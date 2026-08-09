Aagesen admite que con los 40 grandes incendios del 2026 hay "seis veces más superficie afectada que el año pasado"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita el incendio de Niebla (Huelva) a 9 de agosto de 2026. Europa Press.

Las claves

Las claves Generado con IA En 2026, España ha registrado 40 grandes incendios forestales, afectando seis veces más superficie que el año anterior. La ministra Sara Aagesen alertó de casi 200.000 hectáreas quemadas desde principios de año, cifra muy superior a 2025. El incendio de Niebla en Huelva ha obligado a evacuar a 474 personas y ha movilizado 400 efectivos y diez aeronaves. El Gobierno llama a extremar la precaución ante el eclipse, especialmente en zonas naturales, para evitar nuevos incendios.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se ha desplazado este domingo hasta el puesto de mando unificado de Niebla (Huelva), donde permanecen evacuadas 474 personas, para conocer sobre el terreno la evolución del incendio. Este se encuentra en nivel 2 y con el despliegue de la UME en el terreno, es por eso que el Gobierno ha movilizado en la zona 400 efectivos, 130 vehículos y diez aeronaves, entre helicópteros y aviones anfibios.

España afronta actualmente dos grandes incendios activos, uno en Castellón y otro en Huelva, una situación que Aagesen ha calificado de "complicada en todo el territorio con los incendios, el tren de borrascas, la dana, un contexto que hace vulnerable al país por el cambio climático".

La ministra ha alertado de la magnitud de la situación y cifró en 200.000 las hectáreas afectadas por el fuego desde comienzos de año. "Hay casi 200.000 hectáreas afectadas desde principios de año, lo que supone seis veces más de las que hubo en 2025, que fue un año extraordinariamente grave y complicado", ha señalado.

Pese a las primeras aproximaciones con las superficies afectadas, Aagesen ha explicado que todavía habrá que esperar para conocer la superficie que finalmente se ha quemado. "Poco a poco veremos cuántas son las quemadas", ha precisado.

La ministra ha remarcado que "hablamos de 40 grandes incendios forestales en este año". Un dato mucho mayor al registrado el año pasado por estas fechas cuando "solo teníamos 15". Es por eso, que estas cifras muestran "la gravedad y la complejidad de lo que estamos viviendo en nuestro país".

Asimismo y ante la proximidad del eclipse, previsto para los próximos días, Aagesen también ha querido lanzar un mensaje de máxima prudencia para evitar nuevos incendios. "Vivimos una temporada de muchos incendios. Con un alto índice de incendios forestales, llamo a la máxima precaución el día del eclipse. Una llamada a la prudencia y precaución, especialmente en los próximos días", ha afirmado.

La ministra ha puesto el foco especialmente en las zonas naturales, donde se espera una mayor afluencia de personas para observar el fenómeno. "Muchos de esos avistamientos se producen en zonas naturales y bosques. Tenemos que tener cuidado con la masa y vegetación secas, con un bajo índice de humedad".

La vicepresidenta ha comparecido junto al consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en una intervención ante los medios en la que ambos han subrayado la coordinación entre las distintas administraciones. Aagesen definió esta colaboración como un "espíritu máximo de cooperación".

"Trabajamos en un pacto frente a una emergencia climática que cada vez golpea con más fuerza. Lo hacemos antes, durante y después de la emergencia, en la prevención y la recuperación", ha sostenido la ministra.

La protección de los vecinos es la principal prioridad de las administraciones mientras continúan las labores de extinción. Después, el objetivo será permitir que las personas evacuadas puedan regresar a sus hogares, en un escenario marcado todavía por la "incertidumbre".

El Ejecutivo central ha garantizado además su respaldo a los vecinos que continúan teniendo restringido el acceso a sus municipios y se ha comprometido a asumir el 50% del coste de los trabajos de restauración hidrológica y forestal. Estas actuaciones permitirán recuperar la superficie afectada por las llamas una vez hayan sido identificadas y delimitadas las zonas dañadas.