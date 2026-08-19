El juez vuelca el móvil del ex jefe de Gabinete de Sánchez: 10.000 mensajes con Leire Díez y nuevos indicios contra el 'One'

Serrano es considerado una figura clave en la trama, especialmente por su papel en la contratación de Leire Díez y su participación en reuniones estratégicas en Ferraz.

La investigación busca aclarar el alcance de la red de influencias en torno al PSOE y si altos cargos políticos conocían o participaban en las actuaciones bajo sospecha.

Se analizan más de 10.800 mensajes entre Serrano y Leire Díez, así como sus comunicaciones con dirigentes socialistas y responsables de empresas públicas.

La Audiencia Nacional ha ordenado un nuevo volcado del iPhone de Juan Manuel Serrano, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, como parte del caso Fontanera.

La Audiencia Nacional ha comenzado este martes un nuevo volcado del teléfono móvil de Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y antiguo jefe de Gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE.

Esta diligencia abre una de las vías de investigación más relevantes que todavía tenía pendiente la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el llamado caso Fontanera.

El iPhone 15 Pro Max incautado al exjefe de Correos puede convertirse en una fuente de información vital para la evolución de la investigación.

Serrano no aparece en la causa como un actor periférico. La propia UCO le atribuye una "participación preeminente".

El ex jefe de Gabinete de Sánchez está relacionado tanto con las operaciones desarrolladas alrededor de empresas públicas como en las actuaciones dirigidas a proteger los intereses del PSOE y del presidente del Gobierno.

El dispositivo intervenido el pasado 27 de mayo permitirá ahora buscar las comunicaciones que Serrano pudo mantener no sólo con Leire Díez (de las que ya se conocen miles de mensajes), sino también con dirigentes socialistas, antiguos responsables de Correos y otros cargos políticos y de la Administración.

El objetivo de la investigación pasa por reconstruir qué sabía cada uno, quién daba instrucciones y hasta dónde llegaban las conexiones de un grupo que hasta ahora tiene en la cúspide a Santos Cerdán.

El nuevo clonado no supone, por sí mismo, la aparición de pruebas contra Pedro Sánchez, pero sí abre la posibilidad de averiguar si las actividades que Serrano, Díez y compañía desarrollaron eran conocidas en escalones superiores del partido o del Gobierno, más allá de Santos Cerdán.

El proceso iniciado este martes llega después de varias semanas de disputas procesales. La UCO había realizado una primera copia del dispositivo entre los días 14 y 15 de julio sin que Serrano estuviera presente, pese a que el juez Santiago Pedraz había ordenado que pudiera asistir.

La batalla por el clonado

Su defensa protestó y pidió la nulidad de la incautación. Subsidiariamente reclamó que se practicara un nuevo volcado en presencia del investigado. Pedraz, finalmente, ha optado por esta segunda solución.

El magistrado ha descartado que Serrano haya sufrido "indefensión", afirma que no existen "dudas fundadas" sobre la cadena de custodia y recuerda que la presencia del propietario durante un clonado no constituye una exigencia general de la legislación procesal.

No obstante, como su resolución sí había establecido esa garantía, ha ordenado repetir el procedimiento y descartar la primera copia. Los agentes, además, no habían procesado ni analizado aquella extracción.

La nueva operación ha arrancado este martes y se prevé que dure más de seis horas. Serrano y su abogado deberán regresar este miércoles para verificar el final del proceso. El terminal permanece mientras tanto bajo custodia y ha quedado precintado en la Audiencia Nacional.

La UCO solicitó el 8 de julio autorización para el "acceso, clonado, volcado, visionado y estudio" del teléfono porque consideraba esencial profundizar en las comunicaciones de Serrano con los miembros del grupo investigado y, especialmente, con terceras personas y cargos públicos que dependieron de él.

Más de 10.000 mensajes

Los investigadores no parten de cero en cuanto a las comunicaciones de Juanma Serrano. Del teléfono de Leire Díez ya emergió una conversación a través de la aplicación WhatsApp con Serrano compuesta por 9.355 mensajes, intercambiados entre el 5 de noviembre de 2020 y el 24 de diciembre de 2024.

A esa cifra se suman otros 1.487 mensajes a través de Signal desde el 28 de abril de 2024. En conjunto, las conversaciones conocidas entre ambos superan los 10.800 mensajes.

El cambio a Signal también despertó el interés de los agentes. Díez y Serrano comenzaron a utilizar esta aplicación como canal prioritario a partir del 28 de abril de 2024, justo después de una reunión celebrada en Ferraz durante los días de reflexión que Pedro Sánchez abrió tras publicar su Carta a la Ciudadanía.

Ahora, el volcado del teléfono de Juanma Serrano puede ofrecer más datos sobre la relación y los trabajos llevados a cabo entre ambos y con otros protagonistas de la trama.

El interés reside en descubrir interlocutores desconocidos, grupos de mensajería, documentos, archivos y conversaciones con terceras personas que permitan contextualizar las actuaciones ya reconstruidas.

La incógnita del 'One'

La investigación sitúa por ahora a Santos Cerdán como líder de la trama que habría desarrollado maniobras para "desestabilizar" procedimientos judiciales perjudiciales para el PSOE, el Gobierno o el entorno de Pedro Sánchez.

La propia UCO sostiene que estas actuaciones tenían como último objetivo proteger al partido, al Ejecutivo y, directa o indirectamente, al presidente del Gobierno.

No existe hasta este momento una atribución policial que sitúe a Pedro Sánchez como integrante de esa organización o, al menos, como conocedor de las acciones que se llevaban a cabo. El presidente ha negado conocer las actuaciones desarrolladas por Leire Díez y su equipo.

Sin embargo, el material incorporado a la causa contiene alusiones que los investigadores deberán contextualizar. Existen menciones de Leire Díez al "One", que sus interlocutores identificaban con el presidente.

En otros casos, las conversaciones mencionan al "jefe". Por ejemplo, en uno de los chats intervenidos entre Leire Díez y Juanma Serrano durante los días posteriores a la crisis política de abril de 2024 aparece dicha mención: "Mira el jefe como cita lo de los audios".

Por eso el contenido del iPhone de Serrano adquiere una dimensión diferente. El exjefe de Correos no fue únicamente presidente de una gran empresa pública utilizada, según la UCO, como uno de los espacios de influencia del grupo.

También ocupó entre 2014 y 2018 la Jefatura de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE con Pedro Sánchez como secretario general.

Conocía Ferraz, participó en reuniones de la trama, mantuvo miles de comunicaciones con Díez y tuvo una relación directa con Santos Cerdán.

Su dispositivo puede permitir ahora reconstruir si esos contactos terminaban ahí o continuaban hacia otros niveles.

Reuniones en Ferraz

Juanma Serrano aparece muy cerca del núcleo político de Ferraz en la investigación ya conocida hasta la fecha.

El 26 de abril de 2024 participó en una reunión celebrada en las dependencias de la Secretaría de Organización del PSOE. Allí estuvieron también Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Santos Cerdán, Juan Francisco Serrano, Ion Antolín y Antonio Hernando.

Díez y Dolset presentaron durante el encuentro una serie de grabaciones relacionadas con el excomisario José Manuel Villarejo.

La fecha resulta especialmente significativa. Dos días antes, Pedro Sánchez había publicado su Carta a la Ciudadanía y había anunciado que se retiraba durante varios días para decidir si continuaba al frente del Gobierno.

Serrano y Díez intercambiaron llamadas y mensajes durante aquellas jornadas. Después comenzaron a utilizar Signal.

El informe de la UCO interpreta que ambos trabajaban desde el viernes 26 de abril en una actuación relacionada con aquellos audios. En otra conversación comentaron que había que "ayudarle", en referencia al presidente.

"A este hombre hay que ayudarle. Se lo merece", escribió el 29 de abril Leire. A lo que Serrano respondió: "Se tiene que dejar".

Horas después de que Sánchez anunciara ese día que continuaba en Moncloa, uno de los mensajes recuperados señalaba que "el jefe" los iba a "poner en un altar".

La investigación también acredita otra reunión en Ferraz el 6 de mayo en la que participaron Leire Díez, Juan Manuel Serrano, Santos Cerdán y una persona identificada como "Eladio".

Las comunicaciones posteriores siguen reflejando coordinación. El 20 de mayo, Díez escribió a Vicente Fernández que ella y "Juanma" se estaban ocupando de combatir políticamente a "la gente mala". Durante el verano también mantuvo informado a Serrano sobre sus encuentros con Villarejo.

Correos, empresa clave

La posición de Serrano dentro de Correos constituye uno de los elementos relevantes en la investigación que está llevando a cabo la UCO.

Presidió la empresa pública entre julio de 2018 y diciembre de 2023. Leire Díez entró en la compañía en noviembre de 2021 y terminó ocupando la Dirección de Filatelia y Relaciones Institucionales, que pasó a depender directamente de Presidencia.

La UCO sostiene que el papel de Juanma Serrano comenzó antes incluso de aquella contratación. El 17 de mayo de 2021, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández habló con Serrano sobre "lo que hablamos de Leire" y le planteó si podían "ponerlo ya en marcha".

Después trasladó a Díez la respuesta: "No te preocupes que lo tuyo sale". La Guardia Civil subraya que aquella confirmación llegó antes de la publicación de cualquier procedimiento para cubrir el puesto.

Meses después, Díez pudo participar en la elaboración del perfil profesional que acabaría utilizándose para la selección. Un directivo de Correos llegó a escribirle: "Modifica lo q estimes [sic]".

Tras un proceso interno en el que ninguna de las cinco candidaturas fue considerada adecuada, la empresa recurrió a una búsqueda externa y terminó seleccionando a Díez.

Los investigadores concluyen que Serrano "habría participado activamente" en su nombramiento y consideran necesario averiguar qué instrucciones pudieron producirse internamente.

La relación entre ambos tampoco comenzó dentro de Correos. Díez manejaba información sobre proyectos estratégicos de la compañía al menos un año antes de ser contratada.

Sus agendas de noviembre de 2020 recogían detalles sobre los planes de Serrano para desarrollar una operadora móvil, sus posibles socios y las dificultades regulatorias del proyecto.

La relevancia de Serrano se extiende a determinadas contrataciones realizadas posteriormente por Correos.

La UCO analiza adjudicaciones al despacho SdP Estudio Legal y recoge conversaciones en las que Díez explicaba que uno de sus objetivos era "proteger" al presidente de Correos.

Los agentes también localizaron mensajes que reflejaban el interés de Vicente Fernández en que determinados contratos quedaran formalizados mientras Serrano continuase al frente de la empresa pública.

"Sería ideal que tuvieran formalizado el contrato cuanto antes. Para que cuando tenga lugar la fecha de la prórroga todavía esté Juanma en la presidencia de Correos", recoge uno de los intercambios analizados.

La clave para los investigadores será comprobar con quién hablaba Serrano antes y después de cada reunión, qué información trasladaba y si comunicó a responsables políticos las actuaciones que Díez, Dolset y el resto del grupo estaban desarrollando.

Ese análisis podrá desembocar en nuevos indicios o descartar algunas de las hipótesis abiertas.

La respuesta puede estar en uno de los dispositivos que la UCO consideraba esenciales desde hace semanas y que finalmente ha podido clonar con todas las garantías ordenadas por el juez.