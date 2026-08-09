Las redes sociales de Marruecos multiplican los mensajes convocando un nuevo asalto a Ceuta el 15 de agosto

Varios migrantes después de cruzar la frontera con España, en Ceuta. Pedro Nunes Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Las redes sociales en Marruecos se han llenado de mensajes convocando una nueva entrada masiva en Ceuta el 15 de agosto. Grupos en plataformas como TikTok, Instagram y WhatsApp están organizando la movilización, usando nombres discretos para evadir la vigilancia. Tras la crisis migratoria del 30 de junio, miles de ceutíes se han manifestado exigiendo más seguridad, control fronterizo y ayuda estatal. Las condiciones para los migrantes en Ceuta son críticas, con falta de recursos y muchos durmiendo en la calle o en la playa tras la llegada masiva.

Mientras miles de personas se congregan en Ceuta para protestar por la llegada de miles de personas del pasado 30 de junio, los mensajes en las redes sociales sobre la posibilidad de una nueva entrada se multiplican en Marruecos.

Con el 15 de agosto como la fecha más probable, las redes sociales se han inundado de mensajes como 15/08 o "al-hajma" (la ofensiva o la embestida, en árabe).

La organización se va tejiendo en lugares como TikTok e Instagram mientras muchos siguen preguntándose si finalmente sucederá.

"¿Quién va el día 15?", "¿Hay alguna novedad sobre el 15 de agosto?" o "El camino hacia Ceuta", son solo algunos de los mensajes que se pueden encontrar en las redes sociales.

Mientras, otros mensajes se oyen en el centro de Ceuta: "Más seguridad", "todos somos un pueblo" y, sobre todo, "¡Basta ya!".

A pesar de que ha pasado más de una semana desde la entrada masiva del 30 y 31 de julio, las calles de la Ciudad siguen desoladas y los migrantes que llegaron a nado sin protección.

Muchos de ellos han denunciado la falta de comida, recursos y refugio que hay en la ciudad, que no tiene la suficiente capacidad de acogida que demanda una crisis como esta.

La mayoría debe dormir en la calle o en la playa, mientras los centros de acogida no tienen hueco. Además, de las alrededor de 72.000 personas que trataron de llegar a nado desde Marruecos, 83 fallecieron en el mar.

A pesar de la situación que se vive, las redes sociales en Marruecos cuentan una historia distinta.

"Hermanos, al atardecer y al amanecer del día 15 todo el mundo entra", cuentan las redes.

De esta forma, "en Facebook se convoca, en Instagram lo anuncian y en WhatsApp se organizan", cuenta el medio Maldita.es, especializado en la verificación.

Con esta misma operativa se planteó la entrada del 30 de junio. Los analistas han señalado que se trató de una "operación de desinformación coordinada" a través de las redes sociales.

Menos visible, pero activa

Después de que se revelaran estas informaciones, era cuestión de tiempo de que los organizadores se trataran de ocultar.

Por ejemplo, en Facebook, hasta cinco grupos—de los más activos— se cerraron de forma inmediata. En ellos se estaban organizando hasta 200.000 personas.

Pero, a pesar de que ya no están operativos, esas 200.000 personas no han cesado en sus operaciones para coordinarse.

Con el objetivo de tratar de burlar a las autoridades marroquíes, los grupos han adoptado otros nombres, más discretos y, por lo tanto, menos reconocibles.

Así lo ha revelado un informe de la empresa Golden Owl, una startup vinculada al Parque Científico de la Universidad de Alicante.

"La red ha sido desplazada, pero no desmantelada. La actuación policial ha degradado la observabilidad más rápido de lo que ha degradado su capacidad", concluyen los investigadores.

De esta forma, los grupos ahora se organizan de una manera distinta.

Las redes de tráfico de personas han migrado hacia grupos que aparentan no tener la finalidad de organizar una entrada masiva.

Por ejemplo, uno de los nuevos grupos parece, en la superficie, un tablón para encontrar empleo, a pesar de que en él se llama a una "movilización inequívoca, en primera persona".

Otro se llama "jóvenes de Castillejos Ceuta", cuando precisamente es Castillejos el lugar desde donde pretenden partir en esta nueva entrada masiva.

Ceuta no se rinde

Mientras los mensajes amenazan con una nueva llegada que podría volver a colapsar una ciudad que ya está a su limite, sus vecinos no se quedan de brazos cruzados.

Miles de personas se han concentrado en Ceuta para pedir una respuesta ante la crisis migratoria desencadenada el pasado 30 de junio en la ciudad.

Bajo el lema "Basta ya. Ceuta no se rinde", todas las comunidades religiosas han reclamado más ayuda por parte del Estado.

Los organizadores han querido mantener al margen de partidos políticos e ideologías y han lanzado un mensaje: unidad.

Precisamente, durante la concentración se ha leído un manifiesto conjunto en el que las cuatro comunidades religiosas han expresado "con una sola voz" tres peticiones que llevan años reclamando: seguridad, control fronterizo y respuesta ante las crisis migratorias.