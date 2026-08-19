La Policía investiga a un hacker pro ruso por recopilar y filtrar un dosier con datos de cientos de agentes y militares españoles

El caso marca un cambio de estrategia: de ataques a infraestructuras digitales a la elaboración de perfiles detallados de miembros de las fuerzas de seguridad españolas.

Arias Gil, perteneciente al grupo pro-ruso NoName057, recopiló la información durante meses y la difundió en un documento de 499 páginas.

El archivo contiene nombres, fotografías, teléfonos, identificadores de Telegram y datos de contactos obtenidos de redes sociales y plataformas de mensajería.

La Policía Nacional investiga a Enrique Arias Gil, hacker español vinculado a servicios de inteligencia rusos, por filtrar un dosier con datos personales de más de 600 agentes y militares.

La Comisaría General de Información de la Policía Nacional investiga a Enrique Arias Gil, un conocido hacker español a sueldo de los servicios de inteligencia de Rusia.

Este hombre es el principal sospechoso de la recopilación y difusión de un dossier de 499 páginas con información personal de más de 600 policías, guardias civiles y militares de toda España.

Arias Gil pertenece al grupo de ciberdelincuentes a sueldo de Moscú llamado NoName057, la más potente y activa de todas las ciberbandas que trabajan para los espías de Vladímir Putin.

El archivo contiene nombres de agentes y militares, fotografías, teléfonos, identificadores de Telegram, localidades y, en algunos casos, datos correspondientes a sus agendas de contactos, obtenidos de redes sociales y plataformas de mensajería.

El hacker al servicio de la inteligencia rusa recopiló todos estos datos durante meses, según señalan a este periódico los investigadores. Reunió la información a partir de la huella digital que los agentes y militares habían dejado en redes sociales y plataformas de mensajería.

El dosier lleva como encabezamiento una expresión en ruso que se traduce como "Lista de las fuerzas de seguridad españolas".

A partir de ahí aparecen fichas individualizadas de miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Guardia Civil y personas vinculadas a otros ámbitos de la seguridad.

La información recopilada no se limita a identificar a los objetivos. Hay datos que permiten reconstruir parte del entorno personal de los agentes y militares.

Las fuentes consultadas explican que los investigadores tratan ahora de determinar cómo se obtuvo toda esa información, qué parte procede de datos publicados en abierto en internet y qué papel concreto desempeñó Arias Gil en su recopilación y posterior difusión.

Arias Gil es conocido en internet como Desinformador Ruso y se le vincula a NoName057, organización de hackers responsable de numerosos ataques a instituciones españolas.

Ataques a Interior y Moncloa

En 2025, EL ESPAÑOL reveló que la Policía buscaba a Arias Gil por su presunta relación con los ciberdelincuentes rusos y que los investigadores lo situaban en Rusia, a donde huyó cuando lo buscaban las autoridades españolas.

Este individuo ha adquirido notoriedad por sus actividades de propaganda y por su vinculación con la estructura que coordinaba los ataques informáticos contra objetivos de la Administración española.

El pasado verano, los investigadores lograron penetrar en la estructura del denominado ciberejército de Putin y comprobaron que NoName057 había utilizado sus capacidades para atacar páginas web de instituciones como el Ministerio del Interior y la Moncloa.

Ahora, la investigación sobre este dosier abre una nueva línea: el perfilado y recopilación sistemática de información sobre personas pertenecientes a los cuerpos encargados de la seguridad del Estado.

El documento comienza con una relación de personas vinculadas a las Fuerzas Armadas y continúa incorporando a miembros de distintos cuerpos y ámbitos de seguridad.

Una de las primeras fichas identifica expresamente a un militar español y recoge su localidad, teléfono, identificador de Telegram y varios números correspondientes a contactos de su agenda.

En las páginas siguientes aparecen otros militares, un escolta en activo y profesionales vinculados a la seguridad privada, además de numerosos miembros de la Guardia Civil. Así hasta más de 600 perfiles.

La mecánica se repite a lo largo del documento: nombres, números de teléfono, identificadores de Telegram y, en algunos casos, información relativa a los contactos de estas personas.

El documento contiene además referencias a cuentas concretas de Telegram y a grupos en los que participaban algunos de los hackeados.

La Comisaría General de Información analiza ahora si toda esa información fue recopilada directamente por Arias Gil o también por personas vinculadas a su entorno.

Cambio de objetivo

La investigación trata también de determinar quién ordenó o coordinó la difusión del documento y cuál era la finalidad de reunir en un único archivo información que hasta entonces se encontraba dispersa en redes sociales y plataformas digitales.

La actividad de NoName057 en España había estado centrada fundamentalmente en ataques conocidos como de denegación de servicio. Su objetivo era saturar páginas web y dejar temporalmente fuera de funcionamiento servicios de instituciones públicas y empresas.

La recopilación de información personal supone, sin embargo, una actividad diferente. En lugar de atacar una infraestructura digital para inutilizarla durante horas, se ha pasado a elaborar perfiles concretos de personas vinculadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a las Fuerzas Armadas.

Por eso los investigadores están analizando el dosier página por página para determinar qué información pudo obtenerse mediante procedimientos ilícitos.

El archivo constituye una radiografía de la huella digital de cientos de personas relacionadas con la seguridad española en casi 500 páginas.

Arias Gil se había paseado durante años por numerosos medios de comunicación siendo entrevistado como experto en extremismos, en seguridad y en terrorismo. Sin embargo, tras las recientes operaciones se ha descubierto que en realidad trabajaba para Moscú.

La Policía Nacional le incluyó el año pasado en el listado de los delincuentes más buscados de Europol.

Según fuentes de la investigación consultadas por EL ESPAÑOL, Arias Gil ya difundió años atrás bulos contra las autoridades policiales en España. También alentó a grabar a los agentes de la Policía Nacional y a difundir sus caras en internet. Como lo ha vuelto a hacer ahora.