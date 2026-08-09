Miles se concentran en Ceuta para pedir seguridad y protección tras el asalto: "Esto es España, la ciudad no se vende"

Las claves

Las claves Generado con IA Miles de ceutíes se concentran en la plaza de la Constitución para pedir mayor seguridad y protección tras la última entrada masiva desde Marruecos. La manifestación fue convocada por las comunidades cristiana, musulmana, hebrea e hindú bajo el lema “Basta ya. Ceuta no se rinde.” Los asistentes reclaman soluciones estructurales, defensa de la españolidad de Ceuta y garantías para la seguridad y estabilidad socioeconómica. Durante la protesta, se exige la dimisión inmediata del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma.

Miles de ceutíes se han concentrado en la plaza de la Constitución en una multitudinaria manifestación convocada por las cuatro comunidades religiosas de la ciudad bajo el lema “Basta ya. Ceuta no se rinde”.

La concentración busca reclamar una respuesta ante la crisis migratoria desencadenada por la entrada masiva del pasado 30 de julio.



El encuentro, que ha arrancado a las 20.00 horas, reúne a ciudadanos de distintos barrios y sensibilidades en una convocatoria que sus organizadores han querido mantener al margen de partidos políticos e ideologías y que pretende lanzar un mensaje de unidad de la sociedad ceutí.

Mientras las autoridades evalúan refuerzos operativos y nuevos protocolos de contención, la ciudadanía reclamará garantías para la estabilidad socioeconómica y la seguridad en Ceuta.

Entre proclamas en defensa de la españolidad e integridad territorial de la ciudad, como "Esto es España" o "La ciudad no se vende", la población reclama soluciones estructurales para evitar la saturación de los servicios públicos y garantizar la convivencia y la seguridad en el municipio autónomo.

Miles de asistentes

La plaza de la Constitución presenta una elevada afluencia de ciudadanos, que participan en el acto convocado por las comunidades cristiana, musulmana, hebrea e hindú para reclamar que se atiendan las reivindicaciones.

Durante la concentración está prevista la lectura de un manifiesto conjunto en el que las cuatro comunidades religiosas expresarán “con una sola voz” su compromiso con la defensa de Ceuta y trasladarán las principales demandas de la ciudadanía ante la situación generada tras la entrada masiva de miles de personas desde Marruecos.

Asimismo, el recorrido de la protesta ha sufrido variaciones sobre la marcha por motivos de seguridad, desplazándose el grueso de la multitud hasta las puertas de la Delegación del Gobierno.

En un clima de creciente tensión y protesta, los miles de asistentes concentrados frente a la sede institucional concentran ahora sus proclamas directamente contra la gestión estatal, exigiendo a viva voz la dimisión inmediata del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma.