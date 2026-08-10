Marruecos exige ahora repatriar a todos sus menores no acompañados que están en España: "Deben estar en su país"

Multitud de menores migrantes esperan para su filiación frente a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Ceuta este lunes. EFE.

Las claves

Las claves Generado con IA Marruecos exige a España la repatriación de todos los menores marroquíes no acompañados que permanecen en territorio español. El ministro marroquí de Justicia defiende que el entorno más adecuado para estos menores es su familia y su país y pide una solución inmediata. Varias comunidades autónomas españolas y Vox rechazan acoger a los menores, alegando falta de recursos y responsabilidad del Gobierno central. La Fiscalía española ha dictado pautas para asegurar la protección y adecuada acogida de los menores migrantes, pese a las reticencias de algunas comunidades.

El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, reclamó este lunes a España el retorno a Marruecos de todos los menores marroquíes no acompañados que permanecen en su territorio, tras la inédita avalancha migratoria registrada recientemente en la fronteriza ciudad autónoma española de Ceuta, en el norte de África.

"El entorno más adecuado para garantizar un futuro mejor a estos menores es el de sus familias y su país", destacó el ministro.



En declaraciones al portal informativo marroquí Hespress, Ouahbi responsabilizó a las autoridades españolas de la situación de estos menores y aseguró que Rabat reclamará su retorno por las vías legal y política.

El ministro afirmó que Marruecos mantiene firme su compromiso de recuperar a todos sus menores, incluidos los que llegaron recientemente a Ceuta y los que permanecen en otros centros de acogida de España.



Asimismo, subrayó que Marruecos no está dispuesto a abandonar a los niños, adolescentes y jóvenes marroquíes que se encuentran en España alejados de sus familias y de su país.



Ouahbi señaló que la responsabilidad de España abarca también las condiciones en las que viven estos menores y defendió la necesidad de alcanzar una solución inmediata entre ambos países que permita su regreso y preserve, al mismo tiempo, la cooperación y las buenas relaciones entre Rabat y Madrid.



El ministro añadió que el asunto ya ha sido objeto de consultas con su homólogo español, centradas en las vías legales e institucionales para verificar sus identidades y facilitar el retorno a sus hogares en Marruecos.



Durante la avalancha migratoria, que alcanzó su punto álgido el pasado 30 de julio y dejó decenas de muertos, decenas de miles de personas entraron irregularmente en Ceuta desde Marruecos.



Más de 70.000 regresaron posteriormente al país magrebí, mientras que el resto permaneció en España.

Reparto de menores

Mientras Marruecos hace pública su exigencia de retornar todos los menores, la posibilidad de que se puedan quedar en España se complica.

Varias comunidades autónomas han asegurado que no tienen la capacidad de acogerlos y, desde Vox, han exigido que vuelvan a Marruecos.

Es más, tres representantes de Vox, Óscar Fernández (Extremadura), Alejandro Nolasco (Aragón) y Carlos Pollán (Castilla y León), han anunciado que no irán a la reunión con el Gobierno del próximo jueves 13 de agosto, destinada a repartir a los menores que todavía se encuentran en Ceuta.

"La posición de Vox es clara: no vamos a aceptar a ninguno", advirtieron en una carta al Ministerio de Juventud e Infancia, que organiza la reunión.

A la vez, alertaron de que el resto de comunidades deberían seguir sus pasos "por el bien de los niños y de España".

Por otro lado, los representantes regionales del PP también han mostrado reticencias a tener que acoger a los menores.

Por ejemplo, este sábado la presidenta de Extremadura, María Guardiola, acusó al Gobierno de querer trasladar las responsabilidades del Gobierno a las administraciones autonómicas.

"El Gobierno de Sánchez no puede imponer a las comunidades autónomas cómo afrontar una situación que no ha sabido prever. Hay que gestionar antes que imponer. Y lo más importante, actuar para que no se pierdan más vidas", aseguró la presidenta en X.

El gobierno de Sánchez no puede imponer a las comunidades autónomas cómo afrontar una situación que no ha sabido prever.



Extremadura rechaza esta deriva que sólo pretende trasladar a las regiones las responsabilidades que corresponden al Gobierno.



Hay que gestionar antes que… — María Guardiola (@MGuardiolaM) August 8, 2026

Asimismo, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, reiteró el pasado martes que los recursos de atención a menores extranjeros no acompañados en la región "están al límite".

"Estamos viviendo un caos inmigratorio sin precedentes. Este Gobierno todo lo que toca lo convierte en un auténtico caos y desde luego no se puede derivar la incompetencia del Gobierno central ahora a las comunidades autónomas", añadió en declaraciones a los medios de comunicación.

Ante las negativas de estas comunidades de acoger a los menores, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, dictó el pasado viernes un decreto en el que daba una serie de "pautas de actuación" para "asegurar" la "protección" de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta.

De esta forma, Peramato busca garantizar su "adecuada acogida" y "atención inmediata" en las Comunidades Autónomas.

Asimismo, Peramato avisó a los fiscales de que deberán actuar "en caso de que la entidad pública de la comunidad autónoma de destino rechace o muestre reticencias para asumir de forma inmediata la recepción efectiva de las y los menores que por reparto le correspondan" una vez que se sepa la resolución de reubicación o traslado.

Ante esta cuestión, el PP trasladó su rechazó ante la posición de la Fiscalía recordando que la institución está para defender "el interés superior de los menores" y no para "salir al auxilio del Gobierno ante las consecuencias de sus propios incumplimientos".

La formación consideró "llamativo" que la Fiscalía actuara con esa "rapidez y contundencia" para establecer cómo deben actuar los fiscales "ante posibles reticencias de una comunidad a recibir a los menores".

A pesar de los reproches cruzados, el PP ha reiterado que siempre cumplirán la ley.

De esta forma, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, abrió la puerta a la acogida de migrantes y afirmó en una entrevista en Onda Cero que "las comunidades del PP siempre van a cumplir la ley y van a estar al lado de los ceutíes".