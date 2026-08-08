El hombre marroquí que se coló en la cama de una mujer en Ceuta es expulsado de España durante cinco años

Un migrante reza y otros descansan mientras esperan en la playa tras la entrada de migrantes desde Marruecos hacia territorio español, en Ceuta, España. Violeta Santos Moura Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Un joven marroquí fue detenido en Ceuta tras colarse en la casa de una mujer y meterse en su cama mientras ella dormía. El hombre, de unos veinte años y con antecedentes por tres agresiones sexuales, ha sido condenado a cinco años de expulsión de España. La policía lo arrestó poco después del incidente, tras un despliegue policial en las inmediaciones del Paseo de las Palmeras y el Hotel Puerta de África. Si el condenado regresa a España antes de cumplir la expulsión, se enfrentará a una pena de dos años de prisión.

El joven marroquí que fue detenido este viernes en Ceuta tras irrumpir en casa de una mujer y meterse en su cama, ha sido condenado a cinco años fuera de España.

Después de someterse a un juicio rápido, el hombre de unos veinte años, ha sido condenado a su expulsión inmediata de España durante cinco años, con la advertencia de que, si vuelve, podría enfrentarse a dos años de prisión.

El joven contaba, además, con antecedentes por tres agresiones sexuales, según la información trasladada sobre su historial, y ya había sido objeto de una expulsión administrativa acordada por un juzgado de Valencia.

El hombre, que llegó a la ciudad autónoma con la entrada masiva del 30 de julio, fue detenido por la Policía Nacional después de que la familia de la mujer alertara de la presencia del joven en la vivienda.

Los hechos sucedieron sobre las 7:45 horas del viernes, después de que el ahora condenado accediera al inmueble, en la quinta planta del edificio, a través del balcón de la habitación principal mientras la mujer se encontraba durmiendo.

La voz de alarma la dio la propia mujer, que despertó al notar que no estaba sola. Cuando abrió los ojos pudo comprobar que había un desconocido tumbado a su lado en ropa interior.

La afectada comenzó a gritar, lo que alertó inmediatamente a su marido y al resto de sus familiares, que se encontraban en la vivienda.

Ante el descubrimiento, el joven marroquí salió rápidamente de la habitación y huyó por el balcón por donde había accedido. Pero, mientras tanto, los familiares ya habían avisado a la policía.

Poco después, el ahora condenado fue descubierto después de que los agentes desplegaran un amplio dispositivo para localizarlo. Finalmente, acabaron deteniéndolo en las inmediaciones del Paseo de las Palmeras y del Hotel Puerta de África.

Menos de 24 horas después, el hombre ha pasado a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su condena: cinco años fuera de España. Una decisión que, si la desobedeciera, aumentaría a dos años de prisión.