El informe de Fedea sitúa a Murcia como la autonomía peor financiada del país: recibe 294€ menos por cada ciudadano

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), junto al jefe del Ejecutivo de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en una imagen de archivo. EFE / Chema Moya

Las claves

Las claves Generado con IA Murcia es la autonomía peor financiada de España según un informe de Fedea, recibiendo 294 euros menos por habitante ajustado que la media nacional. La financiación efectiva de Murcia es de 3.372 euros por habitante ajustado, muy por debajo de comunidades como Cantabria, que recibe 4.349 euros. El Gobierno murciano denuncia que esta infrafinanciación obliga a endeudarse más para mantener los servicios públicos esenciales. La Región de Murcia reclama un nuevo modelo de financiación autonómica, exigiendo igualdad de recursos para ofrecer los mismos servicios que el resto de comunidades.

El Gobierno de la Región de Murcia ha sacado la calculadora y las cuentas no le gustan: la comunidad murciana es la más perjudicada por el actual sistema de financiación autonómica, según el informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

El estudio de Fedea cifra la financiación efectiva de la Región de Murcia en 3.372 euros por habitante ajustado, frente a los 3.666 euros de media de las comunidades con régimen común.

De forma que Murcia recibe 294 euros menos por habitante ajustado, tal y como sostiene el Ejecutivo autonómico en un comunicado difundido por el Palacio de San Esteban. "Equivale a cerca de 455 millones de euros menos al año".

"El informe vuelve a acreditar con datos objetivos e independientes una injusticia que se mantiene año tras año: los murcianos reciben menos recursos para sostener los mismos servicios públicos que el resto de españoles”, según ha lamentado la consejera de Economía y portavoz del Gobierno autonómico, Marisa López Aragón.

La portavoz regional pone un ejemplo que se mueve en los extremos: Cantabria es la comunidad mejor financiada y dispone de 4.349 euros por habitante ajustado, lo que supone 977 euros más por cada cántabro que la Región de Murcia que solo percibe 3.372 euros por habitante.

❌La infrafinanciación de la #RegióndeMurcia está consolidada.



🔎El último informe de Fedea vuelve a reflejar que nuestra comunidad continúa ocupando el último lugar en financiación autonómica, pese al aumento de los recursos del sistema.



🗣️“Desde el Gobierno de @LopezMirasF… pic.twitter.com/sqmX5nZbIG — Consejería de Economía, Hacienda y Portavocía RM (@RM_Hacienda) August 7, 2026

"La infrafinanciación de la Región de Murcia está consolidada", tal y como recalca López Aragón. “La infrafinanciación obliga a la Comunidad Autónoma a realizar un mayor esfuerzo presupuestario y a recurrir al endeudamiento para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales".

Cambiar el modelo

A lo largo de toda la legislatura, el presidente murciano, Fernando López Miras, ha reclamado varias veces al Gobierno central que siente a negociar a todas las autonomías un nuevo sistema de financiación.

Incluso ha instado a Pedro Sánchez a que convoque la Conferencia de Presidentes, el órgano político de más alto nivel entre el Gobierno central y las comunidades, para negociar el modelo que inyecta cash a las autonomías.

La consejera Marisa López Aragón ha insistido en ese mensaje al Palacio de la Moncloa: “El Gobierno de España no puede continuar retrasando una solución mientras negocia acuerdos particulares con determinados territorios. El nuevo modelo debe pactarse entre todas las comunidades autónomas, con transparencia, criterios objetivos y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera".

El incremento de la recaudación tributaria tampoco ha servido para corregir que la Región de Murcia continúe ocupando la última posición del ranking, como la autonomía peor financiada del país, y la consejera Marisa López Aragón reitera su postura de pedir un cambio de modelo.

Todo ello, a la vista de que el Ministerio de Hacienda aplazó al 4 de septiembre de 2026 la próxima reunión plenaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y se antoja como una de las últimas oportunidades para pedir un cambio que saque a Murcia del vagón de cola autonómico.

"Pasan los años, aumenta la recaudación y llegan más recursos al sistema, pero la injusticia permanece. El Gobierno de España conoce perfectamente esta situación y sigue sin afrontar una reforma que lleva pendiente más de una década", según recuerda la consejera López Aragón.

"La Región de Murcia no reclama privilegios ni recibir más que nadie. Exige dejar de ser la peor financiada y contar con recursos suficientes para prestar los mismos servicios públicos que el resto de España”.