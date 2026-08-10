El PP se desmarca de Vox al asistir a la reunión de Sánchez sobre los menores en Ceuta: "No significa que estemos a favor"

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, junto al vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo. EUROPA PRESS

Las claves

Las claves Generado con IA El PP asistirá a la reunión del Gobierno sobre el reparto de menores migrantes en Ceuta, desmarcándose de Vox, que se niega a participar. El PP aclara que acudir a la reunión no implica apoyo a las políticas del Gobierno, pero consideran necesario escuchar y cumplir la ley. Vox rechaza trasladar menores migrantes a sus comunidades y exige su devolución a Marruecos, criticando la postura del Gobierno. El PP critica a Sánchez por abrir un conflicto diplomático con Italia y no presionar a Marruecos, además de reprocharle su gestión de la crisis en Ceuta.

El PP y Vox se han distanciado en su posición respecto a la crisis migratoria de Ceuta. Después de que la formación de Santiago Abascal se haya negado a asistir a una reunión con el Gobierno sobre el reparto de los menores que llegaron a Ceuta desde Marruecos, el partido dirigido por Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que sí está dispuesto a acudir.

Así lo ha confirmado el vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, en una rueda de prensa junto al presidente del PP en Barcelona, Daniel Sirera.

"Nosotros asistiremos a la reunión a escuchar, que no significa que estemos de acuerdo con las políticas del Gobierno", ha afirmado el dirigente.

A la espera de conocer la postura oficial de los ejecutivos autonómicos de Madrid, La Rioja, Murcia y la ciudad autónoma de Melilla, todas gobernadas por el PP, así como el de Andalucía (PP-Vox) son diez las comunidades que han confirmado a Efe que asistirán a la reunión.

El encuentro ha sido convocado por el Ministerio de Juventud e Infancia con el objetivo de organizar el reparto de menores migrantes tras la crisis humanitaria de Ceuta.

Sin embargo, este lunes fuentes de Vox han confirmado que Óscar Fernández (Extremadura), Alejandro Nolasco (Aragón) y Carlos Pollán (Castilla y León) tienen la intención de "plantar" a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

En una carta, enviada a Rego el pasado sábado, los tres representantes comunicaron su rechazo al traslado de los niños migrantes no acompañados que llegaron a Ceuta a sus territorios, a la vez que exigieron su devolución a Marruecos.



"La posición de Vox es clara: no vamos a aceptar a ninguno", advirtieron a la vez que alertaron de que el resto de comunidades deberían seguir sus pasos "por el bien de los niños y de España".

En ese momento, la formación también concretó que el PP había sido informado y que tan solo habían encontrado "plena lealtad" y "ni una sola declaración" en contra por parte de los populares.

Sin embargo, ahora el PP toma una posición distinta y, según ha expresado Bendodo, consideran que "siempre hay que sentarse a la mesa y escuchar".

"No tienes por qué aprobar la política del que está enfrente, pero tienes que escuchar, y esto sí que estamos dispuestos a hacerlo", ha recalcado el dirigente popular.



"Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es negociar con Marruecos para que estos menores vuelvan con sus familias", ha añadido Bendodo, quien ha insistido en que su grupo político "siempre cumple la ley y la va a seguir cumpliendo".

Debido a la posición del PP, la reunión podrá celebrarse puesto que hay mayoría suficiente.

El PP critica que el Gobierno se "envalentone" con Italia

Durante la misma comparecencia, Bendodo ha recalcado que su partido no comprende por qué Sánchez se "envalentona" con Italia pero no muestra críticas con Marruecos.

"¿Por qué España se envalentona con Italia y no lo hace con el país de donde vinieron todos los inmigrantes y violentaron nuestras fronteras, que es Marruecos?", ha cuestionado Bendodo.

"Sánchez no es capaz de solucionar la crisis interna en Ceuta y lo que ha hecho es abrir un conflicto diplomático con Italia", ha lamentado el dirigente del PP.

Además, ha cargado contra el presidente por unas políticas que considera "erróneas" y que están aislando "cada vez más" a España en Europa.

A su vez, Bendodo ha acusado a Sánchez de ser "irresponsable" y "egoísta" por no "ponerse enfrente" de la crisis de Ceuta pese a que la situación en la frontera se siga "agravando", mientras que el presidente sigue de vacaciones.

En este sentido, el dirigente popular ha criticado que el PSOE quiera acallar a su partido solicitando la comparecencia de cuatro de sus ministros a finales de agosto en el Congreso, en el día 25.

Los ministros de Defensa, Margarita Robles; Presidencia, Félix Bolaños; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Exteriores, José Manuel Albares, habían pedido comparecer por la situación en Ceuta.

Por su lado, el PP había solicitado a estos mismos ministros —menos Bolaños— comparecer en el Senado, donde tienen mayoría, mucho antes, entre los días 12 y 17, algo que el Gobierno ha tachado de innecesario ya que sería "duplicar las comparecencias".

Ante esto, Bendodo, ha cargado directamente contra Sánchez y ha remarcado que "el primero que tiene que dar la cara y dar explicaciones es el presidente y no escudarse a final de mes en algunos ministros".