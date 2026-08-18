Marlaska "castiga" a los policías enviados a Ceuta: alojamientos "indignos", falta de higiene y 70 agentes para un solo inodoro

Sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil han convocado una reunión para analizar la situación y sus consecuencias en la seguridad ciudadana.

El menú ofrecido a los agentes consistía en agua, pan, una lata de conserva y mortadela, lo que agrava el malestar por el trato recibido.

Hasta 70 policías comparten un solo inodoro y duermen hacinados en estancias pequeñas o en el suelo, soportando altas temperaturas y falta de higiene.

La Confederación Española de la Policía denuncia las condiciones indignas de los agentes desplegados en Ceuta tras la crisis migratoria.

La Confederación Española de la Policía (CEP) denuncia las condiciones en las que se encuentran los agentes desplegados en Ceuta tras la mayor crisis migratoria de la historia acontecida en España.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, los agentes reciben un "trato indigno y miserable" por parte del Ministerio del Interior.

La CEP denuncia que la cartera dirigida por Fernando Grande-Marlaska les "castiga" y les exige a los policías enviados a la ciudad autónoma "disponibilidad absoluta y profesionalidad", mientras conviven hacinados, bajo altas temperaturas y con "falta de higiene".

Setenta policías, un inodoro

El sindicato sostiene que los funcionarios han sido alojados en el Regimiento Mixto de Artillería nº30, que, según recoge un comunicado de la CEP, se encontraba previamente sin uso y se acondicionó de forma apresurada.

"El resultado habla por sí solo: siete u ocho funcionarios hacinados en pequeñas estancias o directamente en el suelo", recalca la nota.

Asimismo, la agrupación sindical indica que hasta 70 policías tienen que compartir un solo inodoro. El sindicato califica estos hechos de la "marca de la casa de Interior".

👮🏻♂️👮🏻 En cada crisis grave que sufre #España hay dos constantes. Una, policías dándolo todo por salvar vidas y proteger la seguridad. Dos, un #MsrlaskaDimite que nos castiga con unas condiciones miserables de alojamiento. Él, en despacho y hotel. Los policías, a catres o al suelo. pic.twitter.com/054fpOrgKd — CEP (@cep_cepolicia) August 18, 2026

Descanso y comida

También ponen de relieve que los agentes tengan que soportar "en pleno mes de agosto", las altas temperaturas, la humedad y "decenas de personas concentradas en espacios reducidos".

La CEP destaca, siguiendo en esta línea, que los uniformados duerman en "colchones antiguos, deteriorados y con manchas". Pero no queda ahí.

El sindicato reprocha a Interior el menú del que disponían los primeros funcionarios desplegados en Ceuta cuando estalló la crisis migratoria, el pasado 31 de julio, compuesto de una pequeña botella de agua, pan, una lata de conserva y unos gramos de mortadela envueltos en papel de aluminio.

"Preocupante situación"

Debido a todo lo acontecido en la ciudad autónoma, el sindicato Jupol, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y las asociaciones referentes a la Guardia Civil convocan este miércoles una reunión para analizar la "preocupante situación que atraviesa Ceuta".

Tanto los sindicatos policiales como las asociaciones del Instituto Armado se reunirán con la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, y el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas.

En el reencuentro también se abordarán otras cuestiones, tales como las "consecuencias" en materia de seguridad ciudadana, la presión migratoria y las condiciones en las que se encuentran los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en Ceuta.