Montero justifica que Zapatero no dé explicaciones: la Sepi estaba a sus órdenes cuando rescató Plus Ultra

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, durante su entrevista con EFE. Julio Muñoz

Las claves

Las claves Generado con IA María Jesús Montero, líder del PSOE andaluz, reafirma su confianza en José Luis Rodríguez Zapatero pese a las investigaciones sobre el rescate de Plus Ultra. Montero sostiene que mantendrá su apoyo a Zapatero mientras no haya pruebas que demuestren lo contrario, destacando que conoce al expresidente. El presidente y CEO de Plus Ultra dimitieron tras reconocer que pagaron a Zapatero una comisión por su intermediación en el rescate de la aerolínea en 2020. Montero defiende la legalidad del rescate y rechaza el marco mediático crítico, asegurando que la ayuda a Plus Ultra cumplía con todos los requisitos.

La líder del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, ha reiterado este jueves que, pese a todas las evidencias, mantiene su confianza en José Luis Rodríguez Zapatero porque le conoce.

La líder socialista ha sostenido que mantendrá su apoyo mientras "no aparezca una información que demuestre o diga lo contrario".

"Cuenta con mi confianza, entre otras razones porque conozco al presidente Zapatero", ha aseverado la secretaria general de los socialistas andaluces y ex vicepresidenta primera del Gobierno.

En una entrevista con EFE, la vicesecretaria general del PSOE también subraya que en España "existe el derecho a la reunión", al ser preguntada por sus encuentros con el expresidente.

El diario ABC ha desvelado que en, al menos, una docena de correos se puede constatar una interlocución frecuente entre Zapatero y la entonces ministra de Hacienda, responsable orgánica de la SEPI.

Fragmento de la entrevista de Maria Jesús Montero en EFE.

Los emails también muestran la cercanía entre Zapatero y Montero, a quien el expresidente visitaba, a veces en solitario, y otras como intermediario de empresas y fundaciones, según la información del ABC.

La SEPI fue la entidad responsable del rescate de la aerolínea.

El pasado 24 de julio, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el CEO, Roberto Roselli, presentaron su dimisión este viernes al consejo de administración.

Su salida llegó después del escrito que ambos dirigieron a la Audiencia Nacional y en el que reconocían haber pagado a Zapatero por su interlocución en el rescate de la aerolínea en 2020.

Ambos reconocieron haber pagado el 1% de los 53 millones de euros del rescate como comisión a Zapatero.

Defensa de la SEPI

En julio pasado, Montero ya había defendido su propia actuación por su responsabilidad en la SEPI como ministra de Hacienda, al defender la labor de la entidad: "Esta ayuda fue legal y se constató que se daban todas las condiciones".

Este jueves, ha asegurado que no va a "comprar el marco mental de algunos medios de comunicación", a los que no ha mencionado de forma directa, que se han hecho eco de sus reuniones en su etapa en el Gobierno central con el expresidente, investigado en el caso Plus Ultra.

"Las noticias no dicen absolutamente nada, pero le dan pie al PP a que se pidan explicaciones. Pero, ¿sobre qué?", ha añadido la dirigente socialista.

Eso sí, el mes pasado reconoció su arrepentimiento por "haber confiado" en el expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

También que "nadie" le advirtió de las presuntas actividades de Fernández tras su etapa en el cargo. Él era un viejo conocido para ella, porque fue interventor de la Junta de Andalucía cuando era consejera autonómica de Hacienda.

Explicaciones de ZP

En su entrevista con EFE de este jueves, Montero ha sido interrogada por las explicaciones públicas de Zapatero.

Al respecto, ha dicho estar convencida de que al expresidente "le hubiera gustado ir más allá" y facilitar más detalles, pero "cuando uno está inmerso en un proceso judicial, tiene que atender también las recomendaciones de sus abogados".

Asimismo, destaca su confianza en el criterio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tiene que convocar elecciones generales "cuando lo crea conveniente".

"En un escenario tan incierto como el internacional, ojalá el presidente agote la legislatura", ha apuntado.

La líder de los socialistas andaluces seguirá compaginando su labor con la Vicesecretaría General del PSOE por entender que "es importante la presencia de Andalucía en las tareas a nivel federal".

En esta línea ha contextualizado la compatibilidad de su cargo al frente del Grupo Parlamentario Socialista en Andalucía con su tarea en el Senado, donde ejercerá una de las portavocías adjuntas del PSOE.