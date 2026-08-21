Muere un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios

El subteniente del Ejército del Aire fallecido en la extinción de los incendios en Galicia. Ejército del Aire Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El subteniente José Ángel Fernández del 43 Grupo del Ejército del Aire ha fallecido en Santiago de Compostela mientras participaba en la lucha contra los incendios forestales en Galicia. El Ejército del Aire y del Espacio ha expresado su profundo dolor por la pérdida y ha trasladado el pésame a la familia, amigos y compañeros del subteniente. El 43 Grupo, al que pertenecía Fernández, es la unidad especializada en la extinción de incendios forestales en España.

El subteniente José Ángel Fernández del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio ha fallecido mientras estaba destacado en Santiago de Compostela en el marco de la campaña de lucha contra los incendios forestales que azotan Galicia.

Así lo ha comunicado el Ejército del Aire y del Espacio en redes sociales. El cuerpo castrense ha mostrado su "profundo dolor" por la pérdida del subteniente Fernández y ha compartido su pésame a su familia, amigos y compañeros.

También el Estado Mayor de la Defensa y el Ejército de Tierra han trasladado sus condolencias por el fallecimiento del subteniente a través de las redes sociales.

Desde el Estado Mayor de la Defensa nuestras condolencias a la familia, amigos y compañeros del subteniente José Ángel Fernández.

Descanse en paz. https://t.co/R0nmTSZrFI — Estado Mayor Defensa 🇪🇸 (@EMADmde) August 21, 2026

Incendios en Galicia

Fernández pertenecía al 43 Grupo, la unidad del Ejército del Aire y del Espacio especializada en la extinción de incendios forestales.

Noticia en actualización

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