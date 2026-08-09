Vivas desmiente al Gobierno y lanza un SOS: unos 10.000 invasores siguen en la ciudad y deben ser devueltos

Varias comunidades autónomas, especialmente gobernadas por Vox, rechazan acoger menores migrantes y piden su devolución a Marruecos, mientras el Gobierno busca su reparto.

Miles de los migrantes presentes son menores no acompañados, y la cifra exacta sigue sin conocerse, complicando su atención y protección.

Vivas exige al Gobierno central mayor transparencia en las cifras y solicita la devolución inmediata de los inmigrantes a Marruecos.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, denuncia que aún hay entre 8.000 y 11.000 inmigrantes en la ciudad tras la entrada masiva de finales de julio.

Ceuta todavía no ha recuperado la normalidad. Más de una semana después, siguen vagando por las calles de Ceuta miles de inmigrantes que tratan de refugiarse en cualquier lugar de la ciudad.

De hecho, según ha podido saber EL ESPAÑOL, los vecinos de la periferia no pueden abrir sus garajes, puesto que muchas de las personas que llegaron a la ciudad durante la entrada masiva del 30 de junio tratan de acceder a sus hogares a través de ellos.

Mientras tanto, soportales, cartones, lonas... todo sirve como refugio para pasar la noche.

"La situación es insostenible, alejada de la normalidad", denunció este sábado el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ante los medios de comunicación.

Aseguró que la situación es mucho más dramática de lo que describe el Gobierno y que las cifras que ofrece el Ejecutivo son, en realidad, mucho mayores.

El presidente de la ciudad explicó que siguen en Ceuta entre 8.000 y 11.000 personas de las que asaltaron la frontera entre el 30 y el 31 de julio.

Por ello, Vivas exigió una respuesta al Ejecutivo central y reclamó una solución inmediata: "Que todos los que entraron vuelvan a Marruecos".

También reclamó al Gobierno que dé las cifras oficiales y que haya "transparencia en la comunicación" de las mismas.

Juan José Vivas pidió más seguridad en las calles ante una situación que está alterando la vida cotidiana de los ceutíes, que se sienten inseguros en sus propias casas.

Los menores

Entre todos los migrantes que todavía permanecen en la ciudad, también surge algo que añade al "caos" que vive Ceuta: miles de ellos son menores.

Por lo tanto, es necesaria una atención especial por parte del Gobierno para poder ayudarles, algo que se complica, según Vivas, puesto que tampoco esta cifra está clara.

Durante este sábado, el presidente de la ciudad autónoma precisó que todavía desconocen la cifra exacta de menores no acompañados que se encuentran en Ceuta.

Por lo tanto, el presidente —que ha mantenido varias conversaciones con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para abordar esta cuestión— declaró que será necesario hacer un cómputo oficial para saber cuál es la situación real.

Vivas aclaró que la ciudad cumplirá con la legislación establecida en materia de protección de menores, pero advirtió a Rego de que la situación presenta características excepcionales.

“Se produce este incremento de la presencia de menores no acompañados en Ceuta como consecuencia y causa de una agresión a la integridad territorial de España”, explicó.

Las CCAA se niegan a acoger menores

Mientras tanto, varias comunidades autónomas se han negado a participar en el reparto de los menores no acompañados en Ceuta.

Los vicepresidentes de Extremadura, Castilla y León y Aragón —todos ellos de Vox— han rechazado acogerles puesto, que consideran que los jóvenes deben ser devueltos a Marruecos.

La ministra Sira Rego ya ha anunciado que un equipo técnico se desplazará hacia la ciudad el próximo 16 de agosto para acelerar la identificación, acogida y posterior derivación de los niños y adolescentes en Ceuta hacia otras comunidades autónomas.

Sin embargo, ante esta situación, los vicepresidentes de Vox han insistido en que "todos esos menores deben ser retornados a Marruecos, vía reunificación familiar, vía entrega a la autoridad tutelar marroquí, sin excepción".

Además, han alegado que no pueden ser trasladados a la Península sin que se haya completado su expediente administrativo que, según la Ley Orgánica 4/2000, debe incluir, entre otros trámites, la identificación del menor, la determinación de su edad, la audiencia del mismo cuando lo permita su grado de madurez, así como la solicitud de informe a la representación diplomática del Estado de origen acerca de sus circunstancias familiares.

La otra cara de la moneda de este rechazo queda bien representada por la presidenta de Extremadura, María Guardiola.

La dirigente argumenta que el Ejecutivo no debería imponer a las comunidades encargarse de una situación "que no ha sabido prever". De esta forma, rechaza que sean las autonomías las que se encarguen de unas "responsabilidades que corresponden al Gobierno".

El gobierno de Sánchez no puede imponer a las comunidades autónomas cómo afrontar una situación que no ha sabido prever.



Extremadura rechaza esta deriva que sólo pretende trasladar a las regiones las responsabilidades que corresponden al Gobierno.



Hay que gestionar antes que… — María Guardiola (@MGuardiolaM) August 8, 2026

Sánchez no cede

A pesar de la situación "insostenible", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía no ha comparecido en el Congreso o en el Senado para dar explicaciones. De eso se encargarán cuatro de sus ministros, con la esperanza de acallar al PP.

Los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles; Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; y Justicia, Presidencia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, han pedido comparecer ante el Congreso durante la última semana de agosto, en un intento de blindar al presidente.

Sin embargo, el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, ha solicitado que comparezcan todos ellos —menos Bolaños— antes, los días 12, 13 y 17 de agosto. Algo que los ministros han rechazado, puesto que consideran que sería "duplicar" las declaraciones.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha advertido a los ministros de que no comparecer tendría consecuencias legales.

"No puede ser que pretenda dar las explicaciones a finales de agosto, casi un mes después de una de las mayores crisis de seguridad que ha sufrido nuestro país", explican desde el PP.

A pesar de ello, Sánchez no cede por el momento.