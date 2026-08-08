El Gobierno presiona a cientos de colectivos para que firmen "un formulario de adhesión" al Pacto del Clima que el PP rebate

El enfrentamiento entre Gobierno y oposición gira más en torno a la terminología y el debate político que a las medidas concretas de prevención y gestión ambiental.

Las críticas apuntan a que el proceso busca adhesión total y provoca desconfianza al ignorar propuestas técnicas, generando tensiones entre el Gobierno y asociaciones medioambientales.

Diversos colectivos y expertos denuncian que sus aportaciones previas sobre gestión forestal y prevención de incendios no fueron tenidas en cuenta por el Ejecutivo.

El Gobierno ha enviado a más de 1.300 entidades un formulario para adherirse al Pacto del Clima, pidiendo apoyo explícito a sus postulados.

"Me parece una desvergüenza propia de gobiernos totalitarios. Supongo que lo que buscan es hacer listas negras".

Así se pronuncia un prestigioso científico que, a condición de mantener el anonimato, ha narrado a EL ESPAÑOL cómo el Gobierno contactó hace un año a numerosas asociaciones vinculadas con la preservación del medio ambiente para pedirles propuestas para un pacto por la emergencia climática.

"Desde los colegios de forestales y de montes se mandaron, en respuesta, numerosas alegaciones. Jamás fueron respondidas. Ahora el Gobierno ha mandado un texto en el que pide la adhesión total a sus postulados: primero te ignora y luego te pide que le apoyes", critica.

El correo electrónico remitido por el Ministerio de Transición Ecológica, al que ha tenido acceso este diario, informa del inicio del proceso de adhesión a un gran acuerdo de país que refuerce la preparación y la capacidad de respuesta ante los impactos, cada vez más frecuentes, intensos y duraderos, del cambio climático.

"La sucesión de incendios forestales, olas de calor, episodios de lluvias extremas, borrascas y DANAs pone de manifiesto la necesidad de impulsar una respuesta estable, coordinada y compartida", reza el documento.

Cuerpo de texto del correo remitido por el MITECO a diversas organizaciones vinculadas con la protección del medio ambiente. Cedida

"El proceso de adhesión se dirige a las más de 1.300 entidades que participaron en la elaboración de la propuesta actual de Pacto de Estado mediante cerca de 4.000 aportaciones formuladas a través de consultas, reuniones sectoriales y la I Convención de Ponferrada. Asimismo, queda abierto a cualquier organización pública o privada que desee sumarse a este compromiso colectivo".

En el correo hay un enlace donde se facilita el acceso al documento de adhesión.

"Se ha hecho caso omiso a las recomendaciones enviadas por los colegios de ingenieros técnicos forestales y también de montes", considera.

Paco Castañares, experto forestal y presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y de Medio Ambiente, también ha recibido el mensaje.

"El año pasado nosotros defendimos un pacto de Estado contra los incendios, pero el Gobierno se empeñó en denominarlo 'de Emergencia Climática'. El título nos daba igual siempre que recogiese las medidas. Nos pidieron alegaciones. Las presentamos. Ni nos escucharon", denuncia.

A Castañares le parece especialmente grave, ya que él fue uno de los organizadores de las Jornadas sobre Grandes Incendios: Buscando Respuestas, celebradas en Plasencia en octubre de 2025.

A ellas acudieron un centenar de expertos en extinción de incendios, ingenieros de montes y forestales de primer nivel, científicos nacionales e internacionales y hasta organizaciones sindicales.

Juntos, firmaron un acta en la que lanzaban algunas propuestas para hacer frente a los devastadores incendios de sexta generación como el que este año asoló Ávila y la Sierra Oeste de Madrid.

El documento reclamaba una mayor prevención y una mejor gestión forestal, actuar sobre un millón de hectáreas anuales, recuperar los mosaicos agroforestales, impulsar la ganadería extensiva, el pastoreo y las quemas prescritas.

Proponía, asimismo, profesionalizar los servicios de extinción, mantener bomberos forestales durante todo el año, mejorar la coordinación entre comunidades autónomas y crear sistemas de alerta dirigidos por especialistas, así como reducir trabas burocráticas y fiscales al medio rural, impulsar la biomasa y otras industrias forestales y desarrollar campañas de educación forestal.

"Esas conclusiones recogen el grueso de las medidas que el sector, a través de sus distintas entidades, colectivos y asociaciones. Se presentaron como propuestas al Gobierno para que se recogieran en el Pacto de Estado. Nosotros insistimos en que fuera contra los grandes incendios forestales y por la gestión preventiva de nuestros montes y entornos rurales".

Sin embargo, nadie les hizo caso.

Trabajos de las brigadas en el incendio de Orés. Gobierno de Aragón

Castañares es de la opinión de que la adhesión ciega a los postulados del MITECO es un grave error.

"¿Nos van a poner en una lista negra si no lo hacemos? Basta ya de atemorizar a la gente y de adherirse a cosas que no tienen nada que ver con lo que presentamos".

Además, él cree que al Gobierno le da igual "cuántos muertos haya y los incendios forestales".

El experto, que se define militante del PSOE desde el año 1979, cree que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "sólo busca confrontar".

"Si quieres contribuir a arreglar el problema hay que hacer concesiones. Si coges el pacto del Gobierno y le quitas las mil veces que pone crisis climática y calentamiento global, le añades el pacto de Feijóo, sus 50 medidas de finales de agosto, y a estas les quitas lo de las pulseras para los pirómanos, que no tiene nada que ver con los incendios forestales, resulta que los documentos son casi idénticos".

El choque entre los dos grandes partidos de Estado, por tanto, no está tanto en las actuaciones concretas como en la batalla semántica y en el debate político iniciado por el Ejecutivo.

"El Gobierno está jugando al puro tacticismo para espantar a los demás", replica Castañares.

A su juicio, el MITECO elige una denominación como "emergencia climática" sabiendo que alejará automáticamente a Vox y condicionará al PP.

"Es triste porque, si metes todas las propuestas en una coctelera, las remueves y las ordenas, sale un pacto de Estado perfecto que todos podríamos firmar", concluye.