes sociales, en las que compartieron una canción denominada No regresaré, estos cinco menas quedaron bajo la tutela del Consell de Ibiza.

En realidad, en la embarcación viajaban otros dos menores más, pero, durante la tramitación del proceso de devolución, uno de ellos se trasladó a Francia y el otro cumplió la mayoría de edad.

Ahora bien, los cinco menores mencionados, que no tenían aún 18 años, sí fueron devueltos a su país, con el apoyo de la Fiscalía y la intervención del Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska.

La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, del PP, ha recordado recientemente este suceso a raíz de la invasión migratoria ocurrida en Ceuta durante los pasados días 30 y 31 de julio.

"Si hay voluntad, existen mecanismos", señaló la dirigente, que pide imitar este precedente en la crisis migratoria que sufre actualmente la ciudad autónoma.

En cambio, en el caso de Ceuta, el Gobierno optó la pasada semana por trasladar a la Península a 500 niñas y calcula que aún quedan en torno a otros 2.000 menas en la ciudad autónoma. Todavía no se ha producido el retorno de ningún menor a Marruecos.

EL ESPAÑOL analiza las claves que permitieron la devolución a Argelia de los cinco menas y las similitudes (y diferencias) con la invasión migratoria que sufre Ceuta.

El país de origen

Tal y como anunció Prohens, los cinco menores argelinos mantenían "contacto directo con sus familias".

Sus progenitores, según anunció el Ministerio del Interior, habían reclamado la vuelta de los muchachos y pretendían "ejercer la patria potestad".

En el caso de Ceuta, el Gobierno de Marruecos —país de origen de la mayoría de los asaltantes— también reclamó el retorno de los menores que accedieron a España durante la avalancha.

El pasado 11 de agosto, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, reclamó su devolución "por vías legal y política".

El Partido Popular también exige al Gobierno identificar a todos los inmigrantes que cruzaron para proceder a su retorno.

Qué dice la ley

Aunque la buena predisposición del país de origen favorece la situación, las leyes nacionales y las normas europeas que vinculan a España impiden la devolución en bloque de los menores.

Por un lado, la Ley de Extranjería obliga a proteger primero el "interés superior del menor". Por ello, los procesos de devolución deben tramitarse individualmente, uno a uno.

El menor goza del derecho de estar asistido, en España, por un funcionario que domine su idioma y de ser interrogado acerca de su situación y sus preferencias.

Es trabajo de los servicios sociales comprobar si, al producirse la devolución de un menor a su familia, los servicios de asistencia de su país o un tutor legal, éste va a estar bien cuidado. O si, por contra, el interés superior pasa por permanecer en España.

Otro precedente

De hecho, existe otro precedente muy relevante (y también muy reciente) digno de tener en cuenta.

Hace menos de un año, en septiembre de 2025, la Audiencia Provincial de Cádiz condenó a nueve años de inhabilitación a la exdelegada del Gobierno en Ceuta por acordar la repatriación, exprés y en bloque, de parte de los 1.200 menores que habían llegado a la ciudad autónoma en mayo de 2021.

Salvadora Mateos, del PSOE, tampoco se preocupó por valorar, caso a caso, si alguno de estos menas sufría situaciones de vulnerabilidad, como debiera haber hecho, según la ley.

Tiempo estimado

Los expertos en Extranjería consultados por EL ESPAÑOL calculan que la tramitación de los procesos de devolución de los menores que entraron en Ceuta pueda rondar los dos años, si no más.

Y critican la escasez de medios destinados a tal fin.

Relativamente, el retorno a Argelia de los cinco menores fue bastante rápido: sólo estuvieron en Baleares, bajo tutela del Consell, nueve meses.

El Ministerio de Juventud e Infancia, encabezado por Sira Rego, subrayó que, en ese caso, las familias de estos menas sí habían solicitado ejercer "la patria potestad de sus hijos" y, a diferencia de otros menores migrantes, no estaban desamparados.